Xem nhanh 12h: Cập nhật vụ bắt ông Lưu Bình Nhưỡng | Hy hữu chuyện bị phạt gấp 20 lần tiền cho vay

Ông Lưu Bình Nhưỡng không có họ hàng với Cường "quắt"

Liên quan vụ việc Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với ông Lưu Bình Nhưỡng để điều tra về hành vi "cưỡng đoạt tài sản", ngày 16.11, ông Nguyễn Hải Đăng, Chủ tịch UBND xã Hùng Dũng, huyện Hưng Hà (Thái Bình) cho biết trong tối 14.11, lực lượng Công an tỉnh Thái Bình cũng thực hiện khám xét nhà ông Lưu Bình Nhưỡng tại thôn Hà Lý.

Lực lượng công an bàn giao xã Hùng Dũng bảo vệ hai cánh cửa nhà ông Lưu Bình Nhưỡng CÙ HIỀN

Sau khi thực hiện khám xét, lực lượng công an đã đo và lập biên bản ghi nhận 2 cánh cửa gỗ có giá trị của ngôi nhà, đồng thời bàn giao xã Hùng Dũng bảo vệ 2 cánh cửa. "Xã đang cho người lắp camera để bảo vệ 2 cánh cửa, tránh tình trạng mất an ninh trật tự trên địa bàn xảy ra", ông Đăng cho biết.

Ngoài ra, ông Đăng cũng khẳng định ông Lưu Bình Nhưỡng không có họ hàng gì với Phạm Minh Cường (Cường "quắt").

Chuyện lạ: Cho vay 500.000 đồng để lấy lãi 3.000 đồng/ngày, bị xử phạt 10 triệu đồng

Với việc cho vay 500.000 đồng và lấy lãi 30.000 đồng trong 10 ngày, một người đàn ông ở huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương đã bị phạt hành chính 10 triệu đồng (gấp 20 lần số tiền cho vay) vì không đăng ký ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự mà còn cho vay tiền với số lãi vượt quá tỉ lệ lãi suất theo quy định.

Trong ngày 16.11.2023, thông tin từ UBND huyện Nam Sách (Hải Dương) cho biết, Chủ tịch UBND huyện này là ông Hồ Ngọc Lâm vừa ký các quyết định xử phạt vi phạm hành chính với trường hợp cho vay hy hữu này.

Sở GTVT: “Xe Thành Bưởi dừng hoạt động không ảnh hưởng nhiều”

Chiều 16.11.2023, đại diện Sở GTVT TP.HCM cho biết việc xe Thành Bưởi dừng hoạt động không ảnh hưởng nhiều đến vận tải hành khách. Bên cạnh đó, nhà xe này sẽ có thể được cấp lại giấy phép nếu khắc phục toàn bộ vi phạm.

“Ô tô nước” chưa được phép hoạt động trên vịnh Hạ Long

Ngày 16.11.2023, thông tin từ Sở GTVT tỉnh Quảng Ninh cho biết tại địa phương này không có loại hình dịch vụ hoạt động kinh doanh “ô tô nước” (watercar) trên vịnh Hạ Long như mạng xã hội đang chia sẻ.

Theo thông tin từ Sở GTVT tỉnh Quảng Ninh, phương tiện này của một doanh nghiệp kinh doanh du thuyền. Vừa qua, đơn vị này mới nhập khẩu một dòng sản phẩm mới với tên gọi ô tô nước để giới thiệu và bán ra thị trường trong thời gian tới. "Ô tô nước" là một chiếc xuồng được thiết kế theo kiểu dáng của một chiếc ô tô.

Israel tìm thấy gì ở "trung tâm chỉ huy Hamas" trong bệnh viện Gaza?

Quân đội Israel hôm 15.11 nói đã tìm thấy vũ khí, thiết bị và cả một trung tâm chỉ huy Hamas ẩn náu bên trong khu phức hợp bệnh viện Al Shifa ở Gaza.

Cuộc đột kích vào bệnh viện Al-Shifa hôm 15.11 diễn ra sau nhiều ngày vây hãm cơ sở y tế lớn nhất Dải Gaza này, mà hệ quả là đánh động cả thế giới về số phận của nhiều dân thường đang lánh nạn tại đây.

Quân đội Israel cho biết không có giao tranh hay xung đột với dân thường trong cuộc đột kích. Bên cạnh đó, họ cũng đã cung cấp các nguồn viện trợ nhân đạo cần thiết.

