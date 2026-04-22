Xe sedan hạng C nào bán chạy nhất quý đầu năm 2026?

Sedan hạng C nào bán chạy nhất quý đầu năm 2026?

Trong bối cảnh thị hiếu người dùng dịch chuyển sang các dòng SUV và xe điện, phân khúc sedan hạng C chứng kiến sự ảm đạm rõ rệt về mặt doanh số dù cho thị trường ô tô có dấu hiệu khởi sắc trong quý đầu năm 2026.

Mazda3 tiếp tục thống trị phân khúc khi chiếm hơn 60% thị phần. Trong quý 1, mẫu xe thương hiệu Nhật Bản đạt doanh số 914 xe; riêng tháng 3 ghi nhận 305 xe rời đại lý. Xếp ở vị trí thứ hai, Honda Civic đạt doanh số 268 xe bán ra trong 3 tháng đầu năm 2026. Đáng chú ý trong tháng 3, mẫu xe này bứt phá với 148 xe bàn giao đến tay khách hàng.

Ở vị trí thứ 3, mẫu xe Hàn Quốc Hyundai Elantra đạt tổng doanh số 124 xe trong quý 1; riêng tháng 3 ghi nhận vỏn vẹn 36 chiếc bàn giao tới khách hàng. Gây thất vọng nhất là Toyota Corolla Altis khi xếp cuối bảng phân khúc. Từng là biểu tượng một thời nhưng trong quý 1/2026, mẫu xe này chỉ bán được 15 xe. Thậm chí trong tháng 3 vừa qua, doanh số của Altis chỉ đạt đúng 5 xe trên cả nước.