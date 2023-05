Xem nhanh 12h: Lời khai vợ ông trùm Alibaba | Sản phụ bất ngờ chuyển dạ bên đường

Lời khai vợ ông trùm Alibaba

Sáng 12.5.2023, Tòa án nhân dân cấp cao tại TP.HCM tiếp tục phiên xét xử phúc thẩm vụ Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba) và đồng phạm trong vụ chiếm đoạt hơn 2.400 tỉ đồng của hơn 4.500 bị hại.

Tại tòa, vợ của bị cáo Nguyễn Thái Luyện là Võ Thị Thanh Mai cho rằng bản thân chỉ có khả năng khắc phục hậu quả tội "rửa tiền" với số tiền 12 tỉ đồng, không có khả năng khắc phục hậu quả tội "lừa đảo".

Liên quan đến việc ông Lê Viết An tự nguyện thay mặt vợ chồng bị cáo Nguyễn Thái Luyện bồi thường hơn 2.400 tỉ đồng cho các bị hại, bị cáo Võ Thị Thanh Mai khai rằng ông An vừa là bạn, vừa là nhà đầu tư của công ty.

Hôm 9.5, chủ tọa đã công bố thông tin ông Lê Viết An đồng ý thay vợ chồng bị cáo Nguyễn Thái Luyện bồi thường số tiền 2.400 tỉ đồng cho những người bị hại thay vào đó tòa sẽ giải tỏa kê biên 5 triệu mét vuông đất của công ty Alibaba để giao lại cho ông An. Tuy nhiên, sau đó, đề nghị này đã được rút lại bởi ông An "cảm thấy bỏ ra số tiền lớn mà rủi ro cao".

Sau thời gian thông tin Hội An thu vé khách du lịch tham quan phố cổ gây nhiều ý kiến trái chiều, chiều 11.5.2023, UBND thành phố Hội An (tại tỉnh Quảng Nam) tổ chức cuộc họp giới thiệu nội dung dự thảo phương án tăng cường công tác quản lý hoạt động hướng dẫn tham quan khu phố cổ Hội An.

Chủ tịch UBND thành phố Hội An, ông Nguyễn Văn Sơn cho biết trước khi ban hành phương án này, chính quyền thành phố đã lấy ý kiến của người dân và các đơn vị lữ hành. Phương án mới này đã được tập thể Thường vụ Thành ủy Hội An thông qua.

Tối 10.5, tại cảng Nhà Rồng ở TP.HCM, phái bộ ngoại giao Ý và thuyền trưởng tàu ITS Francesco Morosini tổ chức lễ chiêu đãi nhân dịp tàu Hải quân Ý thăm Việt Nam. Đây là chuyến thăm gần đây nhất của một tàu Hải quân Ý trong 20 năm qua, và cũng là chuyến thăm thứ ba từ trước đến nay.

Đại sứ Ý tại Việt Nam Antonio Alessandro cho biết chuyến thăm TP.HCM của tàu ITS Morosini là hoạt động nổi bật trong chuỗi sự kiện thiết lập quan hệ ngoại giao song phương (1973-2023) và 10 năm quan hệ Đối tác chiến lược (2013 - 2023).

Tại SEA Games 32, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn về mặt khách quan nhưng Nguyễn Thị Oanh vẫn thi đấu kiên cường, thể hiện được đẳng cấp cao của mình tại đại hội thể thao lớn nhất khu vực. Trước SEA Games 32, cô được AFP Sports ca ngợi, đưa vào danh sách những VĐV có thể thắp sáng đấu trường này.

Và quả vậy, tính đến trưa 12.5, Nguyễn Thị Oanh đã giành 3 HCV nội dung 5.000 m, 1.500 m và 3.000 m vượt chướng ngại vật. Chiều 11.5, đại diện liên danh chủ đầu tư Dự án nhà ở xã hội Ever Green Bắc Giang đã đến thăm, chúc mừng gia đình Nguyễn Thị Oanh tại thôn Nhuần, xã Mỹ Hà (Lạng Giang, Bắc Giang) và trao tặng Oanh 1 căn hộ tại thị trấn Nếnh (Việt Yên, Bắc Giang) trị giá 700 triệu đồng. UBND tỉnh Bắc Giang cũng thưởng nóng thêm 70 triệu.

Trước đó, cô cũng được một doanh nghiệp khác thưởng 1 xe ô tô. Doanh nghiệp này cho biết: "Để thể hiện sự trân trọng những đóng góp của VĐV cho đất nước và động viên những nỗ lực cá nhân, mang lại niềm tự hào cho dân tộc Việt Nam, THACO AUTO (Tập đoàn thành viên của THACO) sẽ trao tặng chiếc xe Peugeot 2008 cho Nguyễn Thị Oanh - VĐV điền kinh Việt Nam liên tiếp giành 3 HCV tại SEA Games 32. Đồng thời, Tập đoàn THACO AUTO cũng trao tặng 200 triệu đồng cho các VĐV điền kinh tham dự SEA Games năm nay.

