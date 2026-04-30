Xem bắn pháo hoa lễ 30.4 ở TP.HCM: Những điểm ngắm đẹp, tránh chen chúc

Theo kế hoạch, TP.HCM sẽ tổ chức bắn pháo hoa lễ 30.4 tại 8 điểm, gồm 3 điểm tầm cao và 5 điểm tầm thấp. Ba điểm bắn pháo hoa tầm cao được đặt tại khu vực đầu hầm sông Sài Gòn, trung tâm Thành phố mới (phường Bình Dương) và Quảng trường Công viên Bà Rịa.



5 điểm bắn pháo hoa tầm thấp gồm khu di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi, công viên Văn hóa Đầm Sen, tòa tháp SAIGON MARINA IFC, khu Kim Long (Nhà Bè) và khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ.

Thời gian bắn pháo hoa diễn ra từ 21 giờ đến 21 giờ 15 tối 30.4.2026. Riêng điểm bắn tại Cần Giờ sẽ kết thúc sớm hơn, vào lúc 21 giờ 5.

Công viên bến Bạch Đằng là nơi thuận tiện di chuyển, chỉ cách Phố đi bộ Nguyễn Huệ vài phút đi bộ để ra khu vực ngắm pháo hoa ẢNH: THÁI HÒA

Với điểm bắn pháo hoa lễ 30.4 tại khu vực đầu hầm sông Sài Gòn, đây được dự báo là nơi thu hút đông đảo người dân bởi nằm gần trung tâm TP.HCM, thuận tiện di chuyển và có nhiều vị trí quan sát đẹp. Vì vậy, PV Thanh Niên gợi ý một số địa điểm lý tưởng để người dân thưởng thức pháo hoa trong đêm lễ.

TP.HCM bắn pháo hoa 30.4: Cấm xe hàng loạt tuyến đường, người dân cần lưu ý

Bến Bạch Đằng là điểm được nhiều người chọn dạo chơi, chờ đón không khí lễ hội đêm 30.4 ẢNH: THÁI HÒA

Bến Bạch Đằng và khu vực công viên Bến Bạch Đằng được xem là lựa chọn hàng đầu nhờ vị trí đối diện khu vực đầu hầm sông Sài Gòn, tầm nhìn thoáng đãng, dễ quan sát. Đây cũng là địa điểm quen thuộc của nhiều người trong các dịp lễ lớn nên dự kiến sẽ rất đông. Tuy nhiên, hiện một phần khu vực đang được rào chắn để phục vụ sửa chữa, người dân nên đến sớm để chọn vị trí phù hợp.

Các quán cà phê gần khu vực Bến Bạch Đằng cũng là lựa chọn lý tưởng để vừa ngồi thưởng thức đồ uống, vừa chờ xem pháo hoa ẢNH: THÁI HÒA

Một điểm đến khác được nhiều người lựa chọn là công viên bờ sông Sài Gòn tại khu vực Thủ Thiêm. Không gian rộng, nhiều bãi cỏ, tầm nhìn thoáng và có thể bao quát về phía trung tâm thành phố nên phù hợp cho nhóm bạn trẻ, gia đình đến chờ xem pháo hoa. Bên cạnh đó, khu vực này cũng có các bãi giữ xe lớn, đáp ứng nhu cầu gửi xe máy, ô tô và nhiều phương tiện khác.

Công viên bờ sông Sài Gòn là địa điểm quen thuộc của nhiều người, thường thu hút đông đảo người dân đến mỗi dịp lễ lớn ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Nối liền khu vực ven sông là phố đi bộ Nguyễn Huệ, nơi cũng được xem là điểm ngắm pháo hoa thuận tiện cho người dân. Trong tối 30.4, tại đây dự kiến diễn ra chương trình biểu diễn nghệ thuật từ 19 giờ 30 - 21 giờ. Người dân có thể kết hợp dạo phố, thưởng thức các tiết mục văn nghệ rồi di chuyển ra khu vực ven sông để chờ xem pháo hoa khi đến giờ.

Phố đi bộ Nguyễn Huệ là nơi người dân có thể vừa thưởng thức các chương trình biểu diễn nghệ thuật, vừa hòa mình vào không khí lễ hội ẢNH: THÁI HÒA

Ngoài ra, người dân cũng có thể chọn ngắm pháo hoa từ khu vực bờ kè kênh Tàu Hủ - Bến Nghé. Từ các vị trí này, người xem vẫn có thể quan sát pháo hoa phía đầu hầm sông Sài Gòn và khung cảnh thành phố về đêm. Đây cũng là lựa chọn phù hợp cho những ai muốn tránh chen chúc ở khu vực trung tâm.

Ngắm từ trên cao tại các quán cà phê, nhà hàng rooftop sẽ giúp người dân hạn chế cảnh đông đúc và có góc nhìn bao quát hơ ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Đối với những người muốn tránh cảnh chen chúc, các quán cà phê sân thượng, rooftop bar hoặc nhà hàng cao tầng là lựa chọn đáng cân nhắc. Từ đây, khách có thể xem bắn pháo hoa từ trên cao, bao quát toàn cảnh trung tâm TP.HCM về đêm.

Tuy nhiên, mức giá trong dịp lễ thường tăng cao, dao động từ 80.000 - 150.000 đồng cho một ly nước tại quán cà phê, trong khi nhiều nhà hàng hoặc bar sang trọng có thể từ 300.000 đồng đến hơn 1 triệu đồng/người tùy gói dịch vụ và vị trí chỗ ngồi.

Người dân cũng nên chủ động gửi xe từ sớm, ưu tiên di chuyển bằng phương tiện công cộng hoặc metro để hạn chế ùn tắc, đồng thời thuận tiện ra về sau khi kết thúc màn bắn pháo hoa lễ 30.4.