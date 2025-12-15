Xem nhanh 12h: Tìm thấy 3 nạn nhân vụ sạt lở ở Mai Châu | Hộ kinh doanh nào phải có tài khoản riêng?

Bản tin Xem nhanh 12h ngày 15.12.2025 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Vụ sạt lở QL6 ở Mai Châu: Đã tìm thấy thi thể 3 nạn nhân

Rạng sáng nay 15.12, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể thứ 3 trong vụ sạt lở nghiêm trọng tại quốc lộ 6 đoạn qua xã Mai Châu, Phú Thọ.

Người dân mừng rỡ khi phà Bình Quới hoạt động lại ngày đầu tiên

Từ Ngày 13.12.2024, Phà Bình Quới đi từ khu vực P. Bình Quới đến P. Thủ Đức, TP.HCM chính thức hoạt động trở lại sau một thời gian gián đoạn.

Tin bất ngờ về bão mặt trời ngày 15.12: Mặt trời… 'nghỉ ngơi'

Trong tin tức mới nhất về bão mặt trời ngày 15.12, chuyên gia chia sẻ điều bất ngờ: Sau 3 ngày liền xảy ra bão mặt trời G1 (nhỏ), mặt trời đang… "nghỉ ngơi". Dự báo khi nào bão mặt trời xuất hiện trở lại?

TP.HCM tuần này tiếp tục có mưa trái mùa

Trong tuần này, các nhiễu động gió đông trên cao tiếp tục gây mưa trái mùa ở các tỉnh thành Nam bộ. Thời tiết tại TP.HCM phổ biến dịu mát vào sáng sớm, cần đề phòng đợt mưa có khả năng xuất hiện trên diện rộng vào ngày 16 - 17.12.

