Xem nhanh 12h: Tạm đình chỉ cán bộ CSGT đạp người đi xe máy | Mối nguy những hội nhóm 'quái gở' trên mạng

Xem nhanh 12h ngày 15.12.2023 có những tin tức đáng chú ý sau:

Ông Lê Đức Thọ bị bắt

Tối 14.12.2023, trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an, cho biết Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở đối với ông Lê Đức Thọ (53 tuổi, quê tại tỉnh Phú Thọ; thường trú và chỗ ở hiện tại phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy và phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi, quy định tại điều 358 bộ luật Hình sự.

Bị can Lê Đức Thọ BỘ CÔNG AN

Tạm đình chỉ công tác cán bộ CSGT đạp người đi xe máy ngã xuống đường

Ngày 15.12.2023, Phòng CSGT Công an TP.HCM cho hay, đơn vị đang tiếp tục xác minh để xử lý theo đúng quy định của ngành và pháp luật, liên quan vụ 1 cán bộ CSGT đạp người đi xe máy ngã xuống đường.

Cán bộ CSGT liên quan trong vụ việc là một đại úy của Đội CSGT Bàn Cờ (thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM).

Tạm đình chỉ công tác cán bộ CSGT đạp người đi xe máy ngã xuống đường

“Hội nhóm quái gở” là môi trường để người lười biếng hình thành tư tưởng tội phạm

Chiều 14.12.2023, tại buổi họp báo kinh tế - xã hội định kỳ của UBND TP.HCM, thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng phòng Tham mưu Công an TP.HCM, cho biết thời gian gần đây trên mạng xã hội Facebook đã xuất hiện những hội nhóm rất quái gở lấy tên như: “Hội giúp đỡ những người vỡ nợ ", "hội vỡ nợ làm liều”. Điều đáng nói, đối tượng gây án khai quen nhau qua các hội nhóm này rồi rủ nhau đi cướp.

‘Hội nhóm quái gở’ là môi trường để người lười biếng hình thành tư tưởng tội phạm

Đại diện Công an TP.HCM cho biết hiện tình trạng tội phạm sử dụng công nghệ cao trên thế giới và Việt Nam diễn biến phức tạp. Các đối tượng lợi dụng không gian mạng để liên lạc, trao đổi, bàn bạc và thực hiện hành vi phạm tội.

Trong đó có các hội nhóm kín trên mạng (trên Zalo, Telegram, Facebook…) với mục đích tìm cách trốn nợ, vay nợ, bùng nợ hay bàn bạc thực hiện hành vi phạm tội liên quan đến tội phạm tín dụng đen, cướp tài sản, tội phạm cờ bạc, ma túy.

CEO Nguyễn Thị Như Lan nói gì về vụ kiện Công ty Sen Vàng?

Bà Nguyễn Thị Như Lan (CEO Công ty Cổ phần Bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ Nam An) cho biết sau 2 lần đàm phán không thành công, phía Bệnh viện thẩm mỹ Nam An quyết định khởi kiện Công ty Sen Vàng để đòi đền bù hợp đồng quảng cáo trị giá 10 tỉ đồng liên quan đến cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam (Miss Grand Vietnam) 2023.

CEO Nguyễn Thị Như Lan nói gì về vụ kiện Công ty Sen Vàng?

BIẾN ĐỘNG VÀNG: Giá vàng trong nước tăng nhẹ | Giá USD đồng loạt giảm mạnh

Sáng 15.12.2023, giá vàng trong nước tăng nhẹ, ngược chiều thế giới và tiếp tục neo ở mức cao. Trong đó, vàng nhẫn SJC đang thấp hơn vàng miếng cùng thương hiệu gần 13 triệu đồng một lượng.

Biến động vàng ngày 15.12: Giá vàng trong nước tăng nhẹ | Giá USD đồng loạt giảm mạnh

Tất cả sẽ có trong Bản tin Xem nhanh 12h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên.

Xem nhanh 12h của Báo Thanh Niên sẽ quay trở lại vào lúc 12 giờ trưa mai 16.12.2023 với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác.