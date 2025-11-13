Xe Trung Quốc Lynk & Co 06 rớt giá gần 150 triệu sau chưa đầy 1 năm

Một chiếc Lynk & Co 06 bản Hyper Pro đời 2025 mới đây rao giá khoảng 670 triệu đồng sau khi sử dụng chưa đầy 1 năm và đã lăn bánh hơn 6.000 km. So với giá lăn bánh ban đầu (khoảng 805 triệu đồng), xe Trung Quốc này rớt giá khoảng 135 triệu đồng, khấu hao 16,8% giá trị xe.

Lynk & Co 06 gia nhập thị trường Việt Nam vào giữa năm 2024 với một phiên bản duy nhất, giá 729 triệu đồng ẢNH: C.T

Trong khi đó, đối thủ Toyota Yaris Cross HEV đời 2025 có giá lăn bánh khoảng 850 triệu đồng, hiện đang bán lại với giá khoảng 760 triệu đồng trên thị trường xe cũ, tức rớt giá khoảng 10,6%. KIA Seltos bản GT-Line có giá lăn bánh khoảng 845 triệu đồng, đã qua sử dụng chưa đến 1 năm có giá khoảng 750 triệu đồng, khấu hao khoảng 11,2% giá trị xe.

Tốc độ rớt giá của Lynk & Co 06 nhanh hơn đối thủ đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc cùng phân khúc ẢNH: C.T

Thậm chí, so với Honda HR-V G đời 2024 đã qua sử dụng hơn 1 năm, mức khấu hao của Lynk & Co 06 vẫn cao hơn. Cụ thể, Honda HR-V bản G có giá lăn bánh khoảng 770 triệu đồng, hiện đang rao bán với giá khoảng 645 triệu đồng, khấu hao 16,2%. Mức khấu hao này gần ngang ngửa dù mẫu xe Trung Quốc chỉ mới sử dụng vài tháng.

Giá Lynk & Co 06 cao hơn nhiều mẫu xe đối thủ cùng phân hạng

Ở thời điểm mới gia nhập thị trường Việt Nam, Lynk & Co 06 chỉ có một phiên bản duy nhất đi kèm mức giá 729 triệu đồng. Sau thời gian dài chưa tạo nhiều tiếng vang, hãng xe Trung Quốc tung thêm bản Core Plus cắt bớt trang bị, giá 679 triệu đồng nhằm tăng lực cạnh tranh. Tuy nhiên, mức giá trên vẫn bị nhiều chuyên gia trong ngành nhận định khó đấu với các đối thủ trong phân khúc SUV đô thị.

Lynk & Co định giá cao ngay từ đầu so với các đối thủ đồng hương khác ẢNH: C.T

Đặt lên bàn cân so sánh, Mitsubishi Xforce đang niêm yết giá 599 - 705 triệu đồng, Hyundai Creta 2025 có giá 599 - 715 triệu đồng... thấp hơn đáng kể so với Lynk & Co 06. Nếu so sánh với những đối thủ đồng hương như Geely Coolray (giá 538 - 628 triệu đồng), Omoda C5 (giá 539 - 669 triệu đồng), giá Lynk & Co 06 vẫn cao hơn đáng kể.

Lý giải cho câu chuyện định giá xe cao hơn mặt bằng chung trong phân khúc, ngay từ đầu khi bước chân vào thị trường Việt Nam, Lynk & Co đã muốn tách khỏi hình ảnh xe Trung Quốc giá rẻ. Hãng này nhấn mạnh vào khía cạnh sản phẩm chất lượng khi đã hợp tác, chia sẻ nhiều nền tảng công nghệ với Volvo.

Làn sóng ô tô Trung Quốc mới liệu có "làm nên chuyện" tại Việt Nam?

Có nên mua Lynk & Co 06 cũ?

Lynk & Co 06 bản Hyper Pro có trang bị tiện nghi vượt trội trong tầm giá. Mẫu SUV Trung Quốc sử dụng đèn pha LED, có cảm biến bật/tắt đèn và gạt mưa tự động. Không gian bên trong thiết kế tối giản, tinh gọn nút bấm và gây chú ý với màn hình trung tâm 12,3 inch, bảng đồng hồ sau vô-lăng 10,25 inch, cửa sổ trời toàn cảnh, 4 kính cửa chỉnh điện một chạm, ghế lái chỉnh điện, điều hòa tự động 2 vùng...

Không gian nội thất Lynk & Co 06 khá hiện đại, tinh gọn các nút bấm vật lý

ẢNH: C.T

Về khả năng vận hành, mẫu SUV Trung Quốc sử dụng động cơ xăng tăng áp, dung tích 1.5 lít, sản sinh công suất 178 mã lực và mô-men xoắn cực đại 290 Nm, mạnh hàng đầu phân khúc. Sức mạnh này truyền qua hộp số ly hợp kép 7 cấp, đến hệ dẫn động cầu trước.

Đáng chú ý, Lynk & Co 06 bản cao nhất có 17 tính năng trong gói công nghệ hỗ trợ lái xe nâng cao ADAS. Tuy nhiên tại Việt Nam, chỉ một số tính năng hữu ích như điều khiển hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo phương tiện cắt ngang, phanh tự động khẩn cấp...

Với tầm giá 670 triệu đồng, người Việt có nhiều lựa chọn xe crossover cỡ trung như Mazda CX-5, Ford Territory, Hyundai Tucson cũ với giá trị thực dụng cao hơn. Tuy nhiên, nếu muốn trải nghiệm xe Trung Quốc có nhiều trang bị, tính năng mới, Lynk & Co 06 bản Hyper Pro vẫn đáng cân nhắc.