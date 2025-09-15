Xe xôi 7 màu từ Buôn Ma Thuột 'cập bến' TP.HCM, gây tò mò

Mỗi sáng, từ 6 giờ đến 9 giờ, xe xôi nhỏ của anh Tuấn lại được bày ra, giữ ấm xôi và tỏa hương nếp mới khiến người đi đường khá tò mò. Sau 9 giờ, khách hàng có thể tìm mua xôi 7 màu trên các ứng dụng online, mỗi ngày anh đều đặn làm công việc yêu thích của mình đến 19 giờ.



Điều đặc biệt khiến xôi của anh Tuấn được yêu thích chính là màu sắc rực rỡ mà hoàn toàn tự nhiên. Tất cả 7 màu đều được tạo ra từ nguyên liệu sạch: màu xanh thẫm từ hoa đậu biếc, màu vàng từ quả dành dành, màu đỏ từ gạo hồng cúc, màu tím từ lá cẩm, máu trắng của nếp và màu cam của quả gấc. Thậm chí, để có được màu xanh lá tươi, anh còn khéo léo pha trộn giữa quả dành dành và hoa đậu biếc.

Anh tiết lộ: “Trong 7 màu, màu đỏ từ gạo hồng cúc là nấu lâu nhất. Để giữ được màu đẹp mà hạt xôi vẫn dẻo, vẫn chín vừa phải thì tôi phải canh lửa rất kỹ. Nấu to quá thì xôi bị mất màu, nấu nhỏ quá thì bị sẽ sượng. Lửa phải thật vừa để xôi vừa chín đều vừa giữ được màu sắc tự nhiên hấp dẫn”.

Nguồn nguyên liệu sạch làm màu tự nhiên được anh Tuấn bày trên chiếc xe đẩy nhỏ ẢNH: THANH MAI

Xôi của anh Tuấn không chỉ ngon ở hương vị mà còn đẹp ở cách bài trí. Trên chiếc xửng hấp luôn được giữ nóng hổi, anh thoăn thoắt dàn xôi lên miếng bánh phồng mềm (đặc sản Sơn Đốc, Bến Tre cũ), rồi thêm đậu xanh mịn nhuyễn, dừa bào tươi, muối mè, khoai môn, sầu riêng, hạt sen hay trà xanh theo yêu cầu khách. Anh luôn niềm nở hỏi khách muốn ăn ngay hay mang đi để gói gọn gàng trong hộp kín giúp giữ xôi thơm lâu hơn. “Có hôm mưa quá, ở quê chưa kịp phơi bánh phồng gửi lên, tôi đành nghỉ bán chứ không muốn khách phải ăn món xôi thiếu đi phần đặc trưng nhất”, anh kể.

Trên trang mạng xã hội cá nhân của anh, nhiều khách ở phường Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) và TP.HCM để lại bình luận như: “Gói xôi ngon trông hấp dẫn quá. Sáng mà có gói xôi này ăn điểm tâm thì còn gì bằng” và có người còn ngỏ ý muốn học nghề làm xôi 7 màu từ anh.

Món xôi khoai môn với màu sắc bắt mắt ẢNH: THANH MAI

Chị Thanh Huyền (sống tại phường Buôn Ma Thuột), là khách quen của anh Tuấn khi anh còn bán ở Đắk Lắk tiếc nuối nói: “Sẽ mãi nhớ món xôi anh bán ở đường Hai Bà Trưng, giờ không được thưởng thức nữa rồi” bởi phần xôi vừa dẻo vừa thơm, cắn một miếng là cảm nhận được vị ngọt thanh của nếp. Đậu xanh tán nhuyễn mịn như tan ngay trong miệng, dừa bào tươi giòn giòn, rắc thêm chút muối mè nữa, tất cả đã tạo nên một mùi vị ngọt ngào, mềm mại mà không hề ngấy. Nhiều người chọn một gói xôi nóng hổi với giá chỉ từ 15.000 - 25.000 đồng để có bữa sáng ấm bụng.

Gói xôi được buộc gọn gàng bằng lá dứa ẢNH: THANH MAI

Với anh Tuấn, bán xôi dường như là cái duyên. “Dù đã hơn 50 tuổi nhưng tôi vẫn thích đùa vui, cười nói với khách như trước. Tôi từng làm văn phòng nhưng không hợp, đến khi gắn bó với nghề xôi gần 5 năm nay, tôi thấy mình tìm được niềm vui thật sự”, anh chia sẻ.

Chính sự vui tính, nhiệt tình và sự chỉn chu trong từng gói xôi đã tạo nên sức hút cho xe xôi 7 màu của anh Tuấn. Món xôi không chỉ no bụng mà còn làm ấm lòng thực khách, nhất là trong những ngày tiết trời se lạnh.