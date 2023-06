Xem nhanh 12h: Kiếm bạc tỉ từ chiêu lừa từ thiện | Ấn định ngày xét xử ông Trump

Nguyên Phó thủ tướng Chính phủ Vũ Khoan từ trần

Thông tin từ Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ T.Ư, ông Vũ Khoan, nguyên Bí thư T.Ư Đảng, nguyên Phó thủ tướng Chính phủ, sau một thời gian lâm bệnh, do tuổi cao sức yếu, đã từ trần vào hồi 7 giờ 5 phút ngày 21.6.2023 tại Bệnh viện T.Ư Quân đội 108 (Hà Nội).

Nguyên Phó thủ tướng Vũ Khoan LÊ HIỆP

Lễ viếng, lễ truy điệu, lễ an táng nguyên Phó thủ tướng Vũ Khoan sẽ được thông báo sau.

Nguyên Phó thủ tướng Vũ Khoan, sinh ngày 7.10.1937, tại H.Phú Xuyên, Hà Nội. Ông nguyên là Ủy viên T.Ư Đảng khóa VII, VIII, IX; Bí thư T.Ư Đảng khóa IX; đại biểu Quốc hội khóa XI, XII; Phó thủ tướng Chính phủ (8.2002 - 6.2006).

Ông Vũ Khoan từng giữ các chức vụ: Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Thương mại; Phó thủ tướng phụ trách Kinh tế đối ngoại, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về APEC.

Năm 1990, ông Vũ Khoan được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Ngoại giao. Tại Đại hội lần thứ VII của Đảng (năm 1991), ông được bầu vào Ban Chấp hành T.Ư Đảng. Năm 1998, ông Vũ Khoan được phân công làm Thứ trưởng thứ nhất phụ trách Quan hệ với các nước ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương, quan hệ với ASEAN, ASEM, APEC, công tác nghiên cứu, hợp tác kinh tế, lãnh sự, pháp luật, báo chí, đào tạo.

Năm 2000, ông Vũ Khoan được Chủ tịch nước phong hàm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền. Tháng 1.2000, ông được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ thương mại. Tháng 8.2002, ông được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm Phó thủ tướng, được phân công phụ trách kinh tế đối ngoại, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về APEC.

Tại Đại hội lần thứ VIII (năm 1996), ông Vũ Khoan tiếp tục được bầu vào Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa VIII. Tại Đại hội lần thứ IX của Đảng (năm 2001), ông tiếp tục được bầu vào T.Ư Đảng, được bầu vào Ban Bí thư. Ông Vũ Khoan là đại biểu Quốc hội các khóa X, XI.

Tháng 6.2006, ông được Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Phó thủ tướng vì lý do sức khỏe. Năm 2007, nguyên Phó thủ tướng Vũ Khoan nghỉ hưu tại Hà Nội.

Nguyên Phó thủ tướng Vũ Khoan đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý: Huân chương Độc lập hạng nhất, Huân chương Lao động hạng nhất, Huân chương Kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng nhì, Hàm Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền, Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng vào tháng 11.2021.

Ông Vũ Khoan được Chính phủ các nước trao tặng: Huân chương Hữu nghị các dân tộc (Liên Xô cũ), Huân chương Tự do hạng nhất (Lào), Huân chương Mặt trời mọc (Nhật Bản).

Vụ tấn công 2 trụ sở xã ở Đắk Lắk: Tạm giữ 74 nghi phạm

Liên quan vụ tấn công trụ sở xã ở Đắk Lắk, lực lượng công an đã mời làm việc 109 người liên quan, tạm giữ hình sự 74 nghi phạm; thu giữ hàng chục khẩu súng cùng nhiều vũ khí khác để phục vụ công tác điều tra.

Vụ tấn công 2 trụ sở xã ở Đắk Lắk: Tạm giữ 74 nghi phạm, thu giữ 15 khẩu súng

Bịa chuyện thương tâm kêu gọi từ thiện, 'thu nhập' 5,6 tỉ đồng

Chiều 20.6, Công an TP.Gia Nghĩa (Đắk Nông) cho biết vừa phối hợp với Công an tỉnh triệt phá nhóm chuyên lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức kêu gọi tiền từ thiện trên mạng xã hội; đồng thời khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Hoàng Công Trường (37 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp, TP.HCM), để điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bịa chuyện thương tâm kêu gọi từ thiện, kiếm chác 5,6 tỉ đồng

Tòa ấn định ngày xét xử ông Trump vụ tài liệu mật

Một thẩm phán đã quyết định ngày 14.8 làm ngày bắt đầu phiên xét xử cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan cáo buộc cất giữ trái phép tài liệu mật.

Cựu Tổng thống Donald Trump phát biểu tại Bedminster, bang New Jersey hôm 13.6 REUTERS

Thẩm phán quận Aileen Cannon tại bang Florida ngày 20.6 ấn định ngày 14.8 và yêu cầu toàn bộ những đề nghị trước khi xét xử phải được trình lên trước ngày 24.7, theo trang Axios.

Cựu Tổng thống Trump bị truy tố hình sự với cáo buộc cất giữ trái phép tài liệu mật của chính phủ sau khi mãn nhiệm và âm mưu cản trở công lý khi tìm cách che giấu tài liệu khỏi các nhà điều tra.

Cuộc điều tra do công tố viên đặc biệt Jack Smith của Bộ Tư pháp Mỹ thực hiện. Ông Smith đã tuyên bố sẽ thúc đẩy để quá trình xét xử diễn ra nhanh chóng.

Tuy nhiên, giới chuyên gia pháp lý cho rằng tính phức tạp trong việc xử lý các bằng chứng mật, những động thái của đội luật sư của ông Trump trước phiên tòa và cách quản lý thời gian của thẩm phán có thể khiến việc xét xử bị trì hoãn, theo Reuters.

Con trai Tổng thống Biden nhận tội trốn thuế

Reuters đưa tin các cáo buộc đối với ông Hunter Biden được đưa ra từ cuộc điều tra của công tố viên David Weiss tại bang Delaware, bang nhà của Tổng thống Joe Biden. Ông Weiss là người được bổ nhiệm dưới chính quyền Tổng thống Donald Trump (2017-2021).

Ông Hunter Biden, con trai Tổng thống Joe Biden REUTERS

Cuộc điều tra bắt đầu vào năm 2018 và đến tháng 12.2020, ông Hunter Biden công khai việc đang bị điều tra.

Tờ The Washington Post dẫn hồ sơ tòa án ngày 20.6 cho biết ông Hunter Biden đã nhận 2 cáo buộc trốn thuế vào năm 2017 và 2018. Tổng số tiền thuế liên quan được cho là khoảng 1,2 triệu USD. Các công tố viên dự định khuyến nghị bản án cấm túc 2 năm cho 2 tội danh này. Đại diện của ông Biden trước đó nói ông đã nộp lại cho Cục Thuế vụ (IRS) số tiền thuế chưa đóng.

Cáo buộc còn lại liên quan đến súng đạn và ông Hunter Biden đã đồng ý tham gia một chương trình cải tạo để không bị truy tố. Nếu ông hoàn thành các điều kiện trong chương trình này thì cáo buộc sẽ bị xóa khỏi hồ sơ.

