Những mẫu ô tô bán ít nhất từng phân khúc tại Việt Nam

Nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia và có giá bán (352 – 385 triệu đồng) thuộc hàng cạnh tranh nhất phân khúc ô tô cỡ nhỏ hạng A nhưng Toyota Wigo không thể tạo sức hút với người tiêu dùng Việt Nam. Sau 7 tháng đầu năm 2021, Toyota Wigo với doanh số cộng dồn chỉ đạt 1.383 xe, là mẫu xe có doanh số thấp nhất phân khúc ô tô cỡ nhỏ hạng A. Mang danh xe nhập nhưng trang bị, tính năng nghèo nàn... chính là lý do khiến Toyota Wigo không thể cạnh tranh sòng phẳng với hàng loạt đối thủ như VinFast Fadil Hyundai Grand i10 hay KIA Morning, Honda Brio.

Từ một mẫu xe vốn được xem là “vua doanh số”, giờ đây Toyota Corolla Altis đang “đội sổ” ở phân khúc sedan hạng C. Nắm lợi thế về thương hiệu, cũng như niềm tin đã được khẳng định với người tiêu dùng suốt gần 15 năm tại thị trường ô tô Việt Nam. Tuy nhiên, việc chỉ thay đổi nhỏ giọt, trong khi các đối thủ khác không ngừng lột xác... chính là lý do khiến Toyota Corolla Altis mất dần sức hút. Tổng doanh số bán Toyota Corolla Altis tại Việt Nam sau 7 tháng đã qua của năm 2021 chỉ đạt 994 xe, xếp bét bảng trong số các mẫu sedan hạng C đang phân phối tại Việt Nam