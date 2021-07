Ô tô đi ngược chiều ‘không biết ngượng’ trên phố Hà Nội

Vụ việc được xác định xảy ra vào hơn 12 giờ trưa 23.7.2021 trên phố Ngô Quyền (quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội).

Facebook Nguyen Tuan Anh bình luận: “Sai thì không bao giờ là đúng. May mà không xảy ra tai nạn nghiêm trọng hay chết người đấy, chả ai bênh cái sai bao giờ, đường phố còn có cơ hội sửa sai chứ ra cao tốc mà đi như này mang xẻng ra mà hốt xác về”. Đồng quan điểm, tài khoản Át Rô cho rằng: “Đã lái xe hay tham gia giao thông thì không bao giờ được ẩu với bất cứ lí do gì trừ cứu hoả cứu người, còn lại đừng lấy lí do gấp, vội thế này chỉ có vội lên bàn thờ với gây họa cho xã hội”.