Xem nhanh 12h: 10.000 chai nước hoa giả tuồn ra thị trường | Mua bán vàng miếng trái phép sẽ bị phạt

Bản tin Xem nhanh 12h ngày 9.2.2026 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Bắt băng nhóm trộm mèo dùng cá chiên nhử mồi, xịt hơi cay chống trả người dân

Ngày 8.2, Công an xã Đông Thạnh (TP.HCM) cho biết đã triệt phá thành công một băng nhóm chuyên trộm mèo số lượng lớn, sẵn sàng dùng bình xịt hơi cay tấn công người dân nếu bị truy đuổi.

Triệt phá đường dây mỹ phẩm giả 'khủng': 10.000 chai nước hoa giả tuồn ra thị trường

Công an TP.HCM vừa triệt phá thành công một đường dây chuyên buôn bán hàng giả là mỹ phẩm trên không gian mạng, bắt giữ 4 đối tượng và thu giữ lượng lớn hàng hóa trị giá hàng chục tỉ đồng.

Thời tiết đêm giao thừa sẽ ra sao?

Theo dự báo, trong khoảng thời gian đưa ông Táo về trời sẽ có mưa rét. Sau đó thời tiết ở miền Bắc ấm hơn, miền Trung giảm mưa còn miền Nam dịu mát vào thời điểm đón giao thừa và ngày đầu năm mới, giúp người dân cả nước đón năm mới đầm ấm và trọn vẹn.

Về An Nhơn Tây đi xuồng ba lá, thưởng thức 100 món ngon từ khoai mì

Cách trung tâm TP.HCM không xa, An Nhơn Tây mang đến trải nghiệm làng quê với chèo xuồng rạch Bù Cạp, đạp xe qua ruộng lúa, thưởng thức bánh xèo bếp trấu và 100 món ngon từ khoai mì.

