Xem nhanh 12h: Diễn biến liên quan vụ án Nguyễn Phương Hằng | Bí ẩn sới bạc bịp ở Hà Tĩnh

Trường ĐH Luật TP.HCM tạm hoãn hợp đồng làm việc của ông Đặng Anh Quân

Chiều 27.2, Trường ĐH Luật TP.HCM chính thức thông tin với báo chí liên quan vụ việc ông Đặng Anh Quân, giảng viên của trường này bị khởi tố, tạm giam liên quan đến vụ án "lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" do bà Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm thực hiện.

Bị can Đặng Anh Quân bị bắt tạm giam THANH TUYỀN

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM hôm 25.2 đã ban hành văn bản số 1081/PC01-Đ3 về việc thông báo áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với ông Đặng Anh Quân, giảng viên Trường ĐH Luật TP.HCM, để điều tra về tội "lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" theo Điều 331 Bộ luật Hình sự.

Liên quan đến vụ việc trên, Trường ĐH Luật TP.HCM cho biết vào ngày 26.10.2021, lãnh đạo trường đã triệu tập tiến sĩ Đặng Anh Quân tham dự cuộc họp để trao đổi và nhắc nhở ông về việc cần tuân thủ quy định pháp luật và đạo đức nghề nghiệp của nhà giáo liên quan đến việc ông tham gia những buổi livestream của bà Nguyễn Phương Hằng. Lãnh đạo nhà trường cũng đã cảnh báo hậu quả pháp lý bất lợi nếu ông có hành vi không chuẩn mực trong quá trình tham gia các hoạt động trên mạng xã hội và/hoặc bên ngoài nhà trường. Lãnh đạo trường đồng thời yêu cầu ông Quân tuyệt đối không làm ảnh hưởng đến uy tín và thương hiệu của nhà trường.

Cũng theo thông tin này, vào ngày 8.2.2023 (trước khi có văn bản số 1081/PC01-Đ3 nêu trên), quyền Hiệu trưởng nhà trường đã ban hành Quyết định số 52 về việc thành lập tổ công tác xem xét, đánh giá hoạt động của ông Quân liên quan đến vụ án Nguyễn Phương Hằng. Sau khi quyết định được ban hành, quyền Hiệu trưởng yêu cầu tất cả thành viên trong tổ công tác nhanh chóng sưu tầm và nghiên cứu các tài liệu có liên quan, các quy định pháp luật có thể áp dụng trong trường hợp này, đảm bảo việc đánh giá cẩn trọng, khách quan và chính xác để có biện pháp xử lý phù hợp, đúng pháp luật.

Ngay sau khi nhận được văn bản số 1081/PC01-Đ3 nêu trên, lãnh đạo trường đã triệu tập khẩn cấp cuộc họp của tổ công tác vào lúc 8 giờ 30 ngày 27.2.2023.

Sau khi phân tích và đánh giá vụ việc, trên cơ sở các quy định pháp luật hiện hành, nhà trường quyết định tạm hoãn hợp đồng làm việc đối với ông Quân theo khoản 3 Điều 28 luật Viên chức năm 2010 (được sửa đổi, bổ sung năm 2019) và điểm b khoản 1 Điều 30 Bộ luật Lao động năm 2019. Theo đó, hợp đồng làm việc sẽ bị tạm hoãn trong trường hợp "người lao động bị tạm giữ, tạm giam theo quy định của pháp luật về tố tụng hình sự".

Đồng thời, nhà trường điều chuyển toàn bộ nhiệm vụ chuyên môn mà ông Quân đang đảm trách tại Trường ĐH Luật TP.HCM cho các giảng viên khác nhằm đảm bảo quyền lợi của người học và hoạt động bình thường của trường.

Tiến sĩ luật Đặng Anh Quân: Từ livestream cùng Nguyễn Phương Hằng đến vòng lao lý

Sau khi có kết luận chính thức của cơ quan có thẩm quyền, nhà trường sẽ xem xét và xử lý theo đúng quy định pháp luật. Bởi lẽ, khoản 4 Điều 3 Nghị định 112 năm 2020 của Chính phủ ngày 18.9.2020 có quy định: "Cán bộ, công chức, viên chức đang bị khởi tố, tạm giữ, tạm giam chờ kết luận của cơ quan có thẩm quyền điều tra, truy tố, xét xử về hành vi vi phạm pháp luật, trừ trường hợp theo quyết định của cấp có thẩm quyền" thuộc một trong những trường hợp chưa xem xét xử lý kỷ luật.

Trong thời gian ông Quân bị tạm giam, căn cứ theo Điều 22 luật Thi hành tạm giữ, tạm giam năm 2015, nhà trường với tư cách là cơ quan quản lý viên chức, sẽ cùng với thân nhân của ông Quân thực hiện một số biện pháp để hỗ trợ trong trường hợp cần thiết theo quy định pháp luật.

Ông Quân là tiến sĩ luật, giảng viên của Trường ĐH Luật TP.HCM và từng tham gia giảng dạy các môn luật Đất đai, pháp luật kinh doanh bất động sản tại một số trường đại học.

Thót tim cảnh đột kích sới bạc bịp, phát hiện bí ẩn dưới nền nhà

Ngày 27.2.2023, thông tin từ Công an huyện Thạch Hà (tại tỉnh Hà Tĩnh) cho biết đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố cha con là chủ sới bạc cùng 10 bị can khác để điều tra về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Thót tim cảnh đột kích sới bạc bịp, phát hiện bí ẩn dưới nền nhà

Theo tài liệu điều tra, sau thời gian theo dõi, rạng sáng 17.2, Công an huyện Thạch Hà đã huy động 30 cán bộ, chiến sĩ đột kích vào nhà riêng của ông Lê Văn Nam (55 tuổi, tại tổ dân phố 9, thị trấn Thạch Hà). Tại đây, lực lượng công an đã bắt quả tang chủ nhà cùng 11 nghi phạm đang tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa.

Tại hiện trường, công an thu giữ hơn 300 triệu đồng, 12 điện thoại di động, 1 xe ô tô 7 chỗ cùng nhiều tang vật khác có liên quan.

Công an xác định sới bạc chuyên nghiệp này do chủ nhà Lê Văn Nam cùng con trai là Lê Cao Cường cầm đầu. Trong đó, bị can Lê Văn Nam là đối tượng cộm cán, có nhiều tiền án, tiền sự.

Để qua mặt lực lượng chức năng, cha con chủ nhà thường tụ tập các con bạc để sát phạt nhau tại nhà riêng của mình và đánh bạc lưu động tại nhiều địa điểm.

Chủ sới bạc cũng chọn nơi có nhà kiên cố, có nhiều hệ thống cửa chính, cửa sổ được gia công bằng sắt, lắp đặt hệ thống camera giám sát và bố trí người canh gác. Sới bạc này cũng thường hoạt động trong khoảng thời gian từ 1 - 2 giờ sáng.

Đặc biệt chủ sới bạc còn sử dụng công nghệ điện tử để điều chỉnh quân vị theo ý muốn của mình trong mỗi lần xóc đĩa, hay nói cách khác đây là sới cờ bạc bịp, với mục đích để lừa các con bạc trong quá trình chơi.

Vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Bí ẩn vụ “hoán đổi” người sau tai nạn

Ngày 27.2.2023, lực lượng chức năng thành phố Thủ Đức (tại TP.HCM) đang làm rõ vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô với hai xe máy làm 5 người bị thương. Trong đó, 2 người bị thương nặng, đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức, 3 nạn nhân nữ bị thương nhẹ.

Bí ẩn vụ “hoán đổi” người sau tai nạn khiến 5 người bị thương ở Thủ Đức

Theo thông tin ban đầu, hơn 22 giờ ngày 26.2, người đàn ông (42 tuổi) lái ô tô lưu thông trên đường Thống Nhất hướng từ đường Đặng Văn Bi về đường Võ Văn Ngân (thành phố Thủ Đức).

Khi đến giao lộ giữa đường Thống Nhất với đường Einstein đoạn thuộc phường Bình Thọ thì ô tô va chạm với xe máy do một người đàn ông cầm lái chở theo hai phụ nữ. Sau đó, ô tô tiếp tục va chạm với xe máy chở hai người. Cú va chạm mạnh khiến 5 người đi trên hai xe máy bị thương, được người dân hỗ trợ đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Tại hiện trường, hai xe máy nằm sát vỉa hè, bị hư hỏng nặng, hàng chục lon bia và vật dụng cá nhân của các nạn nhân rơi vương vãi. Được biết, trước đó, nhóm 5 người đã dự tiệc, đang trên đường trở về nhà thì xảy ra vụ việc.

Sau khi xảy ra tai nạn, nam tài xế lái ô tô gây tai nạn chạy tiếp đến đoạn đường vắng, cách hiện trường khoảng 150 mét thì dừng lại. Tại đây, nam tài xế mở cửa, rời khỏi xe ô tô rồi nhờ một người đàn ông khác (mặc áo cùng màu, đầu không có tóc) lái xe ô tô quay lại hiện trường trình diện, nhận là người lái ô tô gây tai nạn.

Tuy nhiên, qua trích xuất camera an ninh, công an phát hiện toàn bộ diễn biến vụ việc nên đã tìm đến nhà của nam tài xế ở trên địa bàn phường Linh Trung (thành phố Thủ Đức), yêu cầu người này ra làm việc.

Sau khi đo nồng độ cồn và xét nghiệm nhanh ma túy, lực lượng chức năng phát hiện tài xế đã vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông.

Hiện vụ ô tô va chạm xe máy làm 5 người bị thương đang được tiếp tục làm rõ.

Thổ Nhĩ Kỳ lại bị động đất, 29 tòa nhà sập

Một trận động đất mới đã làm rung chuyển đông nam Thổ Nhĩ Kỳ hôm nay 27.2, khiến 29 tòa nhà đổ sập.

Nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ cho biết thêm trận động đất mới đã khiến một người chết và 69 người bị thương, theo Reuters.

Ông Yunus Sezer, người đứng đầu Cơ quan Quản lý Khẩn cấp và Thảm họa Thổ Nhĩ Kỳ (AFAD) nói trong một cuộc họp báo rằng các đội tìm kiếm và cứu hộ đã được triển khai tới 5 tòa nhà.

Một người đàn ông đi ngang qua một tòa nhà đổ nát và đống đổ nát sau trận động đất chết người ở thành phố Antakya thuộc tỉnh Hatay, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 21.2 REUTERS

Trận động đất mới, mạnh 5,6 độ Richter và ở độ sâu 6,15 km, xảy ra 3 tuần sau khi trận động đất mạnh 7,8 độ Richter và một số trận động đất khác đã cướp đi sinh mạng của tổng cộng hơn 50.000 người ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria.

Ông Orhan Tatar, tổng giám đốc phụ trách động đất và giảm thiểu rủi ro của AFAD, cho hay trong 3 tuần qua đã xảy ra 4 trận động đất mới trong khu vực, cùng 45 cơn dư chấn với cường độ từ 5 đến 6 độ Richter.

Sau trận động đất mới nhất, AFAD đã đưa ra một cảnh báo trên Twitter, kêu gọi mọi người không được vào hoặc thậm chí đứng gần các tòa nhà bị hư hại trong vùng động đất.

Nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có hơn 173.000 tòa nhà, với khoảng 534.000 căn hộ, đã đổ sập hoặc thiệt hại nghiêm trọng do động đất, theo AP. Gần 530.000 người phải sơ tán khỏi vùng thảm họa và số người ở trong các cơ sở tạm trú là hơn 1,9 triệu người.

Hơn 335.000 căn lều được dựng tạm tại vùng động đất trong khi những ngôi nhà bằng container cũng được bố trí tại 130 địa điểm.

Chương trình Phát triển LHQ (UNDP) ước tính cần xây 500.000 căn nhà mới và tổ chức này đã kêu gọi 113,5 triệu USD từ quỹ của LHQ để dọn dẹp những đống đổ nát sau động đất.

UNDP ước tính thảm họa đã tạo ra khoảng 116 - 210 triệu tấn xà bần, lớn hơn rất nhiều so với 13 triệu tấn sau trận động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ hồi năm 1999.

Ông Putin kêu gọi doanh nhân Nga ngừng 'ngửa tay xin tiền' phương Tây

Trong bài phát biểu thông điệp liên bang ngày 21.2, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói tầng lớp bình dân tại Nga không cảm thông với những doanh nhân giàu có bị phương Tây đóng băng tài sản, bị tịch thu du thuyền, dinh thự ở nước ngoài.

Tổng thống Putin kêu gọi doanh nghiệp Nga 'đừng ngửa tay xin tiền' phương Tây

Theo đài RT, ông Putin nhắc lại thời điểm khó khăn của nền kinh tế Nga thời hậu Liên Xô khi trong quá trình tư hữu hóa, nhiều doanh nghiệp nhà nước bị bán với giá như cho không, còn "giới tinh hoa mới" vung tiền chi tiêu phô trương.

Tổng thống Putin chỉ trích giới tài phiệt vì mang tiền ra nước ngoài thay vì đóng góp cho đất nước. Ông nói "giới tinh hoa" giàu có bỏ tiền ra mua sắm xa xỉ như du thuyền, dinh thự, cho con cái đi du học, thay vì mở rộng sản xuất và tạo việc làm tại Nga.

Theo tổng thống Nga, hình ảnh phương Tây như một thiên đường giữ vốn an toàn hóa ra là "giả" và giới tài phiệt đang mất đi mọi thứ, từ tiền tiết kiệm, nhà cửa, du thuyền. "Họ đơn giản đã bị cướp ở đó và ngay cả những đồng tiền hợp pháp cũng bị lấy đi", ông Putin nói.

Nhà lãnh đạo Nga kêu gọi những doanh nhân bị cấm vận không nên bám lấy quá khứ và tìm cách kiện người ở nước ngoài. "Sẽ là vô ích khi họ tìm cách ngửa tay xin tiền và tự làm nhục mình", ông Putin nói và nhắc nhở các doanh nghiệp lớn của Nga rằng họ vẫn chỉ là người xa lạ thuộc hàng thứ phẩm đối với phương Tây.

Ông Putin kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp khởi công dự án mới, kiếm tiền và đầu tư tại Nga, đầu tư doanh nghiệp và việc làm, giúp đỡ trường học.

Tổng thống Nga tuyên bố bằng cách đó, "Nga sẽ có một nền kinh tế mạnh mẽ, độc lập tự chủ".

Tất cả sẽ có trong Bản tin Xem nhanh 12h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

Xem nhanh 12h của Báo Thanh Niên sẽ quay trở lại vào lúc 12 giờ trưa mai 1.3.2023 với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.