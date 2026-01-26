Xem nhanh 12h: Cháy lớn gần chợ Nhị Thiên Đường | Diễn biến mới vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai

Bản tin Xem nhanh 12h ngày 26.1.2026 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Tìm thấy xe máy nghi của đối tượng trong vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai

Cơ quan chức năng phát hiện chiếc xe máy Yamaha Exciter nghi là của hai đối tượng dùng di chuyển trong vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai.

Khởi tố vụ án liên quan 3 người tử vong trên đường phố Quảng Trị

Liên quan vụ 3 người tử vong, 2 người bị thương nặng trên đường Võ Nguyên Giáp (phường Đồng Hới), Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố vụ án, khởi tố các bị can và tiếp tục mở rộng điều tra.

Cháy lớn tại dãy nhà gần chợ Nhị Thiên Đường

Cơ quan chức năng TP.HCM đang khẩn trương xử lý, thống kê thiệt hại vụ cháy nhiều căn nhà ở kết hợp kinh doanh gần chợ Nhị Thiên Đường, quận 8 cũ.

Rà soát lô sữa Aptamil cho trẻ nhỏ có cảnh báo nhiễm độc tố vi khuẩn

Rà soát, ngừng sử dụng và thu hồi toàn quốc sữa Aptamil first infant formula đóng gói 800 gam, hạn sử dụng trước ngày 31.10.2026 do có cảnh báo sản phẩm nhiễm độc tố do vi khuẩn Bacillus cereus.

