Video Thời sự

Xem nhanh 12h: 10.000 chai nước hoa giả tuồn ra thị trường | Mua bán vàng miếng trái phép sẽ bị phạt

TT Phát triển Nội dung số
TT Phát triển Nội dung số
09/02/2026 11:05 GMT+7

Kính mời quý vị theo dõi bản tin Xem nhanh 12h ngày 9.2.2026 của Báo Thanh Niên với nhiều thông tin đáng chú ý.

Bản tin Xem nhanh 12h ngày 9.2.2026 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Bắt băng nhóm trộm mèo dùng cá chiên nhử mồi, xịt hơi cay chống trả người dân

Ngày 8.2, Công an xã Đông Thạnh (TP.HCM) cho biết đã triệt phá thành công một băng nhóm chuyên trộm mèo số lượng lớn, sẵn sàng dùng bình xịt hơi cay tấn công người dân nếu bị truy đuổi.

Bắt băng nhóm trộm mèo dùng cá chiên nhử mồi, xịt hơi cay chống trả người dân

Triệt phá đường dây mỹ phẩm giả 'khủng': 10.000 chai nước hoa giả tuồn ra thị trường

Công an TP.HCM vừa triệt phá thành công một đường dây chuyên buôn bán hàng giả là mỹ phẩm trên không gian mạng, bắt giữ 4 đối tượng và thu giữ lượng lớn hàng hóa trị giá hàng chục tỉ đồng.

Triệt phá đường dây mỹ phẩm giả 'khủng': 10.000 chai nước hoa giả tuồn ra thị trường

Thời tiết đêm giao thừa sẽ ra sao?

Theo dự báo, trong khoảng thời gian đưa ông Táo về trời sẽ có mưa rét. Sau đó thời tiết ở miền Bắc ấm hơn, miền Trung giảm mưa còn miền Nam dịu mát vào thời điểm đón giao thừa và ngày đầu năm mới, giúp người dân cả nước đón năm mới đầm ấm và trọn vẹn.

Thời tiết đêm giao thừa sẽ ra sao?

Về An Nhơn Tây đi xuồng ba lá, thưởng thức 100 món ngon từ khoai mì

Cách trung tâm TP.HCM không xa, An Nhơn Tây mang đến trải nghiệm làng quê với chèo xuồng rạch Bù Cạp, đạp xe qua ruộng lúa, thưởng thức bánh xèo bếp trấu và 100 món ngon từ khoai mì.

Về An Nhơn Tây đi xuồng ba lá, thưởng thức 100 món ngon từ khoai mì

Tất cả sẽ có trong bản tin Xem nhanh 12h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

Xem nhanh 12h của Báo Thanh Niên sẽ quay trở lại vào lúc 12 giờ trưa mai 10.2.2026 với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên

Xem nhanh 12h: Cận cảnh quy trình làm đẹp không phép | Khách sạn gỡ 79 kg vàng lát sàn đem bán

Xem nhanh 12h: Cận cảnh quy trình làm đẹp không phép | Khách sạn gỡ 79 kg vàng lát sàn đem bán

Làm đẹp không phép ở Đà Nẵng, khách sạn gỡ vàng lát sàn đem bán, thi công đường Lò Lu bụi mù mịt… sẽ là những tin tức được đề cập trong bản tin trực tiếp Xem nhanh 12h ngày 8.2.2026 của Báo Thanh Niên.

