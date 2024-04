Xem nhanh 12h: Hy hữu chuyện lái ô tô cướp tiệm vàng | Tình tiết ly kỳ 2 vụ án ma túy

Bản tin Xem nhanh 12h ngày 18.4.2024 có những thông tin đáng chú ý sau:

Tài xế ô tô bịt mặt cướp tiệm vàng, bị bắt sau 1 đêm

Tối qua 17.4, một ô tô 5 chỗ chạy đến và dừng trước một tiệm vàng ở thị trấn Nghèn (huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh). Tiếp đó, một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, bịt mặt, đeo găng tay xuống xe rồi lao vào tiệm vàng dùng búa đập tủ kính, cướp đi một số lượng vàng, sau đó nhanh chóng chạy ra ngoài, lái xe tẩu thoát.

Đáng chú ý, toàn bộ quá trình cướp tiệm vàng của người đàn ông diễn ra rất nhanh, chỉ trong khoảng từ 5 - 10 giây đồng hồ.

Tài xế ô tô bịt mặt cướp tiệm vàng, bị bắt chỉ sau 1 ngày

Ly kỳ 2 vụ án ma tuý ở Sơn La và Hà Nội

Trong lúc mang theo dao đi bán hơn 6.000 viên ma túy tổng hợp, người đàn ông 61 tuổi tên Lò Văn Phát ở Sơn La bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ. Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng đã bắt và ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Sộng A Hông (32 tuổi, trú huyện Sông Mã), là người đã bán ma túy cho ông Lò Văn Phát.

Còn tại Hà Nội, chiều 17.4, đại diện Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về ma túy (PC04) Công an thành phố Hà Nội cho biết cơ quan này vừa triệt phá đường dây mua bán trái phép chất ma túy do một cặp vợ chồng tổ chức. Đường dây này có hoạt động tinh vi, khép kín, nhiều thủ đoạn đối phó với công an.

Ly kỳ 2 vụ án ma túy: Vợ bị bắt, chồng bỏ trốn | 61 tuổi cầm dao đi bán ma túy

Nắng nóng còn kéo dài sau ngày Giỗ tổ Hùng Vương

Hàng ngàn người dân và du khách đã về đền Hùng (tại tỉnh Phú Thọ) dâng hương các vua Hùng. Theo dự báo, trong ngày Giỗ tổ Hùng Vương, thời tiết cả 3 miền đều nắng nóng. Theo chuyên gia khí tượng, nắng nóng vẫn sẽ tiếp tục kéo dài sau dịp Giỗ tổ.

Nắng nóng còn kéo dài sau ngày Giỗ tổ Hùng Vương

Sở GTVT TP.HCM đề nghị xử lý shipper chạy ẩu, lấn chiếm vỉa hè

Thời gian qua, việc giao hàng hóa bằng xe 2 bánh khá phổ biến.

Trong thực tế, không khó bắt gặp chuyện nhân viên giao hàng (còn gọi là shipper) điều khiển xe máy chở, treo, móc hàng hóa cồng kềnh, lưu thông tốc độ cao, dừng đỗ, tụ tập giao nhận hàng hóa tại các địa điểm tập trung đông người như trung tâm thương mại, bệnh viện, chung cư…

Chưa kể, có tình trạng shipper vừa lái xe vừa sử dụng điện thoại cũng như tập kết, chiếm dụng lòng đường, vỉa hè phạm vi rộng, thời gian kéo dài để giao nhận hàng hóa.

Sở GTVT TP.HCM đánh giá các hành vi này tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, gây ảnh hưởng đến người đi bộ, mất trật tự an toàn giao thông.

Trước tình trạng này, Sở GTVT TP.HCM vừa có văn bản đề nghị các sở ngành, địa phương vào cuộc chấn chỉnh.

Sở GTVT TP.HCM đề nghị xử lý shipper chạy ẩu, lấn chiếm vỉa hè

