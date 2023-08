Xem nhanh 20h ngày 23.8: Ông Phạm Nhật Vượng giàu gấp đôi sau 1 đêm | Hiệu trưởng bị tố làm vợ người khác có thai

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày 23.8 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:



Cổ phiếu Vinfast tăng 127%, vốn hóa 95 tỉ USD

Trong một diễn biến đầy bất ngờ, giá cổ phiếu của VinFast trên sàn Nasdaq của Mỹ đã tăng hơn gấp đôi trong phiên giao dịch ngày 22.8, đưa giá trị vốn hóa công ty lên mức cao nhất kể từ khi ra mắt Phố Wall.

Cổ phiếu của VinFast đã tăng 127%, lên mức 40,24 USD/cổ phiếu. Vốn hóa thị trường VinFast đạt mức 95 tỉ USD, vượt qua mốc 85 tỉ USD được xác lập trong phiên chào sàn thị trường Mỹ một tuần trước.

Trong phiên ngày 22.8, có lúc cổ phiếu VinFast chạm mốc 46,98 USD. Đây là phiên tăng điểm thứ 2 liên tiếp của cổ phiếu VinFast sau 3 phiên giảm điểm, kể từ lúc lên sàn Nasdaq. Trước đó, kết phiên giao dịch 21.8, cổ phiếu này tăng 14% lên mức 17,58 USD/cổ phiếu.

Với diễn biến trong ngày giao dịch 22.8, hãng xe hơi đến từ Việt Nam đang đứng thứ 4 trên bảng xếp hạng các hãng xe có vốn hóa lớn nhất thế giới, vượt qua cả các ông lớn như BYD hay Mercedes-Benz, đứng sau Tesla, Toyota và Porsche.

Tặng khách 200kg xí quách mỗi ngày, từ xe mì cà tàng mở quán sủi cảo 3 căn

Là một quán mì nổi tiếng, Cường Ký Mì Gia tại số 157 Hà Tôn Quyền (Q.11, TP.HCM) được biết nhiều bởi chiếc máy làm mì có tuổi đời hơn 40 năm, với các món nước chính gốc người Hoa.

Mỗi phần sủi cảo được tiệm Cường Ký 157 tặng 1 hoặc 2 viên xí quách

Điểm đặc biệt nữa của quán là mỗi ngày dùng đến hơn 200 kg xí quách để hầm lấy nước ngọt. Nhưng thay vì nằm trong thực đơn, thì cứ mỗi phần mì cảo quán sẽ tặng kèm 1 cục xí quách to cho khách. Chủ quán chia sẻ, nước lèo ăn với cảo hay mì nước có vị rất ngọt do xương ống tiết ra. Xí quách ăn kèm ngon, không bị ngán do vừa có thịt, gân và tủy.

