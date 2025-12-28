Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Video Thời sự

Live Xem nhanh 12h: Kết quả điều tra vụ lật xe thiện nguyện | Tạm giữ 2 cha con thả chó cắn người

TT Phát triển Nội dung số
TT Phát triển Nội dung số
28/12/2025 11:00 GMT+7

Kính mời quý vị theo dõi bản tin ‘Xem nhanh 12h’ ngày 28.12.2025 của Báo Thanh Niên với nhiều thông tin đáng chú ý.

Bản tin Xem nhanh 12h ngày 28.12.2025 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Kết quả điều tra vụ lật xe chở đoàn thiện nguyện 9 người chết

Tối 27.12, Công an tỉnh Lào Cai đã thông tin về kết quả điều tra bước đầu nguyên nhân vụ lật xe chở đoàn thiện nguyện làm 9 người chết, 9 người bị thương.

Kết quả điều tra vụ lật xe chở đoàn thiện nguyện 9 người chết

Hai nhân viên Công ty CityZoo 'phù phép' sổ sách, tham ô hơn 17 tỉ đồng

Cấu kết để chiếm đoạt tiền công nợ rồi lập các bút toán khống nhằm che giấu, hai nhân viên Công ty CityZoo vừa bị Công an TP.HCM bắt tạm giam về tội tham ô tài sản.

Hai nhân viên Công ty CityZoo 'phù phép' sổ sách, tham ô hơn 17 tỉ đồng

Không khí lạnh gây rét từ miền Bắc vào Huế, Biển Đông gió giật cấp 8

Dự báo thời tiết 28.12, không khí lạnh tiếp tục gây ra thời tiết rét bao trùm các tỉnh miền Bắc, kéo dài đến thành phố Huế. Vùng biển nam Biển Đông, từ Khánh Hòa - Cà Mau gió giật cấp 8, sóng biển cao đến 5 mét.

Không khí lạnh gây rét từ miền Bắc vào Huế, Biển Đông gió giật cấp 8

Nhìn lại 2025: Những cơn địa chấn trên mạng xã hội Việt nam

Năm 2025 khép lại với hàng loạt sự việc khuấy động mạng xã hội Việt Nam. Từ những tranh cãi về đạo đức, kinh doanh online đến các vấn đề pháp lý, sức khỏe cộng đồng, không gian mạng đã trở thành nơi phản ánh rõ nét những biến động của đời sống xã hội.

Nhìn lại 2025: Những cơn địa chấn trên mạng xã hội Việt nam

Tất cả sẽ có trong bản tin Xem nhanh 12h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

Xem nhanh 12h của Báo Thanh Niên sẽ quay trở lại vào lúc 12 giờ trưa mai 29.12.2025 với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

Tin liên quan

Xem nhanh 12h: Nhìn lại những vụ án chấn động năm 2025

Xem nhanh 12h: Nhìn lại những vụ án chấn động năm 2025

Thưởng tết, thống nhất một bộ sách giáo khoa, … sẽ là những tin tức được đề cập trong bản tin trực tiếp Xem nhanh 12h ngày 27.12.2025 của Báo Thanh Niên.

Khám phá thêm chủ đề

Xem nhanh 12h bản tin xem nhanh 12h Bản Tin Tổng Hợp tin nóng hôm nay thả chó cắn người lật xe lật xe thiện nguyện Tổng thống Iran Động đất thư ký nhà trắng Nhà văn Anh Khang thời tiết Không khí lạnh
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận