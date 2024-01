Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày 22.1 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Du thuyền triệu USD của ông Trịnh Văn Quyết tiếp tục hạ giá

Công ty đấu giá hợp danh Minh Pháp vừa thông báo tiếp tục đấu giá lần thứ 7 du thuyền FLC Albatross. Thời gian dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 29.1 tại trụ sở công ty này ở TP.HCM. Như vậy, buổi đấu giá lần 6 chiếc du thuyền của Tập đoàn FLC và cựu Chủ tịch Trịnh Văn Quyết vào ngày 19.1 vừa qua đã không thành công.

Xem nhanh 20h ngày 22.1: Quân đội xem xét tăng tuổi nghỉ hưu | Bỏ xe khi vi phạm có bị phạt?

Ở lần đấu giá thứ 7 này, chiếc du thuyền hạng sang được ngân hàng hạ giá xuống còn hơn 23,2 tỉ đồng, giảm gần 3 tỉ đồng so với thông báo đấu giá lần 6. Các tổ chức, cá nhân muốn tham gia đấu giá sẽ phải mua hồ sơ và nộp tiền đặt cọc khoảng 2,32 tỉ đồng, mỗi bước giá tối thiểu 100 triệu đồng.

Nếu so với giá khởi điểm đầu tiên được công bố vào tháng 10.2022 thì đến nay chiếc du thuyền siêu sang này đã giảm hơn 12,5 tỉ đồng.

Du thuyền triệu USD của cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết tiếp tục được hạ giá MINH PHÁP

Bỏ luôn xe vi phạm nồng độ cồn, sẽ bị phạt thế nào?

Vài năm gần đây, các chế tài cho vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông ngày càng nghiêm khắc hơn. Theo quy định thì đã uống rượu bia là không lái xe, nhưng thực tế vẫn ghi nhận nhiều trường hợp người dân ngà ngà, say xỉn thậm chí vi phạm nồng độ cồn kịch khung vẫn lái xe. Để rồi khi bị lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện thì sẵn sàng bỏ xe, không đóng phạt. Lý do được nhiều người đưa ra là do xe quá cũ, tiền phạt còn nhiều hơn tiền xe.

Nhiều người thắc mắc việc người vi phạm bỏ xe không đóng phạt được quy định thế nào? Và sau này khi chạy xe mà tiếp tục vi phạm thì bị xử lý ra sao?

Bỏ luôn xe vì lỗi vi phạm nồng độ cồn, sẽ bị phạt thế nào?

Bản tin "Xem nhanh 20h" sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.