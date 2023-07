Xem nhanh 12h: Công bố video Hoàng Văn Hưng nhận ‘cặp 104’ | Hy hữu NSND Minh Hằng bị cướp

Xét xử vụ 'chuyến bay giải cứu': Công bố video Hoàng Văn Hưng nhận 'cặp 104'

Sáng 21.7.2013, TAND TP.Hà Nội tiếp tục xét xử đại án “chuyến bay giải cứu”. Sau khi các bị cáo cùng luật sư tranh luận, đại diện viện kiểm sát đối đáp lại.

Để chứng minh hành vi phạm tội của bị cáo Hoàng Văn Hưng, cựu Trưởng phòng 5, Cục An ninh điều tra Bộ Công an, cựu điều tra viên chính thụ lý vụ án “chuyến bay giải cứu”, viện kiểm sát đã trình chiếu đoạn video do camera an ninh tại trụ sở Bộ Công an ghi lại.

Sở Y tế TP.HCM: Không nên chọn nơi làm đẹp chỉ vì tên gọi trên bảng hiệu

Trong thời gian vừa qua, Thanh tra Sở Y tế TP.HCM đã phát hiện và ra quyết định xử phạt nhiều cơ sở thẩm mỹ "chui". Tuy nhiên, nhiều cơ sở dù bị đình chỉ nhưng vẫn bất chấp hoạt động.

Chiều 20.7.2023, tại buổi họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội và công tác phòng chống dịch trên địa bàn thành phố, Bà Lê Thiện Quỳnh Như, Phó Chánh văn phòng Sở Y tế TP.HCM, đã thông tin về vấn đề này.

Đề xuất 4 bãi xe ‘khủng’ ở trung tâm TP.HCM sẽ theo mô hình bán tự động

Sở GTVT thông tin sau thời gian rà soát, Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ, Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật và Trung tâm Quản lý giao thông công cộng đề xuất làm công trình để xe cao tầng bán tự động tại 4 khu đất gồm: một phần đường Lê Lai, trước công viên Lê Văn Tám (quận 1) một phần Bến xe Chợ Lớn và đường Hải Thượng Lãn Ông (quận 5).



Tổng diện tích các khu đất này dự kiến hơn 1.500m2, sức chứa khoảng 350 ô tô từ 9 chỗ trở xuống và 200 xe máy.

TP.HCM đang thiếu trầm trọng bãi đậu xe ĐỘC LẬP

Hy hữu vụ NSND Minh Hằng bị cướp dây chuyền

Ngày 20.7, Công an Q.Ba Đình cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Phòng cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP.Hà Nội đã bắt giữ Nguyễn Mạnh Dương (45 tuổi, trú Q.Thanh Xuân, Hà Nội) về hành vi "cướp giật tài sản".

Bị hại trong vụ việc là diễn viên, NSND Nguyễn Thị Minh Hằng (62 tuổi, trú Q.Thanh Xuân, Hà Nội).

Bản án 2 năm tù cho người khóa cửa nhốt cán bộ 1 phút

Ngày 20.7, TAND TP.Bạc Liêu (Bạc Liêu) xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Đào Chí Tâm (34 tuổi, ngụ P.8, TP.Bạc Liêu) 2 năm tù về tội "giữ người trái pháp luật".

Trước đó vào cuối tháng 2.2023, khi bị kiểm tra xây dựng công trình trái phép, Đào Chí Tâm khóa cửa 'nhốt' 2 cán bộ làm nhiệm vụ.

Trùm Wagner hé lộ gì về 'con đường mới' sắp đến?

Thủ lĩnh nhóm lính đánh thuê Wagner, ông Yevgeny Prigozhin, đã xuất hiện trong một video được công bố vào hôm 19.7 khi ông chào đón các tay súng của mình đến Belarus.

Ông nói rằng Wagner sẽ không tham gia vào cuộc xung đột Ukraine nữa mà sẽ tập trung sức mạnh cho châu Phi.

Đoạn video được đăng trên kênh Telegram của Wagner là bằng chứng đầu tiên về hành tung của ông Prigozhin kể từ sau cuộc nổi loạn bất thành hôm 24.6.

