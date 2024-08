Xem nhanh 12h: Nguy cơ lũ quét, sạt lở ở miền Bắc | Báo động không kích vang rền ở Nga - Ukraine

Xem nhanh 12h ngày 11.8 có những nội dung chính sau:

Miền Bắc có mưa lớn, 15 tỉnh nguy cơ lũ quét, sạt lở đất

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm 10.8 và sáng 11.8.2024, ở khu vực Bắc bộ có mưa vừa, mưa to và giông, có nơi mưa rất to

Dự báo, từ sáng 11 - 13.8, khu vực Bắc bộ có mưa vừa, mưa to và giông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 60 - 120 mm, cục bộ có nơi trên 250 mm. Ngoài ra, chiều tối và đêm 11.8, ở Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và giông, có nơi mưa to với lượng mưa phổ biến từ 10 - 30 mm, cục bộ có nơi trên 50 mm.



Ngày và đêm 13.8, ở khu vực Bắc bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và giông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 30 - 60 mm, có nơi trên 150 mm. Mưa lớn có khả năng kéo dài.

Trong đợt mưa này, lượng mưa lớn thường xảy ra tập trung vào chiều tối và đêm, trên phạm vi hẹp (ở không gian cấp tỉnh) với cường suất lớn nên khả năng rất cao gây lũ quét, sạt lở đất, ngập úng tại các khu vực trũng, thấp, đặc biệt trên khu vực các tỉnh vùng núi.

Khởi tố 6 bị can vụ tung tin “nữ nhân viên Samsung lây HIV cho nhiều người”

Ngày 10.8, thông tin từ Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết sau một thời gian điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Phổ Yên đã ra quyết định khởi tố 6 bị can trong vụ tung tin giả về nữ công nhân Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên nhiễm HIV và lây nhiễm cho 16 đồng nghiệp lên mạng xã hội. Các bị can bị khởi tố để điều tra về hành vi "truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy".

Cùng với quyết định khởi tố, Công an thành phố Phổ Yên đã ra lệnh bắt tạm giam đối với 4 bị can. Đối với 2 bị can còn lại, cơ quan điều tra cấm đi khỏi nơi cư trú, do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi.

Công an thành phố Phổ Yên đang mở rộng điều tra để xử lý các đối tượng khác có liên quan đến vụ việc.

Sổ đỏ mới có 2 trang, thêm mã QR

Theo Thông tư số 10/2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (thường gọi là sổ đỏ) gồm 2 trang thay vì 4 trang như trước.

Tên sổ đỏ cũng đã được rút gọn lại còn 16 chữ cái, gồm: "Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất". Ngoài ra, sổ đỏ mới còn có mã QR. Trong khi đó, sổ đỏ trước đây có 20 chữ cái, gồm: "Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất", không có mã QR.

Nga không kích thủ đô Kyiv, Ukraine phóng tên lửa tấn công vùng Kursk

Báo động không kích vang lên tại nhiều vùng ở Ukraine và vùng Kursk của Nga, khi lực lượng 2 bên tiến hành các cuộc tập kích vào rạng sáng nay 11.8.

Giới chức Ukraine cho hay Nga không kích tại Kyiv vào rạng sáng 11.8 khiến lực lượng phòng không Ukraine phải ngăn chặn tại các khu vực ngoại ô thành phố.

Viết trên Telegram, Thị trưởng Kyiv Vitali Klitschko cho biết các đơn vị phòng không đang hoạt động và báo động không kích vẫn tiếp tục.

Theo Reuters, các nhân chứng cho hay họ nghe ít nhất 2 tiếng nổ lớn như lực lượng phòng không đang đối phó cuộc tấn công. Chưa rõ đợt tấn công trên có gây thiệt hại, thương vong hay không.

