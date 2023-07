Xem nhanh 12h: Tìm thấy thư tuyệt mệnh của tổng giám đốc | Bí ẩn vụ vợ chồng bị bắn trên quốc lộ

Tổng giám đốc công ty đăng kiểm nhảy lầu để lại thư tuyệt mệnh

Tối 2.7, thông tin từ UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết, các cơ quan chức năng đang điều tra vụ ông Hà Anh Dũng (44 tuổi, trú tại P.Giếng Đáy, TP.Hạ Long), là Tổng giám đốc Công ty CP đăng kiểm xe cơ giới đường bộ Quảng Ninh, được phát hiện tử vong tại tòa nhà Trụ sở Liên cơ quan số 3.

Đáng chú ý, bước đầu gia đình ông Hà Anh Dũng được cho là tìm thấy bức thư tuyệt mệnh, trong đó ông Dũng có nói về khó khăn trong công việc và cuộc sống.

Điều tra vụ vợ chồng bị bắn trên Quốc lộ N2 ở Long An

Ngày 2.7, trao đổi với PV Báo Thanh Niên, đại tá Phạm Thanh Tâm, Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An, cho biết đơn vị đang phối hợp lực lượng chức năng trong và ngoài tỉnh, khẩn trương truy xét các chứng cứ, đương sự… liên quan vụ 2 người được cho là vợ, chồng chạy xe máy trên QLN2 từ tỉnh Đồng Tháp qua tỉnh Long An, bị bắn.

Theo đó, ngày 1.7, một tài khoản cá nhân trên mạng xã hội đăng tải thông tin về một đôi nam, nữ được cho là vợ chồng kể lại việc họ bị truy sát.

Nơm nớp vì sạt lở ở cầu Bún Bà Của trên Quốc lộ 62-Quốc lộ N2

Khu vực cầu Bún Bà Của ở ấp 2, xã Thủy Tây, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An, những ngày đầu tháng 7.2023 bỗng thành đoạn “thắt cổ chai” tại Km 65+400 thuộc Quốc lộ 62-Quốc lộ N2.

Từ sáng 1.7, người dân sống xung quanh cầu Bún Bà Của phát hiện vết nứt ngay chân cầu. Sạt lở làm lề đường phía kênh Dương Văn Dương - cách tim đường 4,5 mét bị sụp, lún 30 cm so với đoạn mặt đường, đoạn sạt lở dài 15 mét.

Đến sáng 2.7, điểm sụp lún thêm 90 cm so với mặt đường và chiều dài tăng lên thành 20 mét, làm hư hỏng hàng rào bảo vệ an toàn đường giao thông và gây khó khăn cho phương tiện tham gia giao thông.

Căng mắt chạy xe máy vì lo sụp hố trên con đường xuống cấp ở TP.HCM

Người dân sống trên đường Bình Thành và đường Liên Khu 4-5 (P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân, TP.HCM) phản ánh thời gian qua đường sá ở đây xuống cấp, đi lại khó khăn, ảnh hưởng đến kế sinh nhai.

Trao đổi với PV Báo Thanh Niên, đại diện UBND P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân cho biết, phường cũng đã biết tình trạng hư hỏng trên đường Bình Thành và Liên Khu 4-5. Hiện phường đã có kiến nghị gửi đến UBND quận để bố trí kinh phí và chỉ đạo thực hiện việc nâng cấp, khắc phục hư hỏng, xuống cấp dẫn đến không đảm bảo an toàn giao thông trên 2 tuyến đường này.

Mới chấp hành xong án tù 22 năm, lại đi trộm cắp xe máy

Sau khi chấp hành xong bản án 22 năm tù về tội giết người và cướp tài sản (vào tháng 9.2022), ông Phạm Văn Hiền (53 tuổi, ngụ P.Châu Phú A, TP.Châu Đốc) trở về địa phương, sau đó lại phạm tội trộm cắp xe máy.

Ngày 2.7, tin từ Cơ quan CSĐT Công an H.An Phú (An Giang) cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự ông này để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Máy bay quân sự va chạm trên không ở Colombia

Một vụ va chạm giữa 2 máy bay quân sự xảy ra vào ngày 2.7. Theo không quân Colombia, vụ việc khiến 1 phi công thiệt mạng và nhà chức trách đang tiến hành cuộc điều tra.

