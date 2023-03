Xem nhanh 20h: Thông tin vụ Nguyễn Phương Hằng, Trương Mỹ Lan | Phong tỏa 2 công ty ở TP.HCM

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày 28.3 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Chiều 28.3, Bộ Công an tổ chức họp báo, thông tin về kết quả công tác trong quý 1 và trả lời câu hỏi của phóng viên xung quanh những vụ án "nóng".



Tại buổi họp báo, trả lời về vụ án bà Nguyễn Phương Hằng, đại tá Trương Thọ Toàn, Phó chánh Văn phòng C01, cho biết trên quan điểm chỉ đạo và thực hiện công bằng về pháp luật, cơ quan điều tra của Bộ Công an và công an các địa phương đều tiếp nhận, giải quyết tất cả các nguồn tin và tin báo tố giác tội phạm một cách thận trọng, khách quan, nhất là những vụ án phức tạp.

Đại tá Toàn cho hay, vụ án doanh nhân Nguyễn Phương Hằng cũng là một trong những vụ án phức tạp. Vụ án này có rất nhiều hành vi diễn ra trong một chuỗi, trong thời gian dài, nhiều năm và nhiều hành vi liên quan đến nhiều đối tượng, trải dài trên nhiều địa bàn. Do vậy, việc phát hiện, xác minh để xử lý đòi hỏi thời gian rất dài.

Theo đại tá Toàn, pháp luật quy định vụ án xảy ra tại địa phương nào thì cơ quan điều tra ở đó phải có trách nhiệm giải quyết. Do đó, vụ án bà Phương Hằng đang được cơ quan điều tra của nhiều địa phương cùng giải quyết.

"Lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo làm rõ người, rõ việc và tất cả các vụ việc đủ cơ sở pháp lý phải khởi tố, xử lý công bằng trước pháp luật", đại tá Toàn cho hay.

Trưa 28.3, hàng trăm công an có mặt phong tỏa, kiểm tra Công ty TNHH mua bán nợ Galaxy tại một chung cư ở P.Linh Tây và Công ty tài chính TNHH MTV Home Credit VietNam trong một tòa nhà ở P.Thảo Điền (TP.Thủ Đức, TP.HCM).

Đến hơn 12 giờ cùng ngày, rất đông lực lượng chức năng vẫn đang phong tỏa, kiểm tra 2 địa điểm trên địa bàn P.Linh Tây và P.Thảo Điền. Trong đó, tầng 1 và tầng 2 của tòa nhà Linh Tây Tower (P.Linh Tây, TP.Thủ Đức) là nơi Công ty TNHH mua bán nợ Galaxy hoạt động. Còn tòa nhà trên đường Nguyễn Văn Giai (P.Thảo Điền) là nơi Công ty tài chính TNHH MTV Home Credit VietNam thuê để đặt văn phòng.





Rất đông lực lượng cảnh sát cơ động tại tòa nhà Linh Tây Tower trên đường D1 (P.Linh Tây)

Trước đó, sáng cùng ngày, hàng trăm chiến sĩ công an thuộc nhiều đơn vị phối hợp Công an TP.Thủ Đức và Công an TP.HCM đồng loạt phong tỏa, kiểm tra tòa nhà Linh Tây Tower trên đường D1 (P.Linh Tây) và tòa nhà cho thuê trên đường Nguyễn Văn Giai (P.Thảo Điền).

Theo ghi nhận của Thanh Niên, lúc 10 giờ, trên đường D1 có 3 xe của lực lượng cảnh sát cơ động, 1 xe chữa cháy và rất nhiều xe biển số xanh ra vào liên tục. Tại tầng trệt, hướng vào chung cư, có nhiều cảnh sát cơ động túc trực, phong tỏa. Bên trong, lực lượng công an kiểm tra một số tầng của tòa nhà.



Việc quay phim, chụp ảnh bị hạn chế. Một số người dân do hiếu kỳ, dùng điện thoại ghi hình đã bị lực lượng chức năng yêu cầu xóa hình ảnh. Việc phong tỏa, kiểm tra bắt đầu từ khoảng 8 giờ sáng cùng ngày.

Tòa nhà Linh Tây Tower trên đường D1 (P.Linh Tây) đang bị kiểm tra

Chiều 28.3, tại buổi Họp báo thường kỳ thông báo tình hình kết quả công tác công an quý 1/2023, báo giới đề cập đến vụ án liên quan Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và cho rằng "một số cán bộ thanh tra Ngân hàng Nhà nước bị khởi tố" nên đề nghị Cơ quan điều tra Bộ Công an thông tin thêm về diễn tiến điều tra vụ án này.

Trả lời, thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03 - Bộ Công an), cho biết, từ tháng 10.2022, C03 đã khởi tố vụ án, khởi tố nhiều bị can, trong đó có đối tượng Trương Mỹ Lan (66 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát).



"Đây là vụ án lớn. Theo kế hoạch điều tra có rất nhiều "mảng" liên quan tập đoàn này. Có tội danh đã khởi tố còn các hành vi có dấu hiệu phạm tội đang tiếp tục được điều tra, làm rõ", ông Thành nói.

Cũng theo thiếu tướng Thành, trong tháng 3, cơ quan công an đã khởi tố 5 bị can thuộc đoàn thanh tra liên ngành do Thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước chủ trì đoàn thanh tra.

"Trưởng đoàn là bà Đỗ Thị Nhàn, nguyên Cục trưởng Cục II, thuộc Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng - Ngân hàng Nhà nước về tội "lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ". Các thanh tra giám sát ngân hàng trong đoàn đã tiến hành thanh tra nhưng báo cáo lãnh đạo Nhà nước "không chính xác" dẫn đến việc giám sát, xử lý ngân hàng, kiểm soát ngân hàng SCB (Ngân hàng TMCP Sài Gòn) không được bình thường", ông thông tin thêm.

Trước đó, hồi đầu tháng 10 vừa qua, C03 đã khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn đầu tư An Đông và các tổ chức, đơn vị có liên quan. Đồng thời, C03 cũng ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam các bị can Trương Mỹ Lan; Trương Huệ Vân (34 tuổi, Tổng giám đốc Công ty CP tập đoàn quản lý bất động sản Windsor); Nguyễn Phương Hồng (38 tuổi, trợ lý Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và Hồ Bửu Phương (50 tuổi, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP chứng khoán Tân Việt, nguyên Phó tổng giám đốc phụ trách tài chính Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

C03 xác định các bị can trên có hành vi gian dối trong việc phát hành, mua bán trái phiếu trái quy định pháp luật để chiếm đoạt hàng nghìn tỉ đồng của người dân trong thời gian năm 2018 - 2019. Sai phạm này xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn đầu tư An Đông và các tổ chức, đơn vị có liên quan.

Tính đến tháng 12.2022, Bộ Công an đã khởi tố 27 bị can để điều tra 2 vụ án liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Tuy nhiên, tại buổi họp báo thông báo về tình hình, kết quả công tác công an năm 2022 diễn ra chiều 19.12.2022, đại diện C03 không nêu chi tiết danh tính các bị can và tội danh khởi tố khi thông tin với báo giới về vụ án này.