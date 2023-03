Xem nhanh 20h: ‘Cãi nhau như mổ bò’ vì đăng kiểm | Tái diễn bẫy lừa ‘con đang cấp cứu’

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày 10.3 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội được bầu làm Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội

Sáng 10.3, tại kỳ họp thứ 11, các đại biểu HĐND TP.Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã biểu quyết bầu bà Vũ Thu Hà (51 tuổi), Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội giữ chức vụ Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội. Dự kiến, UBND TP.Hà Nội sẽ phân công bà Vũ Thu Hà phụ trách lĩnh vực văn hóa - xã hội.

Nữ Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội Vũ Thu Hà (trú Q.Tây Hồ, Hà Nội) có trình độ thạc sĩ quản trị kinh doanh, cử nhân luật, cử nhân sư phạm toán. Từ năm 2004 - 2019, bà Hà trải qua nhiều vị trí công tác tại UBND Q.Long Biên (Hà Nội). Từ tháng 4.2019 đến nay, bà Hà làm Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội.

Cũng trong sáng nay, HĐND TP.Hà Nội đã biểu quyết bãi nhiệm chức vụ Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Chử Xuân Dũng.

Trước đó, ngày 22.12.2022, Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam, lệnh khám xét đối với ông Chử Xuân Dũng về tội nhận hối lộ.

Hiện, lãnh đạo UBND TP.Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm Chủ tịch UBND thành phố Trần Sỹ Thanh và 6 phó chủ tịch: Lê Hồng Sơn, Nguyễn Trọng Đông, Dương Đức Tuấn, Hà Minh Hải, Nguyễn Mạnh Quyền, Vũ Thu Hà.

Tài xế vây kín nhân viên đăng kiểm xin số, cãi chuyện tới trước tới sau

Trưa ngày 10.3, tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 29-03S (số 3 Lê Quang Đạo, Q.Nam Từ Liêm), rất đông xe ô tô đang xếp hàng dài chờ lấy số đăng kiểm. Ở bên trong trung tâm đăng kiểm này có 4 hàng xe đã được lấy số, nhiều khả năng sẽ được đăng kiểm trong ngày hôm nay. Các tài xế trong diện này đều đã phải xếp hàng từ 12 giờ đêm qua.

Để chuẩn bị cho việc đăng kiểm ngày mai, Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 29-03S đã cử 2 nhân viên đi phát số cho các tài xế đứng ngoài chờ đợi. Trong khi những nhân viên này đang ghi danh sách, hàng chục tài xế quây kín họ với mong muốn lấy số trước.

Không khí càng căng thẳng khi nhiều tài xế đến sớm phải lấy số sau những tài xế đến muộn hơn. Nhiều tài xế to tiếng, cãi vã, thậm chí văng tục vì chuyện xếp lốt. Sau đó, nhân viên đăng kiểm buộc phải yêu cầu tài xế trở lại xe, "nếu tài xế nào ra ngoài sẽ không lấy số". Tuy nhiên, nhiều người vẫn chạy theo đăng kiểm viên để xin đăng kiểm.

"Nếu lấy số như thế thì không công bằng, ở khu vực này có 2 đường vào, người đến trước, người đến sau nên việc xảy ra cãi vã là không tránh khỏi", một tài xế nói.

Hàng chục xe ô tô đứng ngoài Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 29-03S chờ lấy số ĐÌNH HUY

Các tài xế quây kín 2 đăng kiểm viên để đăng ký số. Nhiều tài xế to tiếng, cãi vã vì chuyện lấy trước, lấy sau ĐÌNH HUY

Từ ngày 10.3, 2 trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Hà Nội gồm: 29-03S và 29-14D (cụm công nghiệp Thanh Oai, H.Thanh Oai) được hoạt động trở lại, sau thời gian tạm dừng hoạt động vì bị điều tra.



Cục Đăng kiểm Việt Nam (Bộ GTVT) sắp xếp nhóm đăng kiểm viên tại chỗ (không bị tạm giam) và điều động thêm nhân lực từ các trung tâm đăng kiểm khác về để đủ số lượng người vận hành. Mỗi trạm có tối thiểu 1 dây chuyền hoạt động.

Phụ huynh bị lừa chuyển tiền: ‘Nhóm lừa đảo khiến tôi hoảng loạn’

Nhóm người lừa đảo mạo danh mạo danh giáo viên hoặc nhân viên bệnh viện đã gọi điện lừa đảo với nhiều phụ huynh tại các trường: THCS Trần Văn Ơn, THCS Nguyễn Du (Q.1), Trường THCS Colette (Q.3), Trường Quốc tế Canada (Q.7), Trường Quốc tế Á Châu.

Trước thực trạng trên, Sở GD-ĐT TP.HCM yêu cầu các trường có biện pháp tuyên truyền, hướng dẫn đến phụ huynh, học sinh, giáo viên thận trọng trong việc tiếp nhận thông tin, chủ động rà soát thông tin, tránh trường hợp thông tin sai sự thật.

Sở yêu cầu trường học kiểm tra, rà soát các kênh thông tin liên lạc giữa nhà trường và gia đình, công khai đường dây nóng, đảm bảo được sự kết nối, liên lạc thông tin. Tương tự, nhiều bệnh viện cũng khuyến cáo phụ huynh cần liên lạc với nhà trường hoặc bệnh viện để kiểm chứng thông tin, tránh bị lừa đảo.

Hiện, Công an TP.HCM đang điều tra vụ việc. Cơ quan công an cảnh báo, khi bị đối tượng lừa đảo hoặc phát hiện các đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, người dân cần liên hệ ngay với cơ quan công an gần nhất.

Từ bẫy lừa ‘con đang cấp cứu’: Thông tin cá nhân lọt ra từ đâu?

