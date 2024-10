Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày 17.10 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Sau án tử hình, Trương Mỹ Lan lãnh thêm án chung thân

Sau 15 ngày xét xử sơ thẩm, chiều 17.10, TAND TP.HCM đã tuyên án đối với bị cáo Trương Mỹ Lan và 33 đồng phạm lừa đảo hơn 30.081 tỉ đồng, rửa tiền hơn 445.000 tỉ đồng, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới khoảng 106.730 tỉ đồng.

Bị cáo Trương Mỹ Lan bị tuyên tù chung thân ở giai đoạn 2 vụ án. Ở giai đoạn 1, bị cáo bị tuyên án tử hình vì chiếm đoạt của SCB hơn 677.000 tỉ đồng ẢNH: NHẬT THỊNH

9 bị cáo bị tòa xét xử từ 2 đến 3 tội danh, HĐXX tuyên:

Trương Mỹ Lan (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) tổng hợp hình phạt chung là tù chung thân về 3 tội danh. Trong đó, chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 12 năm tù về tội rửa tiền, 8 năm tù về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Ngoài ra, về trách nhiệm dân sự, HĐXX buộc bị cáo Trương Mỹ Lan bồi thường toàn bộ hơn 3.869 tỉ đồng cho 35.824 người bị hại.

Xem nhanh 20h ngày 17.10: Bà Trương Mỹ Lan lãnh thêm án chung thân | Cô gái trẻ bị sát hại sau màn cầu hôn

Giết bạn gái tại nhà nghỉ ở Đà Nẵng do mâu thuẫn tình cảm

Ngày 17.10, Công an TP.Đà Nẵng di lý nghi phạm giết người từ Quảng Nam về TP.Đà Nẵng để làm rõ vụ giết bạn gái do mâu thuẫn tình cảm.



Trước đó, chiều 16.10, nhân viên nhà nghỉ T.B (khu vực trước Bến xe Trung tâm TP.Đà Nẵng, P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) thấy khách thuê phòng nghỉ ở lâu không ra ngoài, gọi không phản hồi nên mở cửa vào thì phát hiện một cô gái đã tử vong.

Cơ quan công an phong tỏa khu vực xảy ra vụ án để điều tra ẢNH: NGUYỄN TÚ

Nạn nhân là chị Y.H (23 tuổi, ngụ H.Đăk Glei, Kon Tum). Nhân viên đã báo cho chủ nhà nghỉ T.B gọi lực lượng công an địa phương.

Theo thông tin ban đầu, phòng nghỉ này do Phan Văn Minh (27 tuổi, ngụ thôn 2, xã Kon Lập, H.Kon Rẫy, Kon Tum) thuê từ ngày 14.10.

Sau khi thuê phòng, Minh không ở mà đi ra ngoài đến khuya 15.10 thì quay lại phòng cùng với bạn gái là chị Y.H. Cả hai ở trong phòng đến trưa ngày 16.10 thì Minh rời nhà nghỉ cho đến khi nhân viên phát hiện vụ việc.

Theo Công an TP.Đà Nẵng, ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và công an các địa phương, phối hợp công an các tỉnh thành lân cận truy xét.





Bản tin "Xem nhanh 20h" sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.