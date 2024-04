Xem nhanh 12h: Tập đoàn Thuận An ‘góp mặt’ dự án nào | CEO Apple Tim Cook dạo Hà Nội

Xem nhanh 12h ngày 16.4 có những nội dung chính sau:

Ngày 15.4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã khởi tố vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; đưa hối lộ; nhận hối lộ xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An (Tập đoàn Thuận An) và các đơn vị, tổ chức có liên quan. Đồng thời, cơ quan công an cũng ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với 6 người trong vụ án này.

Thông tin này khiến dư luận đặc biệt chú ý vì Tập đoàn Thuận An không phải là cái tên xa lạ trong lĩnh vực giao thông, khi tham gia và trúng thầu hàng loạt dự án giao thông lớn nhỏ vài năm trở lại đây. Vậy tập đoàn Thuận An đã và đang tham gia những dự án nào?

Ông Tim Cook, Giám đốc điều hành (CEO) của tập đoàn Apple đã có mặt bất ngờ tại Hà Nội. Thông tin này ngay lập tức đã gây chú ý trên diện rộng từ giới công nghệ nói chung và cộng đồng người dùng sản phẩm Apple nói riêng.

Theo hãng tin Reuters, CEO Tim Cook sẽ có chuyến thăm 2 ngày tới Việt Nam - trung tâm sản xuất quan trọng của nhà sản xuất iPhone. Trong thời gian này, ông dự kiến sẽ gặp gỡ các sinh viên và người sáng tạo nội dung.

Ông Tim Cook chia sẻ: "Không có nơi nào như Việt Nam, một đất nước sôi động và xinh đẹp. Tôi vô cùng hào hứng khi được tới đây kết nối với các sinh viên, nhà sáng tạo và khách hàng, hiểu hơn về sự đa dạng trong cách họ sử dụng sản phẩm của chúng tôi để làm nên những điều phi thường".

Tại buổi làm việc với Cục Hàng không Việt Nam mới đây, ông Subhas Menon, Giám đốc điều hành Hiệp hội các hãng hàng không châu Á - Thái Bình Dương (AAPA), cho biết giá vé máy bay trên thế giới hiện nay và trong thời gian tới sẽ có xu hướng tăng cao hơn so với trước.

