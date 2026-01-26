Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Xem nhanh 12h: Cháy lớn gần chợ Nhị Thiên Đường | Diễn biến mới vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai
Video Thời sự

Xem nhanh 12h: Cháy lớn gần chợ Nhị Thiên Đường | Diễn biến mới vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai

TT Phát triển Nội dung số
TT Phát triển Nội dung số
26/01/2026 11:04 GMT+7

Kính mời quý vị theo dõi bản tin ‘Xem nhanh 12h’ ngày 26.1.2026 của Báo Thanh Niên với nhiều thông tin đáng chú ý.

Bản tin Xem nhanh 12h ngày 26.1.2026 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Tìm thấy xe máy nghi của đối tượng trong vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai

Cơ quan chức năng phát hiện chiếc xe máy Yamaha Exciter nghi là của hai đối tượng dùng di chuyển trong vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai.

Tìm thấy xe máy nghi của đối tượng trong vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai

Khởi tố vụ án liên quan 3 người tử vong trên đường phố Quảng Trị

Liên quan vụ 3 người tử vong, 2 người bị thương nặng trên đường Võ Nguyên Giáp (phường Đồng Hới), Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố vụ án, khởi tố các bị can và tiếp tục mở rộng điều tra.

Khởi tố vụ án liên quan 3 người tử vong trên đường phố Quảng Trị

Cháy lớn tại dãy nhà gần chợ Nhị Thiên Đường

Cơ quan chức năng TP.HCM đang khẩn trương xử lý, thống kê thiệt hại vụ cháy nhiều căn nhà ở kết hợp kinh doanh gần chợ Nhị Thiên Đường, quận 8 cũ.

Cháy lớn tại dãy nhà gần chợ Nhị Thiên Đường

Rà soát lô sữa Aptamil cho trẻ nhỏ có cảnh báo nhiễm độc tố vi khuẩn

Rà soát, ngừng sử dụng và thu hồi toàn quốc sữa Aptamil first infant formula đóng gói 800 gam, hạn sử dụng trước ngày 31.10.2026 do có cảnh báo sản phẩm nhiễm độc tố do vi khuẩn Bacillus cereus.

Rà soát lô sữa Aptamil cho trẻ nhỏ có cảnh báo nhiễm độc tố vi khuẩn

Tất cả sẽ có trong bản tin Xem nhanh 12h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

Xem nhanh 12h của Báo Thanh Niên sẽ quay trở lại vào lúc 12 giờ trưa mai 27.1.2026 với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

