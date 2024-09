Xem nhanh 12h: Bão số 3 (YAGI) càn quét miền Bắc | Lời khai bảo mẫu ‘hung thần’ Mái ấm Hoa Hồng

Bản tin Xem nhanh 12h ngày 7.9.2024 có những thông tin đáng chú ý sau:

Xem nhanh 12h ngày 7.9: Bão số 3 (YAGI) càn quét miền Bắc | Lời khai bảo mẫu ‘hung thần’ Mái ấm Hoa Hồng

Bão số 3: Hàng loạt địa phương mưa to gió mạnh

Do ảnh hưởng của bão số 3 (tên quốc tế là bão YAGI), tại đảo Bạch Long Vĩ sáng 7.9 đã có gió rất mạnh. Theo người dân địa phương, mưa to kèm gió mạnh đã kéo dài hơn 4 giờ đồng hồ chưa ngớt. Người dân được yêu cầu trú ẩn trong nhà kiên cố để đảm bảo an toàn.

Ông Đào Minh Đông, Chủ tịch UBND huyện Bạch Long Vĩ, cho biết lúc 8 giờ sáng 7.9, bão số 3 đã đổ bộ vào huyện đảo với sức gió cấp 12, giật cấp 14. Sức gió bão đang gia tăng.

Tại huyện Cô Tô đã có gió cấp 10, giật cấp 12 gây biển động mạnh, mất điện toàn địa bàn.



Cuồng phong bão số 3 (YAGI) áp sát Quảng Ninh, gió giật cấp 17

Từ đêm 6.9 đến rạng sáng nay 7.9, toàn huyện Cô Tô đã thực hiện di tản gần 800 người đến nơi tránh bão an toàn đảm bảo các điều kiện sinh hoạt.

Tại khu vực biên giới thành phố Móng Cái (tại tỉnh Quảng Ninh) đã bắt đầu chịu ảnh hưởng lớn của bão Yagi khi một số cây xanh bị bật gốc, biển quảng cáo bị thổi bay.

Để phòng chống bão, từ sáng nay 7.9, các cửa khẩu trên địa bàn Móng Cái tạm ngừng hoạt động cho đến khi an toàn.

Trong khi đó, tại các địa phương ven biển khác của tỉnh Quảng Ninh như thành phố Cẩm Phả, huyện Đầm Hà, huyện Tiên Yên cũng bắt đầu chịu ảnh hưởng lớn của bão Yagi với từng đợt gió quật mạnh.

Tại thành phố Hà Nội vào sáng 7.9, trời có mưa, gió cũng đã nổi lên khiến người dân di chuyển khó khăn.

Trong đêm 6.9, 160 người dân sống tại chung cư A7 Tân Mai - nguy hiểm cấp C (tại quận Hoàng Mai) đã được chính quyền sở tại di dời đến địa điểm khác để đảm bảo an toàn trước khi bão Yagi đổ bộ.

Bão số 3 (YAGI) đã rất gần miền Bắc gây mưa gió dữ dội khắp nơi

Bão Yagi tiến sát đất liền, Thủ tướng ra công điện lần 3

Đêm 6.9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký công điện số 88 gửi các bộ, ngành địa phương ứng phó với bão YAGI (bão số 3) và mưa lũ sau bão.

Công điện gửi bí thư, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố: Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Hòa Bình, Sơn La, Lai Châu, Điện Biên, Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hà Nội, Hưng Yên, Hà Nam, Vĩnh Phúc; bộ trưởng các bộ: Quốc phòng, Công an, Tài nguyên và Môi trường; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giáo dục - Đào tạo, Công thương, Giao thông vận tải, Xây dựng, Ngoại giao, Văn hoá - Thể thao và Du lịch.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt, nghiêm túc, có hiệu quả chỉ đạo của Thủ tướng tại công điện số 86, 87, tập trung ưu tiên bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho người dân và nhà nước.

Bão số 3 (Yagi) tiến sát đất liền, Thủ tướng ra công điện lần 3

Dự báo đường đi của bão số 3: Trưa nay đổ bộ đất liền

Theo thông tin từ trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, hồi 10 giờ sáng 7.9, vị trí tâm bão số 3 ở trên vùng biển Quảng Ninh-Thái Bình. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (134-149 km/h), giật cấp 16, di chuyển theo hướng tây tây bắc, tốc độ 15-20 km/h.

Trong buổi họp sáng nay 7.9 tại trụ sở Tổng Cục Khí tượng thủy văn (thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường), ông Nguyễn Hoàng Hiệp (Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) cho biết dự báo bão đổ bộ đất liền nước ta vào khoảng 11 đến 12 giờ trưa 7.9 tại tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng, chếch nhiều hơn về hướng Quảng Ninh.

Bão số 3 (YAGI) đổ bộ đất liền vào trưa 7.9, tốc độ rất nhanh

Tội ác trong Mái ấm Hoa Hồng: Lời khai của hai bảo mẫu Tuyền - Cẩm

Đến nay, dư luận vẫn chưa hết phẫn nộ vì hành vi tàn bạo của những bảo mẫu tại Mái ấm Hoa Hồng (tại phường Trung Mỹ Tây, quận 12, TP.HCM).

Trong diễn biến mới nhất liên quan vụ việc này, hôm qua 6.9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bà Nguyễn Thị Ngọc Cẩm (46 tuổi; quê ở tỉnh Đồng Nai) và bà Diệp Ngọc Tuyền (47 tuổi, quê ở tỉnh Sóc Trăng) để điều tra về hành vi “hành hạ người khác”.

Tội ác trong Mái ấm Hoa Hồng: Lời khai của hai bảo mẫu Tuyền - Cẩm

Tất cả sẽ có trong Bản tin Xem nhanh 12h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

Xem nhanh 12h của Báo Thanh Niên sẽ quay trở lại vào lúc 12 giờ trưa mai 10.9.2024 với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.