Những thay đổi trên Peugeot 3008 mới tại Việt Nam

Peugeot 3008 phiên bản mới có mặt tại Việt Nam với 2 tùy chọn Peugeot 3008 AL (Allure) và New Peugeot 3008 AT (Active) có giá bán lần lượt là 1,109 và 1,009 tỉ đồng. Đối thủ chính của dòng xe này là Hyundai Tucson và Mazda CX-5.

New Peugeot 3008 xuất hiện với diện mạo phía trước hoàn toàn mới. Nổi bật nhất có thể kể đến mặt ca-lăng với thiết kế “tràn viền” ra đến phần cản trước của xe.

Thiết kế đuôi xe gần như không có sự thay đổi nào so với phiên bản cũ

Cụm đèn trước cũng được thiết kế mới theo ngôn ngữ riêng biệt của thương hiệu với đèn chiếu sáng công nghệ LED tích hợp thấu kính khuếch đại ánh sáng, có tính năng tự động điều chỉnh độ cao, đèn ban ngày kéo dài dạng nanh sư tử đồng thời cũng đóng vai trò là đèn báo rẽ.

Cụm đèn hậu công nghệ LED với hiệu ứng 3D dạng móng vuốt sư tử là điểm tạo ấn tượng ở phía đuôi xe. Khu vực này gần như không có sự thay đổi nào so với phiên bản cũ.

So với sản phẩm hiện hữu, màn hình cảm ứng trung tâm trên Peugeot 3008 phiên bản mới được tăng kích thước từ 8 inch lên 10 inch. Các tiện nghi khác vẫn giữ nguyên như ghế lái chỉnh điện, điều hòa tự động 2 vùng độc lập, sạc không dây chuẩn Qi, hàng ghế sau gập 60:40, ghế giữa tích hợp bệ tì tay. Ghế hành khách phía trước chỉnh điện, gương chiếu hậu chống chói tự động, đèn trang trí nội thất, cửa sổ trời toàn cảnh.

Bên trong có sự nâng cấp đáng chú ý nhất là cụm nà hình giải trí 10 inch thay cho loại 8 inch cũ

Động cơ được sử dụng trên Peugeot 3008 phiên bản mới không thay đổi, vẫn là loại tăng áp 1.6L THP (Turbo High Pressure) với mô-men xoắn cực đại 245 Nm đạt được ngay từ vòng tua rất thấp ở mức 1.400 vòng/ phút. Kết hợp với động cơ là hộp số tự động 6 cấp EAT6 (Efficient Automatic Transmission 6-speed).

Cả 2 phiên bản đều được trang bị lẫy chuyển số sau vô lăng, tùy chọn chế độ lái Advanced Grip Control, hỗ trợ xuống dốc HADC, chế độ lái thể thao & cảnh báo áp suất lốp giúp người lái tự tin điều khiển xe.

Các trang bị tiện nghi khác trên xe gần như giữ nguyên

Tính năng an toàn trên New Peugeot 3008 bao gồm: 6 túi khí, cảm biến đỗ xe phía sau, camera lùi 180 độ với giả lập 2 bên, cảnh báo thời gian lái xe, điều khiển hành trình & giới hạn tốc độ. Phiên bản AL có thêm cảm biến đỗ xe phía trước và gói an toàn ADAS bao gồm: Hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo điểm mù, nhận diện biển báo giới hạn tốc độ & nhắc nhớ người lái tập trung.

Peugeot 3008 sẽ cạnh tranh khốc liệt với các đối thủ cùng phân khúc như Mazda CX-5, Hyundai Tucson hay MG HS 2.0 Trophy tại Việt Nam.