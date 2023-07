Xem nhanh 12h ngày 29.7: Cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây ngập kinh hoàng | BlackPink đã đến Việt Nam

Cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây kẹt kinh hoàng vì ngập, nước cuốn cả xe tải

Tình trạng kẹt xe nghiêm trọng đã xảy ra trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây vì mưa lớn gây ngập nặng vào sáng 29.7.2023.

Vào thời điểm lúc 5 giờ 30 phút sáng, lượng xe ùn ứ vẫn kéo dài hàng cây số trên cao tốc từ cả hai đầu bắc - nam.

Vị trí bị ngập sâu là đoạn trũng gần Km25 (qua xã Sông Phan, huyện Hàm Tân, Bình Thuận) cách nút giao với Quốc lộ 55 khoảng 2 km.

Trả lời phóng viên Báo Thanh Niên, ông Hà Lê Thanh Chung, Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân, cho biết đêm 28.7 thượng nguồn sông Phan mưa rất lớn. Nước sông dâng cao khiến cho các nước rút chậm, gây ngập đoạn giáp ranh giữa hai huyện Hàm Tân và Hàm Thuận Nam.

Tại vị trí ngập, cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây có cống thoát nhưng cống nhỏ khiến cho nước rút rất chậm.

Đến 6 giờ 30 phút sáng 29.7, vị trí ngập tại cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây đã thông xe đầu vào nam, còn đầu ra bắc vẫn chưa lưu thông được.

Cận cảnh nhóm nhạc BlackPink sải bước tại sân bay Nội Bài

Rạng sáng 29.7, nhóm nhạc BlackPink trên chuyến bay số hiệu EK2663 (máy bay A319) của Hãng hàng không Emirates, đã hạ cánh tại sân bay Nội Bài (Hà Nội).

Trước đó, từ chiều 28.7, rất đông người hâm mộ đứng kín sảnh ga quốc tế sân bay Nội Bài để chờ đợi sự xuất hiện của nhóm nhạc.

Nguyên nhân bất ngờ vụ cha lái xe tông hỏng ô tô của con trai ở Đắk Lắk

Liên quan đến vụ người đàn ông lái xe nhiều lần tông vào ô tô khác đang đậu, ngày 28.7, một lãnh đạo Công an TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) xác nhận đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Trần Văn Đức (48 tuổi, trú P.Tân An, TP.Buôn Ma Thuột) về hành vi "cố ý làm hư hỏng tài sản".

Theo cơ quan công an, nguyên nhân vụ việc bước đầu xác định là do Trần Văn Đức có mâu thuẫn với gia đình vợ cũ. Trong đó, có việc Đức cho rằng con trai không quan tâm mình.

Chiều 25.7, Đức lái ô tô đến nhà vợ cũ tại P.Tân An thì phát hiện em của vợ cũ lái ô tô của con trai mình. Sau đó, Đức lái xe của mình tông nhiều lần vào ô tô của con trai, khi xe này đậu trên vỉa hè.

Thông tư 24: Biển số xe 4 số bị thu hồi trong trường hợp nào?

Theo Thông tư 24, biển số định danh chỉ áp dụng với biển số 5 số. Biển số 4 số sẽ bị thu hồi và cấp đổi sang biển số định danh trong một số trường hợp dưới đây:

- Chủ xe có nhu cầu cấp sang biển số định danh.

- Chủ xe thực hiện thủ tục cấp đổi chứng nhận đăng ký xe.

- Chủ xe thực hiện thủ tục cấp đổi biển số xe.

- Chủ xe thực hiện thủ tục cấp lại chứng nhận đăng ký xe.

- Chủ thực hiện thủ tục cấp lại biển số xe.

- Chủ xe đăng ký sang tên, di chuyển xe.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump bị truy tố thêm 3 tội danh

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây bị truy tố thêm một tội danh cố ý lưu giữ thông tin quốc phòng và hai tội danh cản trở công lý, nâng tổng số tội danh dành cho ông trong vụ án hồ sơ mật lên 40, theo Đài CNBC trích bản cáo trạng thay thế bản cáo trạng ngày 9.6.

Cụ thể, ông Trump bị cáo buộc giữ lại tài liệu mật nêu chi tiết kế hoạch tấn công quân sự của Mỹ vào Iran mà ông đã đưa cho một nhà văn và hai nhân viên tại câu lạc bộ golf của ông ở bang New Jersey xem vào ngày 21.7.2021.

