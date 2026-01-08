Xem nhanh 12h: Cấm lưu thông qua đèo Prenn | Campuchia bắt 'trùm lừa đảo' Chen Zhi

Bản tin Xem nhanh 12h ngày 8.1.2026 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

CSGT TP.HCM phủ kín camera AI năm 2026: Các lỗi sẽ bị phạt nguội nhiều nhất

Năm 2026, CSGT TP.HCM sẽ phủ kín camera giám sát, mở rộng hệ thống camera AI, hạn chế sự hiện diện trực tiếp của CSGT trên đường và sẽ phạt nguội mạnh tay các lỗi này.

CSGT TP.HCM phủ kín camera AI năm 2026: Các lỗi sẽ bị phạt nguội nhiều nhất

Kênh ô nhiễm gần sân bay Tân Sơn Nhất sắp thành tuyến đường mới

Kênh A41 là tuyến thoát nước chính cho khu vực cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất. Đang được cải tạo thành tuyến đường 4 làn hiện đại, kết hợp hệ thống thoát nước, vỉa hè, cây xanh và chiếu sáng.

Kênh ô nhiễm gần sân bay Tân Sơn Nhất sắp thành tuyến đường mới

Thời tiết ngày 8.1: Rét hại bao trùm miền Bắc, TP.HCM se lạnh 20 độ C

Dự báo thời tiết ngày 8.1, các tỉnh miền Bắc, Bắc Trung bộ tiếp tục chìm trong rét đậm, rét hại khi nhiệt độ đo được dưới 10 độ C. Bên cạnh đó thời tiết TP.HCM se lạnh 20 độ C. Nhiều người ra đường buổi sáng phải khoác thêm áo, choàng khăn để giữ ấm.

Thời tiết ngày 8.1: Rét hại bao trùm miền Bắc, TP.HCM se lạnh 20 độ C

Campuchia bắt và dẫn độ 'ông trùm lừa đảo' Chen Zhi về Trung Quốc

Doanh nhân Vincent Chen Zhi, người bị cáo buộc đứng sau mạng lưới lừa đảo trực tuyến sử dụng lao động buôn người tại Campuchia, đã bị bắt giữ và dẫn độ về Trung Quốc.

Campuchia bắt và dẫn độ 'ông trùm lừa đảo' Chen Zhi về Trung Quốc

Tất cả sẽ có trong bản tin Xem nhanh 12h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

Xem nhanh 12h của Báo Thanh Niên sẽ quay trở lại vào lúc 12 giờ trưa mai 9.1.2026 với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.