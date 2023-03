Xem nhanh 12h: Khuyến cáo từ chuyện Nguyễn Phương Hằng | Xôn xao vụ ‘bé trai 17 tháng tuổi’

Từ vụ bà Nguyễn Phương Hằng, Bộ Công an khuyến cáo phát ngôn trên mạng xã hội

Tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 3.3, trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an, cho biết những nội dung liên quan đến vụ việc bà Nguyễn Phương Hằng không mới và lưu ý, mọi công dân đều có quyền tự do ngôn luận và các quyền tự do dân chủ khác được pháp luật đảm bảo.

Tuy nhiên, việc phát ngôn, bình luận, đăng tải, chia sẻ thông tin phải tuân thủ quy định pháp luật, nhất là những vấn đề liên quan đến chuẩn mực đạo đức, hành vi ứng xử trên không gian mạng.

Theo trung tướng Tô Ân Xô, công dân chỉ nên chia sẻ những thông tin chính thống, có nguồn tin cậy, đồng thời có hành vi ứng xử phù hợp với đạo đức, truyền thống văn hóa của dân tộc, không sử dụng những ngôn ngữ gây hằn thù, kích động, bạo lực.

Người dân không đăng tải những nội dung vi phạm pháp luật, thông tin xúc phạm danh dự, nhân phẩm, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức. "Lợi dụng các quyền đó thì rõ ràng phải xử lý theo quy định của pháp luật", ông Xô nói.

'Ông Đỗ Hữu Ca khai đã nhận 35 tỉ đồng nhưng chưa chạy án'

Thông tin từ Bộ Công an cho biết sau khi bị bắt khẩn cấp vì cáo buộc đã nhận số tiền hàng chục tỉ đồng để "chạy án" cho một số đối tượng liên quan vụ án hình sự "trốn thuế", "mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước", ông Đỗ Hữu Ca (cựu giám đốc Công an TP.Hải Phòng) đã nộp lại toàn bộ số tiền đã nhận là 35 tỉ đồng.

Trung tướng Tô Ân Xô cho biết trong quá trình xét hỏi, ông Đỗ Hữu Ca tỏ ra hợp tác với cơ quan điều tra. Cựu giám đốc Công an TP.Hải Phòng khai đã nhận tiền của doanh nhân nhưng chưa hoặc không tác động đến cơ quan chức năng nào để chạy án.

Số bị can vụ đăng kiểm sẽ không chỉ gần 400 người

Về chuỗi vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm trên cả nước, trung tướng Tô Ân Xô cho biết tính đến ngày 3.3.2023, công an tại 28 địa phương đã khởi tố 42 vụ án đăng kiểm, khám xét 62 trung tâm đăng kiểm, 4 chi cục đăng kiểm. Đồng thời, các cơ quan công an cũng khởi tố 379 bị can.

Sẽ quy định thống nhất dùng thẻ căn cước công dân

Chính phủ vừa có tờ trình gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội về đề nghị điều chỉnh chương trình xây dựng luật năm 2023.

Theo đó, tại kỳ họp thứ 5 khai mạc trong tháng 5.2023, Chính phủ đề nghị bổ sung vào chương trình xây dựng luật năm 2023 6 dự án luật, trong đó có luật Căn cước công dân sửa đổi do Bộ Công an chủ trì.

Tờ trình của Chính phủ cho hay việc sửa đổi luật Căn cước công dân để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thi hành luật Căn cước công dân năm 2014 và đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ liên quan đến ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, phát huy tiện ích thẻ căn cước công dân.

Diễn biến mới vụ bé trai 17 tháng tuổi tử vong tại nhà trẻ tự phát

Liên quan đến vụ bé trai 17 tháng tuổi tử vong sau khi được gửi tại một cơ sở trông trẻ trên địa bàn xã Vạn Điểm (thuộc H.Thường Tín, TP.Hà Nội), ngày 3.3, thông tin từ Công an H.Thường Tín cho biết đã ra quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp, bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thị An (30 tuổi) và Nguyễn Thị Lành (31 tuổi) cùng trú tại thị trấn Phú Xuyên để điều tra về hành vi giết người.



Các đối tượng Nguyễn Thị An (trái) và Nguyễn Thị Lành (phải) tại cơ quan công an CACC

Xử phạt chủ căn nhà xây không phép, 'giam' 2 cán bộ thi hành công vụ ở Bạc Liêu

Liên quan vụ việc ông Đào Chí Tâm (34 tuổi, ngụ TP.Bạc Liêu) xây dựng nhà không phép tại thửa đất số 117, 118, tờ bản đồ số 53, đường Hòa Bình, thuộc khóm 4, P.7, TP.Bạc Liêu và chống đối người thi hành công vụ, chiều 3.3.2023, bà Lê Kim Thúy, Chủ tịch UBND thành phố Bạc Liêu (Bạc Liêu) cho biết đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Đào Chí Tâm với tổng số tiền hơn 50 triệu đồng vì hành vi tổ chức thi công công trình không có giấy phép xây dựng theo quy định.

Xử phạt chủ căn nhà xây không phép, 'giam' 2 cán bộ ở Bạc Liêu





Hơn 53.000 người bán hàng trên sàn thương mại điện tử vào diện theo dõi

Dữ liệu từ Cổng thông tin thương mại điện tử của Tổng cục Thuế cho biết đã có thông tin của hơn 53.500 cá nhân và hơn 16.000 tổ chức đăng ký bán hàng trên sàn, với gần 16 triệu lượt giao dịch và tổng giá trị giao dịch là khoảng 5.500 tỉ đồng.

Hơn 53.000 người bán hàng trên sàn thương mại điện tử vào diện theo dõi

Trên cơ sở thông tin do sàn giao dịch thương mại điện tử cung cấp trên Cổng thông tin thương mại điện tử, cơ quan thuế sẽ khai thác thông tin về hoạt động kinh doanh của các tổ chức, cá nhân có hoạt động bán hàng trên các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo… và thực hiện rà soát đưa vào diện quản lý, yêu cầu kê khai phù hợp thực tế hoặc điều chỉnh doanh thu nếu chưa phù hợp.

Theo quy định của pháp luật thuế hiện hành, cá nhân kinh doanh không phân biệt kinh doanh theo hình thức truyền thống hay kinh doanh thương mại điện tử đều thuộc diện chịu thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân nếu có phát sinh doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở lên.

Quan chức Nga liên tiếp cảnh báo phương Tây về hỗ trợ Ukraine

Trước những hỗ trợ của các nước phương Tây dành cho Ukraine trong cuộc xung đột, cựu tổng thống Nga - ông Dmitry Medvedev đã đưa ra cảnh báo về một cuộc xung đột quân sự trực tiếp giữa các cường quốc hạt nhân. Những cảnh báo có vẻ dồn dập hơn sau những lần viện trợ vũ khí đặc biệt và các khóa huấn luyện quân sự của phương Tây dành cho Ukraine.

