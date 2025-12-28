Bản tin Xem nhanh 12h ngày 28.12.2025 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Kết quả điều tra vụ lật xe chở đoàn thiện nguyện 9 người chết

Tối 27.12, Công an tỉnh Lào Cai đã thông tin về kết quả điều tra bước đầu nguyên nhân vụ lật xe chở đoàn thiện nguyện làm 9 người chết, 9 người bị thương.

Kết quả điều tra vụ lật xe chở đoàn thiện nguyện 9 người chết

Hai nhân viên Công ty CityZoo 'phù phép' sổ sách, tham ô hơn 17 tỉ đồng

Cấu kết để chiếm đoạt tiền công nợ rồi lập các bút toán khống nhằm che giấu, hai nhân viên Công ty CityZoo vừa bị Công an TP.HCM bắt tạm giam về tội tham ô tài sản.

Hai nhân viên Công ty CityZoo 'phù phép' sổ sách, tham ô hơn 17 tỉ đồng

Không khí lạnh gây rét từ miền Bắc vào Huế, Biển Đông gió giật cấp 8

Dự báo thời tiết 28.12, không khí lạnh tiếp tục gây ra thời tiết rét bao trùm các tỉnh miền Bắc, kéo dài đến thành phố Huế. Vùng biển nam Biển Đông, từ Khánh Hòa - Cà Mau gió giật cấp 8, sóng biển cao đến 5 mét.

Không khí lạnh gây rét từ miền Bắc vào Huế, Biển Đông gió giật cấp 8

Nhìn lại 2025: Những cơn địa chấn trên mạng xã hội Việt nam

Năm 2025 khép lại với hàng loạt sự việc khuấy động mạng xã hội Việt Nam. Từ những tranh cãi về đạo đức, kinh doanh online đến các vấn đề pháp lý, sức khỏe cộng đồng, không gian mạng đã trở thành nơi phản ánh rõ nét những biến động của đời sống xã hội.

Nhìn lại 2025: Những cơn địa chấn trên mạng xã hội Việt nam

Tất cả sẽ có trong bản tin Xem nhanh 12h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

Xem nhanh 12h của Báo Thanh Niên sẽ quay trở lại vào lúc 12 giờ trưa mai 29.12.2025 với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.