Xem nhanh 12h: Ly kỳ chuyện vỡ nợ thành giám đốc tiền tỉ | Lời khai ‘cha dượng’ Lê Văn Bậm

Lời khai của cha dượng nghi ép bé trai 3 tuổi dùng ma túy đá

Ngày 27.3.2023, thông tin từ Công an TP.HCM cho biết cơ quan này đang tiếp tục đấu tranh, lấy lời khai với Lê Văn Bậm và người tình 23 tuổi (là mẹ của cháu bé 3 tuổi) để củng cố, làm rõ hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý, dụ dỗ, xúi giục người khác sử dụng trái phép chất ma túy.

Lời khai của cha dượng nghi ép bé trai 3 tuổi dùng ma túy đá

Đồng thời, công an đang làm rõ các hành vi hành hạ, ngược đãi cháu bé 3 tuổi để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Theo thông tin ban đầu, ngày 24.3, Công an TP.HCM tiếp nhận, giải quyết tin báo về tội phạm của một người đàn ông 30 tuổi về việc phát hiện các đoạn clip ghi lại cảnh con ruột là cháu bé 3 tuổi có dấu hiệu bị bạo hành và dụ dỗ, xúi giục sử dụng trái phép chất ma túy tại một căn nhà trên đường Hậu Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn.

Theo thông tin trình báo, do vợ chồng mâu thuẫn nên từ năm 2021, người phụ nữ 23 tuổi đã mang theo 2 con (gồm một cháu 5 tuổi và một cháu 3 tuổi) bỏ đi và chung sống như vợ chồng với Lê Văn Bậm.

Cuối năm 2022, sau khi nghe thông tin vợ cũ sử dụng trái phép chất ma túy, người đàn ông 30 tuổi đã đón cháu 5 tuổi về; còn cháu 3 tuổi vẫn ở với mẹ.

Đến ngày 22.3.2023, người cha phát hiện phát hiện đoạn clip quay lại hình ảnh nghi vấn cháu bé 3 tuổi bị mẹ và Lê Văn Bậm ép sử dụng ma túy nên trình báo cơ quan công an; đồng thời, đăng tải trên các trang mạng xã hội.

Sau vụ việc này, Lê Văn Bậm và người tình 23 tuổi đã xóa tài khoản Facebook và mang theo cháu bé bỏ trốn qua nhiều địa bàn khác.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Ban Giám đốc Công an TP.HCM đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương quyết liệt triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, truy xét nhằm nhanh chóng tìm được cháu bé và những người liên quan.

Sau gần 2 ngày khẩn trương truy xét tại các địa điểm nghi vấn ở Hóc Môn, An Giang, Bà Rịa-Vũng Tàu và một số quận, huyện khác trên địa bàn TP.HCM.

Đến chiều 26.3, công an đã phát hiện, bắt giữ Bậm và mẹ của cháu bé khi đang lẩn trốn tại xã Tân An Hội, huyện Củ Chi. Khám xét nơi ở của Bậm, công an phát hiện, thu giữ 0,21 gram Methamphetamine cùng dụng cụ sử dụng trái phép chất ma túy và một số tang vật khác có liên quan.

Vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Giám đốc 'trốn nợ' Bùi Văn Mận đã trả ơn ông Nguyễn Đức Chung thế nào?

Như Báo Thanh Niên đã thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra (tức C03) Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tối cao truy tố ông Nguyễn Đức Chung, cựu Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Cùng vụ án, C03 cũng đề nghị truy tố 14 bị can khác về 4 nhóm tội danh. Trong đó, ông Bùi Văn Mận, cựu Giám đốc Công ty TNHH phát triển Sinh Thái Xanh (gọi tắt là Công ty Sinh Thái Xanh), bị đề nghị truy tố tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí.

Giám đốc 'trốn nợ' Bùi Văn Mận đã trả ơn ông Nguyễn Đức Chung thế nào?

Từ kết luận điều tra cho thấy bị can Bùi Văn Mận từ một người đến trồng cây tại nhà riêng của Cựu Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội - Nguyễn Đức Chung - rồi phải trốn nợ - nhưng bỗng trở thành giám đốc công ty trồng cây xanh cho thành phố Hà Nội.

Một bước từ dưới đáy vực lên tận đỉnh cao, bị can Bùi Văn Mận đã cảm ơn người nâng đỡ mình bằng việc trồng cây cho cả nhà cha mẹ, nhà chú ruột của ông Nguyễn Đức Chung; thậm chí còn trồng cây ở trường học cạnh nhà cha mẹ ruột của ông Chung.

Theo kết luận điều tra, bị can Bùi Văn Mận đã được ông Nguyễn Đức Chung ưu ái để thực hiện các dự án cây xanh tại Hà Nội, dẫn đến công ty này hưởng lợi bất chính và gây thiệt hại cho Nhà nước gần 18 tỉ đồng.

Tại cơ quan điều tra, ông Mận khai quen biết ông Chung từ năm 2013, khi bị can này đến trồng cây tại nhà riêng của ông Chung. Sau đó, ông Chung thường hỏi ông Mận về việc trồng, chăm sóc cây xanh và nhờ trồng nhiều cây ở các địa điểm mà ông Chung chỉ đạo.

Năm 2016, khi ông Mận đang trốn nợ ở tỉnh Lâm Đồng, ông Chung gọi về thực hiện các dự án trồng cây cho UBND thành phố Hà Nội. Từ đó, con đường sự nghiệp của ông Mận bắt đầu tươi sáng.

Sau cuộc gọi của ông Nguyễn Đức Chung, tháng 6.2016, ông Mận cùng bị can Hoàng Thị Kim Loan thống nhất thành lập Công ty Sinh Thái Xanh để ký hợp đồng trồng cây xanh cho thành phố Hà Nội. Trong đó, ông Mận giữ chức giám đốc, còn bà Loan là phó giám đốc.

Theo kết luận điều tra, công ty này được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp vào ngày 21.6.2016, có vốn điều lệ 10 tỉ đồng, trong đó ông Mận và bà Loan mỗi người 50%. Tuy nhiên, thực tế công ty này không có một đồng vốn điều lệ nào mà khi cần vốn để thực hiện các hoạt động kinh doanh đều do bà Loan chi trả và quản lý. Đồng thời, công ty này cũng không có thiết bị máy móc, đội ngũ kỹ sư... Do vậy, C03 xác định Công ty Sinh Thái Xanh là đơn vị không đủ năng lực để đấu thầu.

Tuy nhiên, Công ty Sinh Thái Xanh đã lập hồ sơ năng lực khống để nộp cho Ban Duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị (gọi tắt là Ban Duy tu, thuộc Sở Xây dựng thành phố Hà Nội), xuất phát từ mối quan hệ quen biết với ông Nguyễn Đức Chung.

Cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung tại một phiên tòa ở Hà Nội TRẦN CƯỜNG

Theo kết luận điều tra, thông qua sự chỉ đạo của ông Nguyễn Đức Chung, từ năm 2016 - 2019, Công ty Sinh Thái Xanh được Ban Duy tu đặt hàng thực hiện 6 hợp đồng. Quá trình hoàn thiện hồ sơ đặt hàng, thanh, quyết toán với Ban Duy tu, ông Mận và bà Loan đã thông đồng nâng giá cây; thông đồng với các bị can khác để hợp thức hóa giá cây. Từ đó, Công ty Sinh Thái Xanh thu lợi bất chính gần 18 tỉ đồng, đây cũng là số tiền được xác định thiệt hại cho Nhà nước.

Để có được sự ưu ái này, ông Mận và bà Loan thống nhất chi tiền đối ngoại, dùng tiền thực hiện các hợp đồng mà có.

Kết luận điều tra thể hiện, ông Bùi Văn Mận đã chi hơn 1,5 tỉ đồng để mua cây tặng ông Nguyễn Đức Chung trồng tại nhà thờ chú ruột của ông Chung, nhà ở và nhà thờ của cha mẹ ruột của ông Chung; trường học cạnh nhà cha mẹ của ông Chung ở xã Yển Khê (thuộc huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ).

Ông Bùi Văn Mận khai chi tiền trồng cây tại các địa điểm này nhằm cảm ơn ông Nguyễn Đức Chung đã tạo điều kiện giúp công ty được trồng cây cho thành phố Hà Nội, cũng như tạo mối quan hệ với ông Chung do ông này là Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, có sức ảnh hưởng, có thể tác động, giúp ông Bùi Văn Mận trong quá trình thực hiện các hợp đồng trồng cây với Ban Duy tu.

Ngoài chi tiền trồng cây cho ông Nguyễn Đức Chung, bị can Bùi Văn Mận còn khai đã chi hơn 500 triệu đồng tiền "quà tết" cho 2 lãnh đạo Ban Duy tu.

Trong quá trình điều tra, bị can Bùi Văn Mận, cựu Giám đốc Công ty TNHH phát triển Sinh Thái Xanh,đã thừa nhận hành vi phạm tội.

NATO chỉ trích phát ngôn của Tổng thống Putin về đưa vũ khí hạt nhân đến Belarus

Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) hôm 26.3 đã chỉ trích Tổng thống Nga Vladimir Putin về phát ngôn mà tổ chức này gọi là "nguy hiểm và vô trách nhiệm" liên quan hạt nhân.

NATO chỉ trích phát ngôn của Tổng thống Putin về triển khai vũ khí hạt nhân ở Belarus

Động thái này diễn ra sau khi tổng thống Nga hôm 25.3 tuyên bố ông sẽ bố trí vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Belarus, nước láng giềng của Ukraine.

Ông Putin liên hệ quyết định này với việc Mỹ triển khai vũ khí ở châu Âu, đồng thời nhấn mạnh rằng Nga sẽ không vi phạm lời hứa không phổ biến vũ khí hạt nhân.

Một phát ngôn viên của NATO trong các bình luận gửi qua email cho Reuters hôm 26.3 cho biết Nga liên tục phá vỡ các cam kết kiểm soát vũ khí của mình.

Đây là một trong những tín hiệu hạt nhân rõ ràng nhất của Nga kể từ khi xung đột bắt đầu vào 13 tháng trước.

Tất cả sẽ có trong Bản tin Xem nhanh 12h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

Xem nhanh 12h của Báo Thanh Niên sẽ quay trở lại vào lúc 12 giờ trưa mai 29.3.2023 với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.