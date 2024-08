Xem nhanh 20h ngày 12.8: Thiếu tướng Đinh Văn Nơi nhận nhiệm vụ mới | Sắp hết cảnh 'lên ti vi làm sổ đỏ'?

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày 12.8 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Thiếu tướng Đinh Văn Nơi giữ chức Cục trưởng A03 Bộ Công an

Ngày 12.8, tại TP.Hạ Long, Công an tỉnh Quảng Ninh và Cục Tổ chức cán bộ (Bộ Công an) tổ chức lễ công bố, thông báo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang về công tác cán bộ tại Công an tỉnh Quảng Ninh.



Thiếu tướng Đinh văn Nơi giữ chức vụ Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ (A03 - Bộ Công an) N.H

Tại buổi lễ, đại diện Cục Tổ chức cán bộ (Bộ Công an) đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang, về việc điều động thiếu tướng Đinh Văn Nơi (48 tuổi, quê quán Q.Bình Thủy, TP.Cần Thơ), Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, đến nhận và giữ chức vụ Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ (A03 - Bộ Công an).

Cũng tại buổi lễ, Cục Tổ chức cán bộ (Bộ Công an) đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang điều động đại tá Trần Văn Phúc (46 tuổi, quê quán H.Đông Anh, TP.Hà Nội), Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình, đến nhận và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh.

Cấp sổ đỏ cho nhà xây dựng tạm, người dân mong hết cảnh 'lên ti vi mà làm'

Ông Tam ở phường Hiệp Bình Chánh, TP.Thủ Đức (TP.HCM) nhiều lần kiến nghị và mòn mỏi chờ giải pháp khi ngôi nhà ông sống nằm trong khu quy hoạch ga Bình Triệu, dự án được duyệt quy hoạch từ năm 2002 với diện tích khoảng 41 hecta. Nhưng đến nay, sau 20 năm, dự án vẫn chưa có chuyển biến tích cực, khiến cuộc sống của ông Tam và hơn 3.000 hộ dân nơi đây chịu ảnh hưởng nặng nề.

Ga Bình Triệu (TP.hủ Đức, TP.HCM)

Biển báo khu quy hoạch

Thấu hiểu được sự khốn khổ của người dân sống ở các khu quy hoạch "treo" phải gánh chịu, ngày 5.8.2024, chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai TP.Thủ Đức (TP.HCM) có văn bản gửi UBND 34 phường trên địa bàn thông báo về việc cấp giấy chứng nhận cho đất (sổ đỏ) đối với giấy phép xây dựng có thời hạn. Việc cấp sổ đỏ cho nhà tạm, nhà trong quy hoạch treo tạo nên kỳ vọng cho nhiều người dân đang sống ở các khu quy hoạch "treo" TP.Thủ Đức và những khu tương tự ở TP.HCM.

