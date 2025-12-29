Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Xem nhanh 12h: Nguy cơ sạt lở từ Quảng Trị đến Cà Mau | Những scandal ‘chấn động’ V-biz 2025
Video Thời sự

Live Xem nhanh 12h: Nguy cơ sạt lở từ Quảng Trị đến Cà Mau | Những scandal ‘chấn động’ V-biz 2025

TT Phát triển Nội dung số
29/12/2025 11:03 GMT+7

Kính mời quý vị theo dõi bản tin 'Xem nhanh 12h' ngày 29.12.2025 của Báo Thanh Niên với nhiều thông tin đáng chú ý.

Bản tin Xem nhanh 12h ngày 29.12.2025 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Học sinh Việt Nam được học vượt cấp, vượt lớp không?

Theo các chính sách hiện tại, học sinh Việt Nam được học vượt cấp, vượt lớp không? Nếu học sinh xuất sắc, kiến thức nổi trội có thể rút ngắn thời gian học tập ở bậc phổ thông không?

Học sinh Việt Nam được học vượt cấp, vượt lớp không?

Cảnh báo 2 đợt sóng lớn, nguy cơ sạt lở bờ biển Quảng Trị đến Cà Mau

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo về 2 đợt sóng lớn trên nhiều vùng biển trong những ngày cuối năm 2025 và đầu năm 2026, nguy cơ cao gây ra sạt lở bờ biển từ Quảng Trị đến Cà Mau.

Cảnh báo 2 đợt sóng lớn, nguy cơ sạt lở bờ biển Quảng Trị đến Cà Mau

Cháy nhà 4 người tử vong ở Đắk Lắk: Cháu bé còn sống sót được chuyển đến TP.HCM điều trị

Sau khi được cấp cứu, bé sơ sinh gần 1 tháng tuổi trong vụ cháy nhà khiến 4 người tử vong ở Đắk Lắk, đã được chuyển viện xuống TP.HCM. Hiện sức khỏe của bé tạm ổn.

Cháy nhà 4 người tử vong ở Đắk Lắk: Cháu bé còn sống sót được chuyển đến TP.HCM điều trị

Tất cả sẽ có trong bản tin Xem nhanh 12h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

Xem nhanh 12h của Báo Thanh Niên sẽ quay trở lại vào lúc 12 giờ trưa mai 30.12.2025 với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

