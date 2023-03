Xem nhanh 12h: Bẫy lừa 'con đang cấp cứu’ lan ra Hà Nội | Xôn xao vụ xô xát CSGT

Đến báo tin bị đánh, rồi bất ngờ xô xát với CSGT ngay bên quốc lộ

Camera an ninh đã ghi lại một phần vụ xô xát giữa ông Phan Tấn Đạt (36 tuổi, ở thị trấn Ốc Eo, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) với đại úy Huỳnh Thanh Nhàn (cán bộ Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Tháp) vào chiều 12.3.2023.

Chiều ngày 13.3, một lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Tháp xác nhận, đơn vị đã bàn giao ông Phan Tấn Đạt cho Công an huyện Lấp Vò xử lý theo quy định pháp luật.

Theo thông tin từ Phòng CSGT tỉnh Đồng Tháp, vào chiều 12.3, Phòng CSGT phân công 4 cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên tuyến Quốc lộ 80.

Đến hơn 16 giờ cùng ngày, tổ công tác đang lập biên bản xử lý một người đi xe máy vi phạm nồng độ cồn tại Km 35+400 Quốc lộ 80, đoạn qua ấp Vĩnh Lợi (xã Vĩnh Thạnh, huyện Lấp Vò) thì ông Phan Tấn Đạt chạy xe máy đến và trình báo vừa bị người khác đánh.

Khi lực lượng CSGT làm nhiệm vụ hỏi các thông tin liên quan đến sự việc thì ông Đạt chỉ nói “không biết”.

Nhận thấy nội dung tin báo không thuộc thẩm quyền giải quyết của lực lượng CSGT, đại úy Huỳnh Thanh Nhàn làm nhiệm vụ trong tổ công tác hướng dẫn ông Đạt đến Công an xã Vĩnh Thạnh cách đó khoảng 500 mét để trình báo và xác minh xử lý theo quy định.

Tuy nhiên, ông Phan Tấn Đạt không làm theo mà yêu cầu CSGT phải trực tiếp giải quyết sự việc.

Camera ghi lại cảnh ông Đạt lấy điện thoại có hành động giống như quay phim các cán bộ CSGT. Lúc này, một cán bộ CSGT có hành động giống như đang rút chìa khóa chiếc xe máy do ông Đạt chạy đến. Ngay lúc này đôi bên xảy ra xô xát.

Cũng theo thông tin từ công an, ông Phan Tấn Đạt từng bị TAND huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang tuyên phạt 3 năm tù về tội “cố ý gây thương tích”. Thời điểm xảy ra sự việc, ông Phan Tấn Đạt có mức nồng độ cồn là 0,554mg/lít khí thở.

Kiểm tra thương tích trên cơ thể của đại úy Huỳnh Thanh Nhàn, bác sĩ ghi nhận có vết trầy ngoài da ở phía sau gáy và trên đùi phải.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng xử lý theo quy định.

Cuối chiều nay 13.3, đồng loạt phụ huynh Trường THPT Chu Văn An (Hà Nội) nhận được thông báo của nhà trường với nội dung: "Ngày hôm nay, có 2 phụ huynh của trường bị kẻ xấu giả danh giáo viên, nhân viên y tế của trường gọi điện báo tin con gặp tai nạn, nói: "Con đang ở viện cấp cứu và cần chuyển tiền ngay để nhập viện".

Phụ huynh Trường THPT Chu Văn An nhận được cảnh báo từ nhà trường CHỤP MÀN HÌNH

Cũng theo thông báo này: "Kẻ xấu nắm rất rõ thông tin của học sinh và tên chính xác của giáo viên, kể cả môn dạy. Xin thông báo để các bác nâng cao cảnh giác. Nếu cha mẹ học sinh nhận được tin nhắn, cuộc gọi tương tự, cha mẹ học sinh liên hệ ngay với cô Tuyến, Phó hiệu trưởng hoặc thầy cô chủ nhiệm để xác minh".

Trao đổi với PV Thanh Niên, bà Nguyễn Thị Nhiếp, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết may mắn là 2 phụ huynh nhận được cuộc gọi nói trên đều đã biết hành vi lừa đảo này ở TP.HCM những ngày gần đây nên cảnh giác gọi điện để xác minh thông tin nên kẻ xấu đã không thực hiện được hành vi lừa đảo trên.

Theo bà Nhiếp, sau khi nhận được thông tin việc đầu tiên là nhà trường yêu cầu các giáo viên chủ nhiệm lập tức thông báo đến phụ huynh của tất cả các lớp trên toàn trường và sẽ báo cáo với cơ quan chức năng để ngăn chặn kịp thời tình trạng này.

Những ngày gần đây, liên tiếp xuất hiện thông tin phụ huynh học sinh từ trường công lập cho đến trường quốc tế tại TP.HCM nhận các cuộc điện thoại báo tin "con đang cấp cứu, chuyển khoản gấp để làm thủ tục phẫu thuật" khiến họ bị lừa hàng trăm triệu đồng.

Các phụ huynh là nạn nhân đề nghị công an vào cuộc điều tra, xử lý việc mua bán thông tin cá nhân học sinh; cơ quan quản lý xem lại quy trình bảo mật thông tin cá nhân của học sinh tại trường học.

Tối 13.3.2023, thông tin từ Bộ Công an cho biết, Công an tỉnh Hòa Bình vừa khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Đồng, là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Hòa Bình, để điều tra về hành vi "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", quy định tại khoản 3, điều 356 bộ luật Hình sự.

Theo Bộ Công an, đây là diễn biến mới nhất trong quá trình điều tra bổ sung vụ án "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại Công ty cổ phần đầu tư P&T và các cơ quan liên quan.

Bước đầu, Công an tỉnh Hòa Bình xác định, năm 2016, thời điểm này ông Đồng còn là Chánh văn phòng Tỉnh ủy Hòa Bình, là người chịu trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo thực hiện "Dự án xây dựng Hội nghị trực tuyến của Tỉnh ủy Hòa Bình". Ông Đồng đã có vi phạm, gây hậu quả thiệt hại cho ngân sách nhà nước với tổng số tiền hơn 6,2 tỉ đồng.

Liên quan đến vụ án này, trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 7 bị can về tội "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Các bị can gồm:

Ông Đỗ Hữu Tiệp, là Trưởng phòng Quản trị, Văn phòng Tỉnh ủy Hòa Bình Ông Trần Mạnh Cường, là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần PTC Việt Nam Ông Đặng Việt Cường, là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư P&T Ông Nguyễn Xuân Thiện, là Giám đốc kinh doanh Công ty cổ phần đầu tư P&T Ông Nguyễn Việt Cường, là Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và phát triển Bưu điện Hà Nội Ông Nghiêm Xuân Dũng, là Giám đốc Công ty TNHH kiểm toán định giá và tư vấn tài chính Việt Nam Ông Đào Tiến Dũng, là cộng tác viên Công ty TNHH kiểm toán định giá và tư vấn tài chính Việt Nam

Tại bản kết luận điều tra ban hành tháng 11.2022, bị can Đỗ Hữu Tiệp khai khi thực hiện “Dự án xây dựng Hội nghị trực tuyến của Tỉnh ủy Hòa Bình”, bị can này đã báo cáo ông Nguyễn Đồng xin chủ trương cho Công ty cổ phần đầu tư P&T trúng thầu, cung cấp toàn bộ thiết bị cho dự án và hứa được trích lại 20% giá trị dự án (khoảng 3,2 tỉ đồng). Sau đó, ông Nguyễn Đồng nhất trí và giao toàn quyền cho bị can Tiệp thực hiện.

Ngày 6.12.2016, ông Nguyễn Đồng ký phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu là Công ty cổ phần đầu tư P&T với giá trúng thầu hơn 15,6 tỉ đồng. Kết quả điều tra cho thấy vào ngày 4.1.2017, bị can Tiệp đã chuyển 1 tỉ đồng cho ông Đồng tại phòng làm việc của ông này.

Bị can Tiệp khai đây là "một phần tiền phần trăm" của dự án do ông Tiệp ứng trước cho ông Đồng.

Tuy nhiên, quá trình điều tra, ông Đồng phủ nhận toàn bộ lời khai của bị can Tiệp.

Từ ngày 15.3.2023, các nhà mạng sẽ gửi tin nhắn cho các thuê bao di động có thông tin không đúng quy định. Và sau ngày 31.3, thuê bao không chuẩn hóa thông tin sẽ bị khóa một chiều.

Đây là yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông đối với các nhà mạng nhằm giải quyết tình trạng sử dụng SIM thuê bao di động có thông tin không đúng quy định và bảo đảm thông tin thuê bao trùng khớp với thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư sau khi đối soát.

Theo Cục Viễn thông (thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông), thời gian qua, các nhà mạng đã triển khai các biện pháp kết nối, cung cấp dữ liệu, đối soát thông tin trong cơ sở dữ liệu thông tin thuê bao của doanh nghiệp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Qua rà soát phát hiện còn có các trường hợp có thông tin thuê bao chưa trùng khớp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hoặc có thể có thông tin thuê bao không đúng quy định.

Theo đó, Cục Viễn thông đề nghị các doanh nghiệp tổ chức rà soát, đối chiếu, triển khai các giải pháp xác thực thông tin của các thuê bao đã có đầy đủ giấy tờ và đăng ký thông tin đúng quy định để đảm bảo đến ngày 31.3, các thuê bao đang hoạt động đều có thông tin chính xác, trùng khớp với thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Đối với các thông tin thuê bao nghi ngờ không đúng quy định, doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc các quy định để bảo đảm đến ngày 31.3, tất cả các thuê bao đang hoạt động có thông tin đúng quy định. Nhà mạng cũng sẽ gửi tin nhắn liên tục trong ít nhất 5 ngày, mỗi ngày ít nhất 1 lần để yêu cầu cập nhật dữ liệu.

Việc thông báo sẽ được thực hiện đồng loạt từ 15.3. Thuê bao sẽ bị dừng cung cấp dịch vụ viễn thông một chiều nếu không thực hiện chuẩn hóa thông tin sau 15 ngày nhận thông báo; bị dừng hai chiều nếu không thực hiện sau 15 ngày tiếp theo. Và 30 ngày sau đó, nếu thuê bao không cập nhật sẽ bị chấm dứt hợp đồng.

Cục Viễn thông yêu cầu các doanh nghiệp trong quá trình thực hiện phải đảm bảo quyền lợi của người sử dụng, tránh làm ảnh hưởng đến các thuê bao đã có thông tin đúng quy định, đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi cho người sử dụng dịch vụ trong việc phối hợp chuẩn hóa thông tin thuê bao; đồng thời kiên quyết dừng hoạt động của các thuê bao có thông tin không chính xác theo quy định.

Trong trường hợp người sử dụng nhận được đề nghị chuẩn hóa thông tin thuê bao từ nhà mạng nghĩa là thông tin đăng ký của người sử dụng có thể chưa đầy đủ theo quy định, chưa trùng khớp với thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Cục Viễn thông đề nghị người sử dụng phối hợp với doanh nghiệp để thực hiện việc chuẩn hóa thông tin, tránh các trường hợp giả mạo, mạo danh để thực hiện các hành vi trái pháp luật.

Bộ Thông tin và Truyền thông cũng lưu ý, người dân cần biết thêm thông tin chi tiết có thể truy cập vào các trang web hoặc gọi điện đến tổng đài chăm sóc khách hàng của doanh nghiệp di động để được hỗ trợ, hướng dẫn.

Đại diện Cục Viễn thông khẳng định việc rà soát, chuẩn hóa thông tin thuê bao của người sử dụng dịch vụ viễn thông di động để đảm bảo trùng khớp với thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là hoạt động cần thiết. Điều này nhằm góp phần ổn định trật tự xã hội, kịp thời ngăn chặn, xử lý các hành vi sử dụng SIM điện thoại có thông tin đăng ký không đúng quy định để thực hiện các hành vi thiếu văn hoá, trái với thuần phong mỹ tục, quảng cáo sai sự thật hoặc dùng với mục đích lừa đảo gây bất bình trong dư luận.

Bất chấp những cam kết tăng cường quan hệ trong chuyến thăm Bắc Kinh của ông Marcos hồi tháng 1, quan hệ song phương Philippines - Trung Quốc đã trở nên căng thẳng trong những tuần gần đây.

Tuyên bố mới nhất của Đại sứ quán Trung Quốc được đưa ra sau khi Đại sứ Mỹ tại Manila MaryKay Carlson cho biết quyết định của ông Marcos về việc mở cửa thêm 4 căn cứ cho lực lượng Mỹ theo Thỏa thuận Hợp tác Quốc phòng Tăng cường (EDCA) sẽ giúp phát triển kinh tế địa phương.

Theo tuyên bố ngày 12.3, Đại sứ quán Trung Quốc cáo buộc Mỹ tăng cường hợp tác quân sự với Philippines "vì lợi ích địa chính trị và tâm lý Chiến tranh Lạnh". Đại sứ quán cho rằng hợp tác quân sự này là cách để Mỹ "lôi kéo Philippines chống lại Trung Quốc" và đẩy Manila vào "xung đột địa chính trị", đe dọa lợi ích quốc gia của Philippines.

Trong tuyên bố đầu tiên - được đưa ra hôm 10.3 sau khi Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland đến thăm Philippines vào tuần trước - Đại sứ quán Trung Quốc cũng cho rằng hợp tác quân sự giữa Washington và Manila "gây nguy hiểm cho hòa bình và ổn định khu vực".

Trong khi tuyên bố ngày 10.3 gần như hoàn toàn quy trách nhiệm cho Mỹ, thì tuyên bố ngày 12.3 dường như cũng nhắm vào chính quyền Tổng thống Marcos.

Philippines và Mỹ chưa lập tức bình luận về những chỉ trích mới nhất, nhưng sau tuyên bố ngày 10.3 của phái bộ Trung Quốc, Đại sứ quán Mỹ tại Manila tái khẳng định nước này vẫn cam kết duy trì quan hệ quốc phòng với Philippines.

"Mỹ và Philippines sát cánh cùng nhau với tư cách bạn bè, đối tác và đồng minh... Bây giờ và mãi mãi sau này, cam kết của Mỹ trong việc bảo vệ Philippines luôn vững như bàn thạch, và chúng tôi cam kết tăng cường quan hệ kinh tế và đầu tư của chúng tôi", Đại sứ quán Mỹ cho biết, theo đài CNN Philippines.

Khác với người tiền nhiệm Rodrigo Duterte có xu hướng thân thiện với Bắc Kinh, ông Marcos tháng trước đã gọi tranh chấp trên biển với Trung Quốc là "tình hình địa chính trị phức tạp nhất trên thế giới" và cho biết quân đội sẽ tập trung vào phòng thủ bên ngoài.

