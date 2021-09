Tài xế ô tô ‘điên tiết’ vì thanh niên lái xe Yamaha Exciter sang đường ẩu

Đáng nói, mặc dù không có tai nạn xảy ra, tuy nhiên hành vi lái xe cẩu thả và bất chấp nguy hiểm của nam thanh niên cầm lái xe Yamaha Exciter đã khiến tài xế ô tô vô cùng tức giận. Người này sau khi phanh xe đã lập tức lao tới định “xử” nam thanh niên đi xe máy, tuy nhiên tài xế ô tô gắn camera hành trình và một số người đi đường đã kịp can ngăn.

Facebook Lam Tung Nguyen tức giận: Nó sang đường kiểu đó có ngày tổ tiên cũng không gánh được”. Tài khoản Hoàng Công Thắng bày tỏ: “Sợ nhất thể loại khuất xe to nhưng vẫn thích sang đường luôn”. Tương tự, nick name Tran Thai Duong bức xúc: “Không giữ khoảng cách an toàn, qua đường không thèm nhìn có ngày toang, còn gây hại cho người khác ấy chứ”.