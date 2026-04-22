Xe sedan hạng C nào bán chạy nhất quý đầu năm 2026?

Chí Tâm
Chí Tâm
22/04/2026 16:22 GMT+7

Dù thị trường ô tô quý 1/2026 có dấu hiệu khởi sắc, phân khúc sedan hạng C vẫn ghi nhận đà sụt giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái. Sự lấn lướt của các dòng xe gầm cao và xe điện đang khiến thị phần nhóm xe này ngày càng bị thu hẹp.

Sedan hạng C nào bán chạy nhất quý đầu năm 2026?

Trong bối cảnh thị hiếu người dùng dịch chuyển sang các dòng SUV và xe điện, phân khúc sedan hạng C chứng kiến sự ảm đạm rõ rệt về mặt doanh số dù cho thị trường ô tô có dấu hiệu khởi sắc trong quý đầu năm 2026.

Mazda3 tiếp tục thống trị phân khúc khi chiếm hơn 60% thị phần. Trong quý 1, mẫu xe thương hiệu Nhật Bản đạt doanh số 914 xe; riêng tháng 3 ghi nhận 305 xe rời đại lý. Xếp ở vị trí thứ hai, Honda Civic đạt doanh số 268 xe bán ra trong 3 tháng đầu năm 2026. Đáng chú ý trong tháng 3, mẫu xe này bứt phá với 148 xe bàn giao đến tay khách hàng.

Ở vị trí thứ 3, mẫu xe Hàn Quốc Hyundai Elantra đạt tổng doanh số 124 xe trong quý 1; riêng tháng 3 ghi nhận vỏn vẹn 36 chiếc bàn giao tới khách hàng. Gây thất vọng nhất là Toyota Corolla Altis khi xếp cuối bảng phân khúc. Từng là biểu tượng một thời nhưng trong quý 1/2026, mẫu xe này chỉ bán được 15 xe. Thậm chí trong tháng 3 vừa qua, doanh số của Altis chỉ đạt đúng 5 xe trên cả nước.

Tin liên quan

Sedan hạng C dưới 900 triệu: Mazda3 chiếm 60%, Honda Civic bán gấp 4 lần Hyundai Elantra

Sedan hạng C dưới 900 triệu: Mazda3 chiếm 60%, Honda Civic bán gấp 4 lần Hyundai Elantra

Lượng tiêu thụ ô tô sedan hạng C dưới 900 triệu đồng tại Việt Nam tăng trưởng trong bối cảnh sức mua trên thị trường hồi phục; Mazda3 vẫn áp đảo các đối thủ cạnh tranh khi tiếp tục dẫn đầu và chiếm hơn 60% thị phần, trong khi Honda Civic bán gấp 4 lần Hyundai Elantra.

Doanh số sedan hạng C dưới 900 triệu 'chạm đáy', Mazda3 giảm một nửa vẫn dẫn đầu

Sedan hạng C dưới 900 triệu: Người Việt chuộng Mazda3, Toyota Corolla Altis 'ế' nhất

