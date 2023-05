Xem nhanh 12h: Thực hư clip thiếu nữ 'tắm tiên' hồ Gươm | Băng cướp Bitcoin 37 tỉ lãnh án

Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ dự Hội nghị G7 mở rộng

Ngày 16.5, theo thông tin từ Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ dự Hội nghị thượng đỉnh G7 mở rộng vào ngày 19 - 21.5.

Trước đó, Việt Nam đã 2 lần được mời đến Hội nghị G7 mở rộng. Lần đầu tiên là vào năm 2016, khi Nhật Bản giữ chức Chủ tịch G7; Canada cũng đã mời Việt Nam đến Hội nghị G7 vào năm 2018.

Nghi vấn cắt ghép ảnh 2 thiếu nữ 'tắm tiên' ở hồ Hoàn Kiếm

Sáng nay 17.5, một lãnh đạo UBND Q.Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết, qua xác minh của các đơn vị chức năng cho thấy không có vụ việc 2 thiếu nữ tắm ở hồ Hoàn Kiếm, clip trên mạng xã hội có thể là do cắt ghép. "UBND Q.Hoàn Kiếm đã chuyển thông tin đến Thanh tra Sở TT-TT Hà Nội để xử lý theo quy định", vị lãnh đạo này cho biết thêm.

Như Báo Thanh Niên đã đưa tin, ngày 17.5, mạng xã hội xôn xao khi xuất hiện bài viết kèm hình ảnh thể hiện 2 thiếu nữ trùm khăn kín đầu đang tắm dưới hồ Hoàn Kiếm. Bài viết này lập tức thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng xã hội. Chỉ sau một thời gian đăng tải, bài viết đã thu hút hàng nghìn lượt tương tác cùng nhiều bình luận.

Chủ mưu dàn cảnh cướp Bitcoin trên cao tốc lãnh án chung thân

Chiều 16.5.2023, sau nhiều ngày xét xử và nghị án TAND TP.HCM đã tuyên án sơ thẩm vụ "cướp tài sản" là tiền ảo Bitcoin trị giá thị trường hơn 37 tỉ đồng.

HĐXX đã tuyên án chung thân đối với bị cáo Hồ Ngọc Tài (34 tuổi) và Trần Ngọc Hoàng (40 tuổi) cùng về tội “cướp tài sản”.

Hải quan bắt giữ hơn 29 kg ma túy vận chuyển qua đường hàng không

Chiều nay 16.5, Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính) cho biết, thông qua nguồn tin của Tổng cục Hải quan và Công an TP.Hà Nội, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài đã liên tiếp phát hiện, bắt giữ 3 vụ vận chuyển ma túy qua đường hàng không với những thủ đoạn cất giấu tinh vi.

Giám đốc bỏ trốn trong 'đại án' AIC Đồng Nai bị khởi tố cùng vợ

Tối 16.5, thông tin từ Bộ Công an cho biết Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Đăng Thuyết, cựu Giám đốc Công ty TNHH Thành An Hà Nội về hành vi "vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", quy định tại điều 221 bộ luật Hình sự.

Bị can Nguyễn Đăng Thuyết và vợ BỘ CÔNG AN

Ngoài vụ án này, ông Thuyết còn liên quan đến "đại án" AIC Đồng Nai và bị TAND TP.Hà Nội tuyên 30 tháng tù về tội "vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng". Bị can này đang bỏ trốn và đang bị truy nã.

Nga càng tấn công, hệ thống phòng không Ukraine càng vững?

Giới phân tích nhận định việc Nga càng đẩy mạnh không kích đang khiến các lực lượng phòng không của Ukraine ngày càng thêm vững vàng.

Hệ thống tên lửa đất đối không HAWK REUTERS

Với sự hỗ trợ của vũ khí phương Tây và kinh nghiệm thực chiến ngày càng tăng, lực lượng phòng không của Ukraine đã bắt đầu đạt được những bước tiến lớn, đồng thời ngăn Nga đạt được ưu thế trên không. Theo hãng tin AP, đây là một bước quan trọng trong bối cảnh cuộc phản công tiềm năng của Kyiv đang đến gần.

