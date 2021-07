Kinh hoàng xe tải vượt ẩu trên đèo, chỉ may mắn mới không lao xuống vực

Vụ việc được xác định xảy ra vào hơn 9 giờ sáng 18.7.2021 trên Quốc lộ 3, đoạn đèo Cao Bắc (thuộc địa phận tỉnh Bắc Cạn).

Tuy nhiên, may mắn vụ tai nạn “rùng rợn” nhưng không gây thiệt hại về người. Xe tải sau khi tông vào lan can may mắn không lao xuống vực sâu. Trong khi đó, người trên xe máy cũng may mắn chỉ trượt ngã trên đường, không bị xe tải cán qua.