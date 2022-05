Xe máy Honda tăng giá ‘vô tội vạ’, người Việt kêu gọi ‘tẩy chay’

Trong bối cảnh thị trường xe máy Việt Nam chịu ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng thiếu hụt linh kiện, do đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu... giá bán nhiều mẫu mã xe máy của Yamaha, Piaggio, Suzuki...vẫn khá ổn định. Ngược lại, nhiều mẫu xe máy, xe tay ga hút khách của Honda lại bị các HEAD đẩy giá một cách “vô tội vạ”, khiến không ít khách hàng không khỏi bức xúc khi hỏi mua xe.

Honda Việt Nam niêm yết giá, HEAD bán xe theo “giá thị trường”

Như Thanh Niên đã phản ảnh trong nhiều bài viết trước đây, kể từ đầu năm 2022 giá bán nhiều dòng xe máy, xe tay ga Honda tại Việt Nam đang liên tục biến động. Ngoài những đợt điều chỉnh giá của Honda Việt Nam (HVN) khi chính sách ưu đãi thuế giá trị gia tăng (VAT) với xe 125cc giảm từ 10% xuống còn 8% hay tăng giá nhiều mẫu mã vào đầu tháng 4.2022 nhưng không chỉ rõ lý do... Những đợt biến động giá còn lại của một số mẫu mã xe máy Honda chủ yếu đến từ việc tuỳ tiện tăng giá của các HEAD.

Cụ thể, trong vòng 2 tháng trở lại đây, giá bán Honda Vision liên tục leo thang và đến nay, giá thực tế của mẫu xe tay ga 110 phân khối này tại các HEAD đã chênh cao hơn từ 11 - 15 triệu đồng so với giá niêm yết của nhà sản xuất. Honda SH Mode cũng bị một số HEAD “hét giá” cao hơn giá hãng gần 20 triệu đồng, Honda Lead cũng bị đẩy giá cao hơn 8 triệu đồng so với giá trị thật của mẫu xe này. Thậm chí, ngay cả dòng xe máy số Honda Future cũng đang bị nhiều đại lý đẩy giá bán tăng thêm từ 8,5 - 10 triệu đồng so với giá niêm yết của nhà sản xuất.

Điều này tiếp tục cho thấy một thực tế, giá xe máy Honda mà Honda Việt Nam công bố đang dần trở thành mức giá sàn chỉ để tham khảo. Trong khi, tùy thuộc vào sự chênh lệch cán cân cung cầu, các HEAD đang thỏa sức đẩy giá bán một cách đầy khó hiểu mà các nhân viên bán hàng thường nói là xe bán theo “giá thị trường”.

Tình trạng này thực tế đã tồn tại trong nhiều năm nay với một số mẫu mã xe tay ga hút khách của Honda. Tuy nhiên, trong bối cảnh nguồn cung xe tay ga Honda Việt Nam đang bị hạn chế, việc bị HEAD đẩy giá đã lan ra nhiều mẫu mã khác trong danh mục sản phẩm của Honda.

Khách Việt bức xúc, kêu gọi “tẩy chay” xe máy Honda

Những năm qua, báo chí đã tốn không ít giấy mực để phản ánh về tình trạng cách “làm ăn” của Honda Việt Nam đang để cho các HEAD lộng hành tăng giá “vô tội vạ” và để chính những khách hàng ủng hộ thương hiệu này chịu thiệt.

Tuy nhiên, ngay cả khi vấn đề này được báo chí đặt câu hỏi với Honda Việt Nam, đại diện hãng xe Nhật tại Việt Nam vẫn khẳng định Honda Việt Nam không có quyền đưa ra chỉ thị với đại lý phải bán giá như thế nào mà chỉ có thể đưa ra giá đề xuất bởi theo luật cạnh tranh giữa Honda và HEAD là hai pháp nhân độc lập. Mặc dù không thể ép buộc các đại lý bán theo giá đề xuất nhưng dưới góc độ thị trường, Honda luôn cố gắng đảm bảo sự cân bằng cung - cầu bằng cách đẩy mạnh sản xuất đưa giá cả xuống mức gần nhất với giá đề xuất.





Thực tế đang diễn ra trên thị trường hiện nay cho thấy HVN không những thờ ơ trong việc kiểm soát giá bán xe máy của chính công ty này sản xuất tại Việt Nam mà còn không thể đảm bảo được sự cân bằng cung - cầu với một số mẫu mã. Việc sản lượng sản xuất sụt giảm đang khiến nhiều dòng xe tay ga Honda thiếu nguồn cung, qua đó các HEAD càng có thêm cơ hội đẩy giá bán xe.

Điều này khiến không ít khách hàng Việt Nam có ý định mua xe máy Honda bức xúc. Bởi nhiều người bỏ công vào trang thông tin của Honda Việt Nam tìm đọc, chọn mua xe mà xem giá, nhưng khi ra đại lý lại bị hét giá bán chính mẫu xe đó chênh thêm cả chục triệu đồng, dù chưa bao gồm chi phí lăn bánh, ra biển số.

Vì vậy, bày tỏ ý kiến trong một bài viết phản ánh về tình trạng chênh giá của xe Honda mới đây trên báo Thanh Niên, độc giả Lê Thị Tường Lan bình luận: “Honda làm giá quá thì chuyển qua Yamaha. Thời buổi kinh tế khó khăn ai cũng phải cân đo đong đếm”.

Trong khi đó, trong bài viết liên quan đến giá xe Honda Lead, độc giả có tài khoản Tran Thung bày tỏ ý kiến trong phần bình luận: “Giá tại Head tăng cao là do cung không đủ cầu, Honda cần xem xét lại năng suất của nhà máy và quan hệ của nhà máy với Head để người tiêu dùng không phải bực mình vì giá ảo mà Honda đưa ra. Giá niêm yết thì thấp trong khi giá bán thực sự cao hơn nhiều là vấn đề mà Honda phải giải quyết”.

Thậm chí, độc giả có tài khoản Tot Chau còn nêu ra ý kiến, kêu gọi tẩy chay sản phẩm xe máy Honda: “Tôi hy vọng người tiêu dùng nên có hội nhóm kêu gọi tẩy chay những sản phẩm bán ra không theo đề xuất của nhà sản xuất”. Đồng quan điểm này, độc giả Ton Anh bình luận: "Cùng nhau tẩy chay coi thử Honda còn dám làm chiêu đẩy giá nữa không"

Thực tế, Honda vẫn đang chiếm gần 80% thị phần trên thị trường xe máy tại Việt Nam. Tuy nhiên, báo cáo bán hàng mới nhất cho thấy, doanh số bán mẫu xe này đang giảm 3,4% so với cùng kỳ năm ngoái.