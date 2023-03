Xem nhanh 20h ngày 29.3: Lộ diện các doanh nhân chơi poker tiền tỉ | Tranh cãi mái che đường Lê Lợi

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày 29.3 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Danh tính các doanh nhân, golfer trong vụ chơi Poker tiền tỉ ở Vĩnh Phúc

Chiều 29.3, thông tin từ Bộ Công an cho biết, Cục Cảnh sát hình sự (C02) Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với 21 bị can trong vụ án "tổ chức đánh bạc và đánh bạc" xảy ra tại khách sạn DIC Star Vĩnh Phúc (P. Khai Quang, TP.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc); đồng thời chuyển tài liệu để Cơ quan Điều tra hình sự thuộc Bộ Quốc phòng xử lý theo thẩm quyền đối với 1 đối tượng.



Công an bắt quả tang 22 người đang tổ chức đánh bạc và đánh bạc CHỤP MÀN HÌNH

Trong đó, các bị can Nguyễn Thị Thu Kiều (29 tuổi, trú Q.Tân Bình, TP.HCM), Trần Thanh Thủy (27 tuổi, trú H.Vĩnh Cửu, Đồng Nai), Phan Thị Huỳnh Như (24 tuổi, trú H.Châu Phú, An Giang) và Trần Thị Ngọc Minh (25 tuổi, trú H.Bình Đại, Bến Tre) bị khởi tố tội "tổ chức đánh bạc".

16 bị can bị khởi tố về tội "đánh bạc", gồm: ông Nguyễn Hồng Thái (50 tuổi, trú Q.Ba Đình, Hà Nội), ông Trần Thanh Tú (54 tuổi, trú TP.Thủ Đức, TP.HCM), ông Ngô Hữu Tiệp (40 tuổi, trú Q.Tây Hồ, Hà Nội), ông Nguyễn Tuấn Việt (44 tuổi, trú Q.Đống Đa, Hà Nội), ông Diều Chí Hảo (48 tuổi, trú Q.Tân Phú, TP.HCM), ông Nguyễn Công Đức (36 tuổi, trú Q.Thanh Xuân, Hà Nội), ông Trần Quyết Thắng (51 tuổi, trú Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội), ông Lê Tuấn Việt (53 tuổi, trú Q.Đống Đa, Hà Nội), ông Đặng Đình Hậu (50 tuổi, trú Q.Ba Đình, Hà Nội), ông Nguyễn Mộng Liêm (43 tuổi, trú Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội), ông Lê Hồng Nhân (35 tuổi, trú Q.Hà Đông, Hà Nội), ông Nguyễn Nhật Trương (40 tuổi, trú Q.Cầu Giấy, Hà Nội), ông Nguyễn Hữu Huân (39 tuổi, trú TP.Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang), ông Lê Hùng Nam (49 tuổi, trú Q.Long Biên, Hà Nội), ông Võ Ngọc Hường (50 tuổi, trú Q.Thanh Khê, Đà Nẵng) và ông Thái Tấn Dũng (55 tuổi, trú Q.3, TP.HCM).

Riêng ông Trần Anh Linh (47 tuổi, trú Q.Tân Bình, TP.HCM) bị khởi tố cả 2 tội "tổ chức đánh bạc" và "đánh bạc".

Theo C02, các bị can đều là chủ doanh nghiệp, người có điều kiện đến từ nhiều địa phương tập trung về khách sạn DIC Star Vĩnh Phúc để chuẩn bị tham gia một giải đấu golf. Trong đó, C02 xác định ông Trần Anh Linh, Giám đốc Công ty Trần Lê Gia, là người cầm đầu, tổ chức.

Ngoài ra, trong số bị can có ông Lê Hùng Nam, Phó chủ tịch Hiệp hội Golf Việt Nam kiêm Tổng thư ký hiệp hội này và ông Trần Thanh Tú, Chủ tịch Hội Golf TP.HCM.

Công an "bóc trần" những thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng

Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, vừa thông tin về những thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng trong thời gian gần đây, tại buổi họp báo thông tin về tình hình, kết quả các mặt công tác công an quý 1 do Bộ Công an tổ chức vào chiều 28.3.2023.

Thông tin thêm về các vụ lừa đảo trên không gian mạng, trung tá Triệu Mạnh Tùng, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (thuộc Bộ Công an), cho biết hiện các đối tượng đã sử dụng công nghệ deepfake (là công nghệ ứng dụng trí tuệ nhân tạo) vào các mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Để nâng cao hiệu quả phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm, theo lãnh đạo Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, lãnh đạo Bộ Công an đã làm việc với Bộ Thông tin và Truyền thông, Ngân hàng Nhà nước về việc nâng cao chất lượng định danh tài khoản điện thoại, tài khoản ngân hàng. Từ đó, tìm cách làm "sạch" toàn bộ hệ thống cơ sở dữ liệu tài khoản ngân hàng, tiến tới các tài khoản ngân hàng phải được mở tài khoản chính chủ.

Đặc biệt, thời gian tới, cơ quan chức năng cũng tính đến việc định danh thực hiện giao dịch để đảm bảo kiểm soát tốt dòng tiền giao dịch và phong tỏa được dòng tiền mà tội phạm lừa đảo xảy ra.

Đồng thời, trung tá Triệu Mạnh Tùng khuyến cáo người dân khi được yêu cầu chuyển tiền thì nên kiểm tra qua các kênh liên lạc chính thống, liên hệ trực tiếp với người đó trước khi thực hiện giao dịch tài chính, tránh trở thành nạn nhân của các vụ lừa đảo.

Tranh cãi quanh đề xuất mái che đường Lê Lợi

Với mục tiêu tăng tính hấp dẫn, tạo không gian thương mại, mua sắm dọc phố thêm sinh động, Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM đề xuất UBND TP.HCM dùng mái che vỉa hè rộng 4 mét trên đường Lê Lợi (ở quận 1, TP.HCM).

Theo Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM, hiện trạng tuyến đường không thể bố trí ngay cây và mảng xanh đủ lớn, đủ dày để tạo bóng mát cho vỉa hè như trước. Do vậy, giải pháp hiện nay là tăng cường mái che vừa che nắng che mưa, vừa tạo không gian đi bộ thuận lợi cho thương mại - dịch vụ... Tuy nhiên, đề xuất này gây ra nhiều tranh luận.

Ông Nguyễn Mạnh Bình San - người sáng lập Trung tâm kiến trúc cảnh quan L.A.A (Công ty CP Landscape Association), rất ủng hộ đề xuất này, thậm chí nhấn mạnh công trình phải được đầu tư xứng tầm để đạt giá trị thẩm mỹ và bền vững cho tuyến phố.

"Thực tế các nước có khí hậu nhiệt đới giống như Việt Nam thì người ta làm rất nhiều. Ở Việt Nam cũng làm rất nhiều, tuyến đường khu phố thương mại của đô thị cao cấp thì đều có dải canopy (mái che) như vậy, dải che nắng để tạo không gian ngoài trời và bán ngoài trời để sinh hoạt, đi bộ, ngồi, kinh doanh, ăn uống, tăng thêm giá trị cho các đô thị,… đều có nhiều.

Theo tôi phải làm cho nó trở thành một công trình cảnh quan, nó phải xứng tầm với đường Lê Lợi. Vì đường Lê Lợi là một trong những tuyến đường có giá trị bậc nhất ở TP.HCM", ông Bình San chia sẻ.

Đề xuất lắp mái che trên đường Lê Lợi: Người dân và du khách góp ý gì?

Tuy nhiên, với góc nhìn và kinh nghiệm chuyên môn, căn cứ vào số liệu của Sở Quy hoạch – Kiến trúc TP.HCM, ông San rất thắc mắc với chi phí từ 20 đén 30 tỉ đồng thì công trình nếu được thực hiện sẽ cho ra kết quả thế nào?

