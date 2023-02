Xem nhanh 12h: Dior, Chanel giả trong trạm nghỉ | Phạt cô đồng “đúng nhận, sai cãi”

Bộ Công an cử 24 chiến sĩ sang Thổ Nhĩ Kỳ cứu nạn động đất

Chiều 9.2, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức lễ xuất quân, cử 24 chiến sĩ cứu nạn, cứu hộ giàu kinh nghiệm sang Thổ Nhĩ Kỳ thực hiện nhiệm vụ quốc tế, giúp đất nước này khắc phục hậu quả sau thảm họa động đất.

Theo lãnh đạo Bộ Công an, Thổ Nhĩ Kỳ đã trải qua thảm kịch, gây thiệt hại lớn về người và tài sản do 2 trận động đất và hàng trăm rung chấn vào sáng 6.2 vừa qua. Đây là thảm họa khủng khiếp nhất trong vòng 1 thế kỷ qua tại đất nước này.

Tính đến trưa 10.2, số người chết trong thảm họa đã vượt qua 21.000 người, hàng chục nghìn căn nhà bị phá hủy. Thổ Nhĩ Kỳ đã công bố tình trạng khẩn cấp với mục tiêu cao nhất là khẩn trương tìm kiếm và cứu nạn.

Trong bối cảnh đó, lực lượng cứu hộ của các nước trên thế giới đang hết sức khẩn trương hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ cứu trợ nạn nhân đang mắc kẹt.

Lãnh đạo Bộ Công an cho hay, từ quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ, Bộ Công an đã cử đoàn công tác gồm 21 chiến sĩ cảnh sát cứu nạn, cứu hộ và 3 cán bộ y tế giàu kinh nghiệm sang Thổ Nhĩ Kỳ hỗ trợ cứu nạn, cứu hộ và tìm kiếm nạn nhân, hỗ trợ nhân đạo, giúp người dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống sau thảm họa. Theo dự kiến, đoàn công tác sẽ xuất phát từ sân bay Nội Bài vào 22 giờ tối nay.

Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an, cho biết đây là lần đầu tiên Bộ Công an tổ chức một đoàn cứu nạn, cứu hộ của Bộ tới làm nhiệm vụ quốc tế tại khu vực xảy ra thảm họa ở rất xa lãnh thổ Việt Nam. Đoàn nhận lệnh lên đường ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ đồng ý cử các đoàn cứu hộ, cứu nạn của Việt Nam sang giúp nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ.

Đoàn lên đường chỉ vài giờ sau khi nhận lệnh chứng tỏ tính chuyên nghiệp, tính kỷ luật rất cao của lực lượng cứu nạn, cứu hộ của Việt Nam.

TRẦN CƯỜNG

"Tôi hy vọng 24 chiến sĩ cứu nạn, cứu hộ và nhân viên y tế khi sang Thổ Nhĩ Kỳ sẽ giúp nhân dân vùng bị nạn khắc phục những hậu quả của thảm họa. Qua công tác này, những sứ giả hòa bình của Việt Nam sẽ để lại những hình ảnh đẹp trong lòng nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ, trong lòng bạn bè quốc tế, đồng thời học hỏi được những kinh nghiệm quý báu của bạn bè quốc tế", trung tướng Tô Ân Xô nhấn mạnh.

Ngày 9.2.2023, thông tin từ Cục Quản lý thị trường tỉnh Ninh Bình cho biết đơn vị này vừa ra quyết định phạt hành chính đối với Công ty Cổ phần tập đoàn Xuân Khiêm (có địa chỉ tại xã Ninh Phúc, thành phố Ninh Bình) tổng số tiền gần 200 triệu đồng vì đã có hành vi bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu; hàng hóa nhập lậu và hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Trước đó, Đội Quản lý thị trường số 3 (thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Ninh Bình) kiểm tra hành chính và phát hiện tại Trạm dừng nghỉ Xuân Khiêm (thuộc Công ty Cổ phần tập đoàn Xuân Khiêm) nằm trên cao tốc bắc - nam (đoạn Mai Sơn - Cao Bồ, thuộc địa phận tỉnh Ninh Bình) có nhiều mặt hàng giả mạo nhãn hiệu, hàng hóa nhập lậu và hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ đang được bày bán.

Lực lượng chức năng đã kiểm đếm, tại Trạm dừng chân Xuân Khiêm có 109 khăn quàng cổ giả mạo các nhãn hiệu Chanel, Louis Vuitton, Burberry, Dior; 383 chiếc khăn quàng cổ khác và 505 đồ chơi trẻ em là hàng hóa nhập lậu; 11 bình rượu các loại. Ngoài ra còn có 254 túi xách da là hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ. Tổng giá thị trường hàng hóa vi phạm ước tính là hơn 213 triệu đồng.

Sau khi lập biên bản vi phạm hành chính và tạm giữ số hàng hóa vi phạm, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Ninh Bình đã ra quyết định phạt hành chính đối với Công ty Cổ phần đoàn Xuân Khiêm tổng số tiền 199 triệu đồng. Đồng thời tịch thu toàn bộ số tang vật vi phạm để xử lý theo quy định.

Nhằm trả thù vì sang Vĩnh Phúc chơi thì bị đuổi đánh, 2 thanh niên ở Phú Thọ đã lập nhóm “Giết 88” rủ nhau đi lùng và chặn đánh những người trẻ tuổi đi xe máy gắn biển số tỉnh Vĩnh Phúc.

Tối 8.2.2023, thông tin từ Công an thành phố Việt Trì (tại tỉnh Phú Thọ) cho biết cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 12 nam nữ thanh niên để làm rõ tội gây rối trật tự công cộng, ngoài ra một số bị can còn bị khởi tố thêm tội cố ý gây thương tích.

Các bị can đều ở Phú Thọ, gồm: Lê Anh Tuấn (18 tuổi), Trần Văn Hùng (19 tuổi) và 10 nam nữ thanh niên khác trong độ tuổi 17-18.

Bước đầu, Công an thành phố Việt Trì xác định Lê Anh Tuấn và Trần Văn Hùng sang huyện Tam Đảo (thuộc tỉnh Vĩnh Phúc) chơi và bị nhóm thanh niên tại đây đuổi đánh nên bàn bạc, thống nhất lập nhóm Facebook lấy tên "Giết 88" nhằm đuổi đánh những nam nữ thanh niên đi xe máy mang biển số tỉnh Vĩnh Phúc sang thành phố Việt Trì chơi.

Từ ngày 22 - 25.1, Trần Văn Hùng cầm đầu nhóm này tụ tập ở quán nước đầu cầu Việt Trì (tại khu 2, xã Sông Lô, thành phố Việt Trì) chờ người đi xe biển Vĩnh Phúc đến để đuổi đánh.

Thấy người đi xe máy biển số 88 (tức biển số tỉnh Vĩnh Phúc), nhóm này sẽ đuổi theo và dùng vỏ chai bia ném. Nhiều nạn nhân còn bị chặn xe, đánh hội đồng, bị các đối tượng dùng dao đâm hoặc ném gạch vào người.

Ngoài chặn ở đầu cầu Việt Trì, Trần Văn Hùng còn cùng đồng bọn đi xe máy che biển số, mang theo hung khí, phóng nhanh, dàn hàng ngang lạng lách, đánh võng, rú ga trên các tuyến đường thành phố Việt Trì để tìm người đi xe biển số tỉnh Vĩnh Phúc.

Công an xác định trong 4 ngày, nhóm của Trần Văn Hùng đã chặn đánh, đuổi đánh nhiều nạn nhân. Trong đó, 4 người bị đánh phải nhập viện cấp cứu.

Ngày 9.2, UBND tỉnh Thanh Hóa có văn bản gửi Sở Y tế Thanh Hóa và UBND TP.Thanh Hóa yêu cầu các đơn vị này kiểm tra, làm rõ nội dung Báo Thanh Niên phản ánh, về việc Trung tâm y tế TP.Thanh Hóa yêu cầu các BV, cơ sở y tế đóng góp gần 100 triệu đồng mua băng rôn để treo dịp chào mừng kỷ niệm 68 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27.2.1955 - 27.2.2023).

PHÚC NGƯ

UBND tỉnh Thanh Hóa cũng yêu cầu sau khi kiểm tra, làm rõ thì có biện pháp chấn chỉnh, xử lý sai phạm (nếu có) theo quy định.

Trước đó, Thanh Niên đã thông tin, ngày 8.2, Trung tâm y tế TP.Thanh Hóa đã gửi công văn đến các BV, cơ sở y tế trên địa bàn TP.Thanh Hóa đề nghị đóng góp kinh phí làm băng rôn.

Trung tâm y tế TP.Thanh Hóa đã liệt kê sẵn danh sách 18 BV, cơ sở y tế (trong đó có cả Trung tâm y tế TP.Thanh Hóa) và mức đóng cụ thể của từng đơn vị, rồi đề nghị các đơn vị gửi tiền về số tài khoản Kho bạc Nhà nước của trung tâm này trước ngày 10.2.

Cụ thể, Trung tâm y tế TP.Thanh Hóa đề nghị 12 BV, cơ sở y tế đóng góp đồng đều mỗi đơn vị 6,6 triệu đồng; 5 đơn vị khác đóng 3,3 triệu đồng.

Ngoài 17 đơn vị trên, Trung tâm y tế TP.Thanh Hóa cũng đóng góp 3,3 triệu đồng để làm băng rôn. Tổng số tiền đóng góp từ các BV, cơ sở y tế theo đề nghị là gần 100 triệu đồng.

Cũng theo công văn của Trung tâm y tế TP.Thanh Hóa thì việc đơn vị này đề nghị các BV, cơ sở y tế nộp tiền làm băng rôn là thực hiện theo kế hoạch (ban hành ngày 30.1) của Sở Y tế Thanh Hóa.

Ngày 9.2, thông tin từ Công an TX.Kinh Môn (Hải Dương) cho biết đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà T.T.H (38 tuổi, trú tại P.Hiến Thành, TX.Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) về hành vi "Cung cấp, chia sẻ thông tin cổ súy các hủ tục, mê tín, dị đoan, dâm ô, đồi trụy, không phù hợp với thuần phong, mỹ tục của dân tộc".

Hành vi của H. đã vi phạm vào điểm b, khoản 1, Điều 101, Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 3.2.2020 của Chính phủ, sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 14/2022/NĐ-CP ngày 27.1.2022 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin, an toàn thông tin mạng và giao dịch điện tử.

T.T.H là người tự xưng cô đồng gây hot trend mạng xã hội mấy ngày qua với câu nói "đúng nhận, sai cãi". Cụ thể, khi khách đến xem bói sẽ đưa cho H. lá trầu và quả cau, H. sẽ bổ quả cau, rồi nhìn vào quả cau và phán chuyện tình duyên, tài lộc, sức khỏe của mọi người ở hiện tại, tương lai và quá khứ. Các clip "cô đồng bổ cau" lan truyền nhanh chóng trên các trang mạng xã hội.

Quá trình làm việc với cơ quan điều tra, cô đồng H. đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình và khẳng định, việc quay và phát các clip trên đều do một mình H. làm.

Lực lượng chức năng hiện đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với bà H. và xử phạt 7,5 triệu đồng.

Ngoài ra, lực lượng chức năng buộc cô đồng H. gỡ bỏ toàn bộ những thông tin cổ xúy các hủ tục, mê tín, dị đoan, dâm ô, đồi trụy, không phù hợp với thuần phong, mỹ tục.

Số người thiệt mạng trong thảm họa động đất kép xảy ra tại Thổ Nhĩ Kỳ và nước láng giềng Syria hôm 6.2 đến nay vẫn chưa dừng lại. Mỗi giờ đi qua, số người tử vong lại tiếp tục tăng lên.

Đến trưa 10.2, theo CNN, số người thiệt mạng trong vụ động đất đã vượt 21.000 người. Con số này đã vượt qua dự đoán của Tổ chức Y tế thế giới.

AFP

Phó Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Fuat Oktay cho hay nước ngày ghi nhận ít nhất 17.674 người thiệt mạng và 72.879 người bị thương.

Tại Syria, ít nhất 3.377 người đã thiệt mạng, trong đó có 2.030 người tại những khu vực do lực lượng nổi dậy kiểm soát ở miền tây bắc, theo một tổ chức phòng vệ dân sự ở Syria. Ngoài ra còn có 5.245 người bị thương.

Các chuyên gia lo ngại con số này sẽ tiếp tục tăng do đã qua 72 giờ kể từ khi thảm họa xảy ra, khoảng thời gian "vàng" cho các nỗ lực cứu hộ, nhưng nhiều người vẫn còn mắc kẹt dưới các đống đổ nát.

Theo các nhà chức trách, ít nhất hơn 78.000 người bị thương ở hai quốc gia.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ ông Recep Tayyip Erdogan đã tuyên bố quốc tang 7 ngày, trong khi các tòa nhà ở Israel và Bosnia đã thắp sáng đèn để tưởng nhớ những người đã thiệt mạng.

Các quốc gia và tổ chức nhân đạo đang liên tục chuyển viện trợ đến những nơi bị động đất ảnh hưởng. Trong khi đó, nỗ lực cứu trợ ở Syria vẫn còn rất phức tạp do cuộc xung đột lâu năm đã tàn phá cơ sở hạ tầng và chia cắt đất nước này.

Trong một diễn biến liên quan, Ngân hàng Thế giới (World Bank) thông báo sẽ viện trợ 1,78 tỉ USD cho nỗ lực cứu trợ và phục hồi của Thổ Nhĩ Kỳ sau trận động đất. Trước đó, AFP đưa tin Mỹ sẽ viện trợ 85 triệu USD cho Thổ Nhĩ Kỳ và Syria.

