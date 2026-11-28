Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Đề nghị 6 tỉnh chủ động ứng phó mưa lớn, di dời dân khỏi vùng nguy hiểm

Ngày 28.11, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp, Phó trưởng ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia, đã ký công điện gửi UBND 6 tỉnh, thành phố miền Trung, gồm: Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa chủ động ứng phó với đợt mưa lớn kéo dài trong những ngày tới.

Để ứng phó mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất, Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị UBND 6 tỉnh, thành phố cùng các bộ, ngành tập trung triển khai Công điện số 76/CĐ-TTg ngày 26.11.2026 của Thủ tướng Chính phủ.

Xem nhanh 20h ngày 28.11: Mưa lũ dồn dập, yêu cầu 6 tỉnh di dời dân | Vì sao người nước ngoài chọn Việt Nam?

Các địa phương theo dõi sát bản tin cảnh báo, thông tin kịp thời tới chính quyền cơ sở và người dân; tổ chức lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát và chủ động sơ tán người dân khỏi khu vực ven sông, suối, vùng trũng thấp có nguy cơ ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất.

Công điện của Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia yêu cầu các địa phương tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, hướng dẫn giao thông tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết hoặc có nguy cơ sạt lở; kiên quyết không cho người và phương tiện qua lại nếu không bảo đảm an toàn; bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện khắc phục sự cố, giữ giao thông thông suốt trên các trục chính, chống ngập lụt khu đô thị và khu công nghiệp.

Các địa phương phải kiểm tra, rà soát biện pháp bảo đảm an toàn hầm, lò khai thác khoáng sản, công trình đang thi công, hồ chứa thủy điện, thủy lợi, nhất là hồ nhỏ đã tích đầy nước và hồ xung yếu.

Công tác vận hành điều tiết hồ chứa ở các địa phương phải thực hiện đúng quy định và Chỉ thị số 39/CT-TTg ngày 30.10.2026 của Thủ tướng Chính phủ, sẵn sàng lực lượng, phương tiện để xử lý các tình huống có thể xảy ra.



Ở Việt Nam sướng hơn bạn nghĩ: Vì sao người nước ngoài chọn Việt Nam là nhà?

“Tôi từng dự định mở một bệnh viện ở Thượng Hải (Trung Quốc), nhưng rồi nhận ra mình không muốn sống ở đó. Cách đây 20 năm, một người bạn Việt Nam mời tôi đến thăm và tìm hiểu về Việt Nam. Chỉ khoảng 3 tiếng sau khi đặt chân đến đây, tôi đã thay đổi quyết định”, ông Wade Brackenbury, người Mỹ, nhà sáng lập True Core Wellness, kể về cơ duyên đến với Việt Nam.

“Tôi ở Việt Nam khoảng 3 tiếng thì thay đổi quyết định. Tôi đã nghĩ: ‘Mình sẽ đến sống ở đây’. Và tôi đã làm đúng như vậy”, ông Wade chia sẻ.

Ở Việt Nam sướng hơn bạn nghĩ: Vì sao người nước ngoài chọn Việt Nam là nhà?

3 tiếng... chỉ 3 tiếng sau khi đặt chân đến Việt Nam, một người đàn ông từng sống ở nhiều quốc gia châu Á đã quyết định chọn nơi này làm nhà. Đến nay, sau 20 năm, ông vẫn muốn tiếp tục cuộc sống tại đây.

Ở những kỳ trước, chúng tôi đã kể về những trải nghiệm văn hóa, ẩm thực hay những tiện ích khiến du khách nước ngoài thích thú khi đến Việt Nam. Nhưng một chuyến đi thú vị và một nơi đáng sống lâu dài là hai câu chuyện rất khác nhau.

Vì vậy, lần này, chúng tôi tìm gặp những người đã thực sự chọn Việt Nam làm nơi sinh sống. Họ không chỉ đến để khám phá, mà còn ăn, ở, làm việc và trải qua nhiều năm tháng như bao người dân nơi đây.

Điều gì khiến một người từng sống và đi qua nhiều quốc gia châu Á quyết định chọn Việt Nam là nhà? Mời quý vị theo dõi video.

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