Xem nhanh 12h: Quan lộ của cán bộ trong vụ án Phúc Sơn | Trương Mỹ Lan hối lộ trăm tỉ ra sao?

Quan lộ 4 quan chức, cựu quan chức Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi vừa bị bắt vì liên quan Tập đoàn Phúc Sơn

Tối 8.3.2024, trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an, cho biết Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu (C03) Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án nhận hối lộ, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam với 4 quan chức và cựu quan chức gồm:

Bà Hoàng Thị Thúy Lan (Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc);

Ông Lê Duy Thành (Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc);

Ông Đặng Văn Minh (Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi);

Ông Cao Khoa (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi). Tất cả các bị can này đều bị bắt để điều tra về hành vi “nhận hối lộ” liên quan Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn và các đơn vị liên quan.

Tạm đình chỉ đại biểu Quốc hội với bà Hoàng Thị Thúy Lan

Vi phạm của Bộ trưởng LĐ-TB-XH Đào Ngọc Dung đến mức phải kỷ luật

Theo thông cáo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, từ ngày 6 - 8.3.2024, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp dưới sự chủ trì của Chủ nhiệm Ủy ban Trần Cẩm Tú để xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Cán sự Đảng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Ủy ban kiểm tra Trung ương cho rằng, Ban Cán sự Đảng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo để Bộ và một số tổ chức, cá nhân vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong tham mưu, thực hiện cơ chế, chính sách về lĩnh vực đào tạo dạy nghề; trong thực hiện các gói thầu do Công ty cổ phần Tiến bộ quốc tế (AIC) và các doanh nghiệp trong hệ sinh thái AIC thực hiện.

Những vi phạm vừa nêu đã ảnh hưởng đến kết quả thực hiện chiến lược phát triển dạy nghề, gây hậu quả nghiêm trọng, khó khắc phục; nguy cơ thiệt hại, lãng phí rất lớn tiền, tài sản của Nhà nước và nguồn nhân lực xã hội; dư luận bức xúc, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng và cơ quan quản lý nhà nước, đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật.

Trách nhiệm đối với những vi phạm thuộc về Ban Cán sự Đảng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội các nhiệm kỳ 2011 - 2016, nhiệm kỳ 2016 - 2021 và các ông, bà:

Ông Đào Ngọc Dung (Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng);

Bà Phạm Thị Hải Chuyền (nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng).

Ngoài ra, còn có các cán bộ là nguyên Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng gồm các ông: Ông Nguyễn Ngọc Phi, ông Huỳnh Văn Tí, ông Doãn Mậu Diệp, ông Lê Quân; Ông Nguyễn Tiến Dũng (nguyên Tổng Cục trưởng Tổng cục Dạy nghề); các cán bộ nguyên Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, gồm ông Dương Đức Lân và ông Nguyễn Hồng Minh; Ông Trương Anh Dũng (Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp); Ông Phạm Quang Phụng (Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội).

Vụ án Trương Mỹ Lan: Đỗ Thị Nhàn nhận 5,2 triệu USD nhưng 'không sử dụng tí nào'

Khi được xét hỏi tại phiên tòa sơ thẩm vụ án xảy ra tại Tập Đoàn Vạn Thịnh Phát vào ngày 8.3.2024, bị cáo Đỗ Thị Nhàn (cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II thuộc Ngân hàng Nhà nước) thừa nhận 4 lần nhận tiền từ bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn (khi đó là Tổng giám đốc SCB) với tổng số tiền là 5,2 triệu USD như cáo trạng nêu.

