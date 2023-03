Xem nhanh 12h: Siêu trộm cạy két nhiều UBND phường | Google Maps xuất hiện ‘chốt đo cồn’

Hoãn phiên tòa phúc thẩm vụ án buôn lậu 200 triệu lít xăng dầu

Ngày 13.3.2023, TAND cấp cao tại TP.HCM đã mở phiên tòa phúc thẩm vụ án buôn lậu gần 200 triệu lít xăng dầu từ Singapore về Việt Nam.

Từ sáng sớm, các bị cáo trong trong vụ án đã được dẫn giải từ Đồng Nai lên TP.HCM để tham dự phiên tòa. An ninh phiên tòa cũng được thắt chặt, chỉ những người có giấy tờ hợp lệ mới được vào phòng xử án.

Phiên tòa phúc thẩm được mở sau khi 29 trong số 74 bị cáo đã kháng cáo xin được giảm nhẹ hình phạt và 14 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đề nghị xem xét lại về phần dân sự.

Bên cạnh đó, Viện KSND cấp cao tại TP.HCM cũng kháng nghị đề nghị tòa xử theo hướng tăng mức án đối với 28 bị cáo đã bị tòa sơ thẩm tuyên phạt tiền, cho hưởng án treo… Viện KSND cấp cao nhận định rằng, mức án này không tương xứng với vai trò, tính chất, mức độ phạm tội của các bị cáo và không phù hợp với quy định của pháp luật.

Theo bản án sơ thẩm, từ tháng 3.2020 đến tháng 2.2021, nhóm bị cáo Phan Thanh Hữu (là Giám đốc Công ty TNHH thương mại Phan Lê Hoàng Anh) và Đào Ngọc Viễn (là Giám đốc Công ty TNHH Đại Dương Hải Phòng) đã góp vốn 54 tỉ đồng để buôn lậu xăng từ Singapore về Việt Nam.

Nhóm này thuê tàu vận chuyển 48 chuyến xăng lậu, tổng cộng gần 200 triệu lít, trị giá gần 2.600 tỉ đồng. Trong đó, các bị cáo đã tiêu thụ gần 200 triệu lít, thu lợi bất chính hàng trăm tỉ đồng, riêng “ông trùm” Phan Thanh Hữu hưởng lợi hơn 150 tỉ đồng.

Cuối năm 2020, bị cáo Đào Ngọc Viễn cùng với 2 người nữa góp hơn 19 tỉ đồng mua 2 tàu biển để chở xăng lậu. Sau khi tàu của bị cáo Viễn chở về vùng biển Khánh Hòa, xăng sẽ được chở đi tiêu thụ tại Khánh Hòa và các tỉnh Nam Trung bộ. Từ tháng 2 đến tháng 4.2021, nhóm của bị cáo Đào Ngọc Viễn và đồng phạm đã buôn lậu 3 chuyến, tương đương 5,7 triệu lít, trị giá gần 98 tỉ đồng.

Vào tháng 12.2022, TAND tỉnh Đồng Nai xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Phan Thanh Hữu mức án 16 năm tù; bị cáo Đào Ngọc Viễn bị tuyên án 17 năm tù cùng về tội buôn lậu. Các bị cáo còn lại bị phạt tiền, phạt bằng thời gian tạm giam, hoặc bị phạt từ 3 năm tù cho hưởng án treo đến 15 năm tù giam.

Riêng bị cáo Ngô Văn Thụy, nguyên là Đội trưởng đội kiểm soát chống buôn lậu Khu vực miền Nam (thuộc Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan) bị phạt 15 năm tù về tội nhận hối lộ.

Tuy nhiên, phiên tòa sáng 13.3 vắng mặt bị cáo Phạm Thị Cúc. Đây là bị cáo bị Viện trưởng Viện KSND cấp cao tại TP.HCM kháng nghị theo hướng tăng nặng hình phạt và bị cáo này cũng có kháng cáo. Ngoài ra, theo HĐXX thì còn có 7 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan cũng vắng mặt. Do vậy, để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho các bị cáo, HĐXX đã quyết định hoãn phiên tòa.



Dự kiến, phiên tòa phúc thẩm sẽ được mở lại và xét xử từ ngày ngày 5-27.4.2023

Hàng loạt trụ sở UBND ở Hà Nội bị 'siêu trộm' ghé thăm

Sau khi ra tù, một người đàn ông vì mê cờ bạc nên đã rủ bạn tù đi trộm cắp tài sản. Đáng chú ý, nơi mà đôi bạn này nhắm vào không phải kẻ trộm nào cũng có thể nghĩ đến đó chính trụ sở các UBND xã, phường tại Hà Nội.

Chiều 12.3, thông tin từ Công an quận Bắc Từ Liêm (tại thành phố Hà Nội) cho biết cơ quan này vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Hà Văn Lai (37 tuổi, trú xã Hồng Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) để làm rõ hành vi trộm cắp tài sản, đồng thời truy bắt đồng phạm của nghi phạm này đang lẩn trốn tại Lào.

Tại cơ quan điều tra, nghi phạm Hà Văn Lai khai nhận, sau khi chấp hành án tù về tội trộm cắp tài sản, năm 2020, nghi phạm đã ra Hà Nội làm xe ôm. Do đam mê cờ bạc qua mạng, nghi phạm cần tiền nên nảy sinh ý định vào trụ sở UBND các xã, phường tại Hà Nội để trộm cắp tài sản.

Sau nhiều lần đột nhập thành công nhưng không phá được két sắt, nghi phạm Hà Văn Lai đã rủ một người bạn tù cũ tên Hùng khảo sát, mua công cụ hỗ trợ để cùng đột nhập phá két sắt, lục lọi các phòng làm việc để trộm tài sản.

Công an quận Bắc Từ Liêm xác định hai nghi phạm Lai và Hùng đã gây ra hàng loạt vụ trộm tại Hà Nội

Vụ thứ nhất vào ngày 9.7.2022, tại trụ sở UBND xã Thạch Hòa (tại huyện Thạch Thất), số tiền bị mất là 60 triệu đồng.

Vụ thứ hai vào ngày 11.7.2022, tại trụ sở UBND xã Hữu Hòa (tại huyện Thanh Trì) số tiền bị mất là lấy 16 triệu đồng.

Vụ thứ ba vào ngày 18.8.2022, tại trụ sở UBND phường Cổ Nhuế 2 (tại quận Bắc Từ Liêm) số tiền bị mất là 20 triệu đồng.

Vụ thứ tư vào khoảng giữa tháng 9.2022, tại trụ sở UBND phường Trần Phú (tại quận Hoàng Mai) số tiền bị mất là 10 triệu đồng.

Vụ thứ năm vào ngày 11.10.2022, tại trụ sở UBND phường Thụy Phương (tại quận Bắc Từ Liêm) số tiền bị mất là 56 triệu đồng.

Hai vụ tiếp theo, ngày 5 và 7.1.2023, tại trụ sở UBND xã Yên Sơn (tại huyện Quốc Oai) và UBND xã Viên An (tại huyện Ứng Hòa) tổng số tiền bị mất là 46,5 triệu đồng.

Tiếp đến, ngày 11.1.2023, tại trụ sở UBND phường Cổ Nhuế 2, số tiền bị mất là 115 triệu đồng.

Sau khi nghi phạm Hà Văn Lai bị bắt thì nghi phạm Hùng đã bỏ trốn sang Lào và đang bị truy bắt.

Quan Kế Huy giành giải “Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất” Oscar 2023

Vào lúc 7 giờ sáng nay 13.3 theo giờ Việt Nam, lễ trao giải Oscar lần thứ 95 diễn ra tại Nhà hát Dolby ở Los Angeles, bang California, nước Mỹ.

Tại đường đua Oscar năm nay, được đánh giá là ứng cử viên sáng giá cho hạng mục "Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất" với vai diễn người chồng chịu đựng trong phim Everything Everywhere All At Once, nam diễn viên Quan Kế Huy đã vượt qua các đối thủ để giành tượng vàng danh giá. Đây là tượng vàng Oscar đầu tiên trong sự nghiệp của nam diễn viên này.



Tài tử Quan Kế Huy nhận giải G.I

Trên sân khấu, nam diễn viên bật khóc khi cầm trên tay tượng vàng Oscar. Anh cảm ơn mẹ của mình vì những "hy sinh" mà bà đã làm, cảm ơn anh trai vì đã gọi điện cho anh mỗi ngày và dàn diễn viên của phim.

Trong phim Everything Everywhere All at Once, Quan Kế Huy đóng vai người chồng của nhân vật chính do Dương Tử Quỳnh đảm nhiệm.

Quan Kế Huy còn được biết đến với nghệ danh Jonathan Ke Quan. Nam diễn viên sinh ra tại Việt Nam vào năm 1971 nhưng cùng gia đình di cư sang Mỹ từ năm 1975.





Tại Lễ trao giải Oscar 2022, khán giả trên toàn thế giới đã sững sờ khi chứng kiến việc nam diễn viên Will Smith dành cái tát như trời giáng cho người dẫn chương trình Chris Rock trên sân khấu, sau khi Chris Rock có những câu đùa nhạy cảm về vợ của nam diễn viên Will Smith.

Will Smith tát người dẫn chương trình Chris Rock trên sân khấu Lễ trao giải Oscar 2022

Will Smith, người đã giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất năm ngoái cho vai diễn người cha trong bộ phim “King Richard,” đã bị cấm tham dự giải Oscar và các sự kiện khác của Viện Hàn lâm trong 10 năm sau khi anh tát MC Chris Rock trên sân khấu lễ trao giải.

Sau buổi phát sóng gây tranh cãi vào năm 2022, Viện hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật điện ảnh Mỹ, là ban tổ chức lễ trao giải Oscar 2023, đã thông báo những thay đổi đáng kể cho sự kiện này. Đó là việc giải Oscar năm nay sẽ có một đội xử lý khủng hoảng chỉ để ứng phó với những sự kiện có thể diễn ra ngoài kế hoạch. Đây là điều chưa từng có trước đây trong lịch sử giải Oscar và được lên kế hoạch thực hiện sau sự kiện gây tranh cãi tại lễ trao giải Oscar lần thứ 94 năm ngoái.

Tất cả 23 hạng mục được trình bày trực tiếp tại sự kiện thay vì ghi hình trước 8 hạng mục như năm ngoái. Giải Oscar được bình chọn bởi hơn 10.000 thành viên của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh trong suốt 4 tháng.

Google Maps xuất hiện ‘chốt đo cồn’

Gần đây, nhiều người dùng tại TP.HCM tỏ ra khó hiểu khi trên một đoạn đường Phạm Văn Đồng (đoạn qua phường 3, quận Gò Vấp), Google Maps lại hiển thị một vị trí có tên là “chốt kiểm tra nồng độ cồn”.

Điểm ghim này này xuất hiện ở gần vòng xoay Nguyễn Thái Sơn nhưng không có địa chỉ cụ thể. Nhiều người sử dụng ứng dụng này và đi trên đường quan sát Google Maps tỏ ra bất ngờ, tò mò không hiểu vì sao nội dung này lại hiển thị, không biết có phải do cảnh sát giao thông đưa lên hay không?

Chốt kiểm tra nồng độ cồn xuất hiện trên Google Maps ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Cụ thể, khi truy cập dịch vụ bản đồ Google Maps tại TP.HCM, điểm mốc này xuất hiện trên toàn bộ thiết bị điện tử và các ứng dụng sử dụng dịch vụ bản đồ của Google. Tuy nhiên, khi nhấn vào, ứng dụng lại báo lỗi “Không thể kết nối” và không hiển thị bất cứ thông tin nào liên quan như địa chỉ, thời gian hoạt động, hình ảnh…

Theo ghi nhận vào sáng 11.3, đoạn đường này cũng không xuất hiện chốt đo nồng độ cồn như Google Maps hiển thị. Ngoài dịch vụ chỉ đường của Google, các ứng dụng bản đồ khác như Apple Maps không hề hiển thị chốt đo nồng độ cồn như thế.

Theo thông tin từ Phòng cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (tức PC08) Công an TP.HCM, tuyến đường Phạm Văn Đồng do Đội cảnh sát giao thông Hàng Xanh (thuộc Phòng PC08), đảm trách.

Việc thực hiện chuyên đề kiểm tra nồng độ cồn được Đội cảnh sát giao thông Hàng Xanh triển khai đồng bộ, thường xuyên trên nhiều tuyến đường, vị trí mà đội đảm trách. Chuyên đề kiểm tra nồng độ cồn được triển khai kết hợp lập chốt và tuần tra kiểm soát trên đường.

Về việc một vị trí trên đường Phạm Văn Đồng mà ứng dụng Google Maps hiển thị cụm từ "chốt kiểm tra nồng độ cồn" không phải do Phòng PC08 thực hiện, đưa lên. Không riêng gì địa bàn Đội cảnh sát giao thông Hàng Xanh, kể cả trên các địa bàn khác do đội/trạm thuộc Phòng PC08 đảm trách cũng như vậy.

Đại diện Google (là chủ sở hữu dịch vụ bản đồ Google Maps) cho biết đã nắm được thông tin và tiến hành khắc phục lỗi này.

Đại diện Google cho biết dữ liệu được hiển thị trên Google Maps đến từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm các bên thứ ba, nguồn dữ liệu công khai và đóng góp từ người dùng. Mục đích mang lại trải nghiệm toàn diện và cập nhật nhanh chóng cho người dùng. Dịch vụ bản đồ Google Maps cho phép người dùng đề xuất những thông tin địa điểm mới nhằm cung cấp những thay đổi nhanh nhất cho cộng đồng (thay vì chờ có sự xác nhận của cơ quan chức năng). Hiện vị trí này đã bị gỡ xuống khỏi hệ thống.

Ukraine bắt cựu quan chức trong vụ máy bay lớn nhất thế giới bị phá hủy

Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) đã thông báo bắt giữ hai cựu quan chức hàng không vũ trụ nước này có liên quan vụ máy bay vận tải lớn nhất thế giới An-225 bị phá hủy, theo hãng tin AFP.

Cụ thể, trong thông báo ngày 10.3, SBU cho biết đã bắt giữ cựu tổng giám đốc và người đứng đầu đơn vị an ninh hàng không thuộc công ty quốc phòng nhà nước Antonov. Hai người này bị cáo buộc đã cấm Lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraine tiến vào sân bay Hostomel để xây dựng các công sự phòng thủ, cũng như ngăn họ ra vào sân bay hồi tháng 1 và 2.2022.

Ukraine bắt cựu quan chức khiến máy bay vận tải lớn nhất thế giới bị phá hủy

