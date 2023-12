Xem nhanh 12h: Đằng sau chuyện ‘cô bé bom hàng' | Thực hư tin giáo viên đánh học sinh gãy xương bả vai

Xem nhanh 12h ngày 11.12.2023 có những tin tức đáng chú ý sau:

Bộ Công an phá đường dây đánh bạc Poker hàng chục tỉ đồng ở Hà Nội

Tối 10.12.2023, thông tin từ Cục Cảnh sát hình sự (C02) Bộ Công an cho biết cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 11 bị can để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc và khởi tố 16 bị can về hành vi đánh bạc.



Trong số các bị can, Trần Xuân Minh (33 tuổi, trú tại quận Thanh Xuân) và Đào Anh Dũng (31 tuổi, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội) được xác định có vai trò chính.

Nhóm người này đã bỏ ra hàng trăm triệu mỗi tháng thuê nhà để tổ chức đánh bạc với quy mô lớn dưới danh nghĩa là câu lạc bộ của một công ty. Chỉ trong hơn 1 năm, câu lạc bộ này đã đi vào hoạt động bài bản, hình thành đường dây đánh bạc hàng chục tỉ đồng giữa thủ đô Hà Nội.

Cháy chợ Thống Nhất ở Bình Phước, 9 ki ốt bị thiêu rụi

Đêm 10.12.2023, rất đông người dân cùng lực lượng chức năng đã nỗ lực dập lửa trong vụ cháy tại chợ Thống Nhất thuộc thôn 3, xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước. Vụ cháy khiến 9 ki ốt trong chợ bị thiêu rụi.

Nữ sinh “bom hàng” vì nhặt ve chai mua quần áo cho mẹ bệnh nhưng thiếu tiền

Câu chuyện "bom" hàng (đặt mua nhưng khi đưa hàng đến thì không nhận) là vấn đề mà nhiều shipper và chủ cửa hàng gặp phải. Đã từng có rất nhiều vụ cãi nhau ầm ĩ trên mạng xã hội về vấn đề này. Thế nhưng nhiều ngày qua, có một vụ “bom” hàng ở Bình Định cũng gây xôn xao mạng xã hội nhưng không phải là những cuộc cãi vã, bôi nhọ.

Tổng thống Zelensky đến Nhà Trắng giữa lúc Mỹ sắp hết tiền viện trợ Ukraine

Tổng thống Mỹ ông Joe Biden đã mời Tổng thống Ukraine ông Volodymyr Zelensky tới Washington để thảo luận về chiến sự giữa Nga - Ukraine và việc Mỹ tiếp tục hỗ trợ quân đội Kyiv.

Ông Zelensky và ông Biden tại Nhà Trắng hồi tháng 9 REUTERS

Trong một tuyên bố ngày 10.12, thông tin từ Nhà Trắng cho biết hai nhà lãnh đạo sẽ thảo luận về "những nhu cầu cấp thiết" mà Ukraine đang phải đối mặt. Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh Nhà Trắng mong muốn đạt được thỏa thuận với quốc hội Mỹ về việc cung cấp viện trợ quân sự cho cả Ukraine và Israel.

Reuters cũng dẫn tin từ Văn phòng Tổng thống Ukraine cùng ngày cũng cho biết nhà lãnh đạo Ukraine sẽ đến Washington trong hôm nay (11.12, theo giờ địa phương).

