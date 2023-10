Xem nhanh 12h: Lời khai kẻ bắt cóc bé gái đòi 2 tỉ | Thông tin vụ trẻ tử vong sau đêm trung thu

Bản tin Xem nhanh 12h ngày 4.10.2023 có những thông tin đáng chú ý sau:

Lời khai nghi phạm bắt cóc bé gái, đòi 2 tỉ

“Túng thiếu”, “bước đường cùng”… có lẽ luôn là thứ lý lẽ để những nghi phạm mang ra để lý giải cho nguyên nhân hành vi phạm pháp của mình.

Khi làm việc với công an để lấy lời khai ban đầu, Nguyễn Thanh Sơn (34 tuổi, ở xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An) cũng mang những lý do đó ra để giải thích.

Xem nhanh 12h ngày 4.10: Lời khai kẻ bắt cóc bé gái đòi 2 tỉ | Thông tin vụ trẻ tử vong sau đêm trung thu

Nguyễn Thanh Sơn là nghi phạm bắt cóc bé gái 3 tuổi tại một trường mầm non ở khu dân cư Kiến Phát (phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An) vào khoảng 15 giờ ngày 2.10.2023.

Đáng chú ý, cháu bé 3 tuổi này lại là con của người bạn thân của chính nghi phạm Nguyễn Thanh Sơn.

Sau khi bắt cóc, nghi phạm đã đòi gia đình nạn nhân 2 tỉ đồng tiền chuộc.

Ca sĩ Khánh Phương vào danh sách bị yêu cầu tạm dừng giao dịch tài sản

Ngày 3.10.2023, ông Vũ Văn Thúc, Phó giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng, cho biết cơ quan này vừa có văn bản yêu cầu các tổ chức công chứng trên địa bàn Lâm Đồng tạm dừng giao dịch tài sản của cá nhân ông Phạm Khánh Phương (tức ca sĩ Khánh Phương) cùng 11 cá nhân khác và Công ty cổ phần Đầu tư Nam Nhật Khang do có liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ca sĩ Khánh Phương lên tiếng sau thông tin bị phong tỏa tài sản

Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh rà soát cung cấp thông tin, tài liệu và tạm dừng giao dịch tài sản đã chuyển nhượng phát sinh từ ngày 2.7.2019 cho đến nay của Công ty cổ phần Đầu tư Nam Nhật Khang (trụ sở tại phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM) và của ông Phạm Khánh Phương cùng 11 cá nhân còn lại.

Vụ sập nhà 4 tầng ở TP.HCM: Nhà hàng xóm cũng đang bị nghiêng

Đã 10 ngày kể từ vụ sập tòa nhà 4 tầng ở hẻm 133 Bình Quới (phường 27, quận Bình Thạnh, TP.HCM) nhưng đến nay vẫn khiến nhiều người phải rùng mình.

Sau khi căn nhà 4 tầng bị sập, UBND quận Bình Thạnh phối hợp Trung tâm Quản lý nhà và giám định xây dựng (thuộc Sở Xây dựng) khảo sát sơ bộ hiện trường các căn nhà lân cận. Theo đó, nhà 133/1A Bình Quới (kế bên nhà số 133/1 Bình Quới) đang bị nghiêng lệch theo hướng sang phía căn nhà 4 tầng bị sập.

Vụ sập nhà 4 tầng ở TP.HCM: Nhà hàng xóm cũng đang bị nghiêng

Vụ ngộ độc sau khi ăn bánh mì Phượng: Phạt 96 triệu đồng, đình chỉ 3 tháng

Liên quan vụ hàng trăm người ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì Phượng, ngày 3.10.2023, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, đã ký ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực an toàn thực phẩm, sau vụ hàng trăm người ngộ độc bánh mì Phượng.

Vụ ngộ độc sau khi ăn bánh mì Phượng: Phạt 96 triệu đồng, đình chỉ 3 tháng

Tất cả sẽ có trong Bản tin Xem nhanh 12h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

Xem nhanh 12h của Báo Thanh Niên sẽ quay trở lại vào lúc 12 giờ trưa mai 5.10.2023 với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.