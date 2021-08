Xe cứu thương liên tục gây tai nạn: Ưu tiên nhưng… đừng ẩu!

Dĩ nhiên, hậu quả là… chuyện đã rồi. Nhưng có một vấn đề tôi nghĩ rất cần bàn luận, mổ xẻ. Đó là việc các loại xe ưu tiên - cụ thể là các xe cứu thương trong thời gian gần đây liên tục gây ra nhiều vụ tai nạn.

Chúng ta rất đồng ý rằng, xe cứu thương khi làm nhiệm vụ cần được ưu tiên hết mức vì tính chất công việc, mỗi giây đáng giá bằng mạng sống con người. Nhưng cũng cần nhìn vấn đề hai mặt. Không phải xe ưu tiên là được chạy bất chấp, chạy không cần quan sát, để rồi gây ra tai nạn, chưa thể cứu người đã làm chết người.

Nhưng về quy tắc tham gia giao thông, tại Điều 4 của luật này cũng nêu rất rõ rằng “việc bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ là trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân”. Ngoài ra, “người tham gia giao thông phải có ý thức tự giác, nghiêm chỉnh chấp hành quy tắc giao thông, giữ gìn an toàn cho mình và cho người khác. Chủ phương tiện và người điều khiển phương tiện phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc bảo đảm an toàn của phương tiện tham gia giao thông đường bộ”. Quy định này có nghĩa các xe cứu thương dù được ưu tiên nhưng về nguyên tắc vẫn phải có trách nhiệm đảm bảo an toàn chung, chứ không phải các tài xế lái loại xe này được nắm trong “kim bài miễn tử’, thích đi thế nào thì đi.