Xem nhanh 12h: Vì sao Bí thư Lâm Đồng bị bắt | Miền Bắc cấp tập chống rét hại

Ông Trần Đức Quận, Bí thư tỉnh ủy Lâm Đồng bị bắt

Tối 24.1, trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên, trung tướng Tô Ân Xô (người phát ngôn Bộ Công an) cho biết quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam ông Trần Đức Quận (Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Lâm Đồng) để điều tra về hành vi "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Các quyết định và lệnh tố tụng đối với ông Trần Đức Quận đã được thực thi, sau khi Viện KSND tối cao phê chuẩn. Ông này bị bắt trong quá trình Cơ quan điều tra mở rộng điều tra vụ án nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, xảy ra tại Lâm Đồng và các đơn vị dự án Khu đô thị Thương mại nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh.

Băng giá phủ trắng ở Mèo Vạc, người dân cấp tập chống rét đậm rét hại

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, huyện Mèo Vạc (Hà Giang) nhiều ngày qua chìm trong rét đậm, rét hại trên diện rộng.

Băng giá xuất hiện bao trùm các xã: Xín Cái, xã Thượng Phùng và xã Sơn Vĩ của huyện này. Đây là những nơi có núi cao trên 1.500 mét đến 1.800 mét so với mực nước biển. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến dưới 5 độ, vào ban đêm nhiệt độ xuống thấp dưới âm 3 độ. Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, chính quyền địa phương đã cắt cử cán bộ trực tiếp xuống các thôn, bản hướng dẫn người dân thực hiện công tác phòng, chống đói, rét cho đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn.

Vụ cướp ngân hàng ở Quảng Nam: Khởi tố 2 bị can

Liên quan vụ cướp ngân hàng ở tỉnh Quảng Nam rồi lẩn trốn tại tỉnh Thừa Thiên-Huế, sáng 25.1, thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng (Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam) cho biết Công an huyện Duy Xuyên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với 2 bị can Trần Đồng Lập (34 tuổi, ở xã Duy Tân, huyện Duy Xuyên) và Đặng Văn Được (25 tuổi, ở xã Phú Dương, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế) để điều tra về hành vi “cướp tài sản”.

Máy bay Il-76 Nga rơi, nổ tung khi đang chở tù binh Ukraine?

Trong diễn biến mới nhất vụ Nga cáo buộc Ukraine bắn rơi máy bay quân sự Nga khi đang chở theo 65 tù binh Ukraine, tổng thống Ukraine là ông Volodymyr Zelensky đã yêu cầu mở cuộc điều tra quốc tế về vụ tai nạn.

Theo trang The Kyiv Independent tối 24.1, ông Zelensky cho rằng người Nga đang chơi đùa với tính mạng của các tù binh Ukraine. Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga nói tổng cộng 74 người thiệt mạng trong vụ rơi máy bay, trong đó có 65 tù binh Ukraine.

Phía Ukraine không xác nhận hay bác bỏ cáo buộc bắn rơi máy bay quân sự của Nga REUTERS

