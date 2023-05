Xem nhanh 20h ngày 24.5: Bà Phương Hằng từ chối 8 luật sư | PouYuen chi hơn 500 tỉ hỗ trợ người mất việc

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày 24.5 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Bị can Nguyễn Phương Hằng từ chối 8 luật sư

Trưa 24.5, nguồn tin của PV Thanh Niên cho hay bị can Nguyễn Phương Hằng (52 tuổi, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam) có đơn từ chối 8 luật sư bào chữa cho bị can trong vụ án "lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Từ đó, TAND TP.HCM đã ra văn bản thông báo cho 8 luật sư liên quan. Như vậy, bị can Nguyễn Phương Hằng hiện chỉ còn luật sư Hồ Nguyên Lễ tham gia bào chữa.

Trước đó, TAND TP.HCM dự kiến kế hoạch xét xử vụ án Nguyễn Phương Hằng từ ngày 1 - 5.6, quyết định xét xử chưa được tống đạt cho bị cáo và người tham gia tố tụng trong vụ án.

Tuy nhiên, theo TAND TP.HCM, kế hoạch dự kiến xét xử có thay đổi. Nguyên do vì thời gian dự kiến xét xử trùng với kế hoạch xét xử của nhiều vụ án đã lên lịch xét xử trước đó, đồng thời vụ án có nhiều luật sư tham gia chưa được tiếp cận hồ sơ.

Công ty TNHH PouYuen Việt Nam hỗ trợ công nhân mất việc cao nhất 452 triệu đồng

Ngày 24.5, Sở LĐ-TB-XH TP.HCM cho biết, Công ty TNHH PouYuen Việt Nam (thuộc Tập đoàn quốc tế Pouchen Đài Loan, hoạt động ở lĩnh vực sản xuất giày, trú đóng tại Q.Bình Tân, TP.HCM) đã có buổi gặp gỡ, thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động đợt 1 vào ngày 20.5.

Với danh sách thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động là 4.439 người, trong đó đã có 4.438 người đồng ý ký tên vào biên bản thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động, 1 người nghỉ phép chưa vào ký biên bản thỏa thuận. So với kế hoạch công ty đưa ra, số lượng công nhân dự kiến nghỉ việc đợt 1 giảm 43 người.

Về chi trả chế độ cho người lao động, tổng số tiền dự kiến là 525 tỉ đồng, bình quân mức chi trợ cấp thôi việc là 118 triệu đồng, mức cao nhất là 452 triệu đồng, mức thấp nhất là 16,5 triệu đồng.

Có 2% người lao động có thâm niên dưới 5 năm nhận mức chi trợ cấp thôi việc dao động từ mức thấp nhất đến 31,2 triệu đồng.

Thời gian chi trả trong 7 ngày làm việc kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động (chi trả ngày 30.6).

Cảnh sát PCCC khuyến cáo về nhà 'chuồng cọp': Mở lối thoát nạn thứ hai phòng hỏa hoạn

Thời gian qua, một số vụ cháy xảy ra tại các ngôi nhà xây theo kiểu “chuồng cọp” đã gây ra hậu quả đau lòng, thiệt hại nặng nề về cả tài sản lẫn tính mạng, sức khỏe.

Tại TP.HCM, theo ghi nhận của phóng viên Báo Thanh Niên, cũng có rất nhiều ngôi nhà hoặc căn hộ chung cư cũ được cơi nới, xây dựng theo kiểu bít kín ban công này. Dù có hiệu quả chống trộm, chống rơi lầu nhưng vô tình bít luôn lối thoát hiểm trong trường hợp xảy ra sự cố cháy nổ.

Theo đại diện Phòng Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ TP.HCM (tức PC07), các địa phương hiện nay cũng đang rốt ráo tuyên truyền vận động người dân để tháo dỡ các chuồng cọp như vậy.

