Xem nhanh 12h: Cấp tập đối phó cúm A/H5N1 | Hành trình vướng lao lý của tiến sĩ luật

Kích hoạt hợp đồng giữa VFF và HLV Troussier

HLV Philippe Troussier sẽ có buổi lễ ký hợp đồng dẫn dắt đội tuyển Việt Nam và U.23 Việt Nam lúc 10 giờ sáng nay (27.2). Đây đồng thời cũng là buổi ra mắt truyền thông và công chúng của nhà cầm quân người Pháp trên cương vị mới.

Ông Dương Nghiệp Khôi và ông Troussier ký kết hợp đồng MINH TÚ

‏HLV Troussier đặt bút ký vào bản thỏa thuận kéo dài 3,5 năm, đảm nhiệm cương vị huấn luyện cả đội tuyển quốc gia và U.23, tương tự vai trò của HLV tiền nhiệm Park Hang-seo. Ông Troussier sẽ lập tức bắt tay vào công việc mới sau buổi lễ ký hợp đồng, trước mắt là đợt tập trung đội tuyển Việt Nam và U.23 Việt Nam trong tháng 3.

Tiến sĩ luật Đặng Anh Quân: Từ livestream đến vòng lao lý

Như Báo Thanh Niên đã thông tin, liên tục trong hai ngày 24 - 25.2, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam 3 bị can Đặng Anh Quân, Đặng Thị Hàn Ni, Trần Văn Sỹ cùng để điều tra về hành vi "lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" theo Điều 331 bộ luật Hình sự. Trong đó, bị can Đặng Anh Quân (là tiến sĩ luật, giảng viên Trường ĐH Luật TP.HCM) được xác định là đồng phạm của bị can Nguyễn Phương Hằng (là Tổng giám đốc Công ty CP Đại Nam, Bình Dương), bị Công an TP.HCM khởi tố, tạm giam vào ngày 24.2.2022.

Tiến sĩ luật Đặng Anh Quân: Từ livestream cùng Nguyễn Phương Hằng đến vòng lao lý

Theo cơ quan điều tra thì tiến sĩ luật Đặng Anh Quân đã nhiều lần phát ngôn, bình luận, cùng tương tác với bị can Nguyễn Phương Hằng về những nội dung xúc phạm nghiêm trọng danh dự, uy tín, nhân phẩm của nhiều cá nhân. Cơ quan công an nhận định hành vi của ông Đặng Anh Quân gây bức xúc trong dư luận xã hội, làm phức tạp tình hình trên không gian mạng, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự, an toàn xã hội.

Trong diễn biến liên quan thì dự kiến trong ngày hôm nay 27.2, Trường ĐH Luật TP.HCM sẽ họp để có quyết định xử lý hành chính đối với ông Đặng Anh Quân.

Bắt trạm trưởng trạm kiểm lâm và nhiều lãnh đạo, doanh nghiệp lập khống hồ sơ

Chiều hôm qua (26.2), trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên, lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Giang cho biết cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với 5 bị can để làm rõ tội giả mạo trong công tác, quy định tại khoản 4, điều 359 bộ luật Hình sự.

Trước đó, Công an tỉnh Bắc Giang phát hiện một số doanh nghiệp trên địa bàn có dấu hiệu sai phạm trong việc kinh doanh, xuất khẩu gỗ nên tập trung lực lượng điều tra, xác minh.

Nhiều phản ánh về tình trạng trộm cướp manh động tại TP.HCM

Thời gian gần đây, Báo Thanh Niên nhận được nhiều phản ánh của người dân TP.HCM về việc bị kẻ gian trộm cắp tài sản. Đáng nói là mặc dù có rất nhiều camera an ninh nhà dân hay camera an ninh trên các tuyến đường, giữa những nơi đông đúc người qua lại, những kẻ gian vẫn thản nhiên ra tay.

Cô chủ cửa hàng bất lực chạy bộ đuổi theo kẻ trộm tài sản

Không những là tài sản trưng bày trong cơ sở kinh doanh, ngay cả chiếc bông tai đeo trên người cũng bị kẻ gian manh động cướp giật. Như Báo Thanh Niên đã đưa tin vào hôm qua (26.2), một phụ nữ ở phường An Phú Đông (thuộc quận 12, TP.HCM) dậy sớm đi mua đồ cúng 100 ngày mất của cha thì bị một người đàn ông chạy xe máy áp sát giật mất đôi bông tai. Đoạn video về vụ cướp sau đó xuất hiện trên mạng xã hội để người dân cảnh giác.

Đi mua đồ cúng bị cướp bông tai: “Tui tưởng đâu người quen giỡn”

Liên quan đến vụ việc này, qua nắm bắt thông tin, Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận 12 vào cuộc điều tra xác định O MƠ Hoàng Sơn (37 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp) là nghi phạm nên truy xét. Chiều tối 26.2, trinh sát đã ập vào một địa chỉ trên địa bàn Q.Gò Vấp khống chế, đưa O MƠ Hoàng Sơn về trụ sở làm rõ.

TP.HCM tiếp tục chỉ đạo khẩn phòng chống cúm A/H5N1

Trước những diễn biến rất nóng của dịch cúm A/H5N1, ngày hôm qua, 26.2, UBND TP.HCM vừa có văn bản chỉ đạo khẩn gửi các sở, ngành, UBND quận, huyện và TP.Thủ Đức về việc tăng cường phòng chống bệnh cúm gia cầm A/H5N1.

Bộ NN-PTNT chỉ đạo khẩn về cúm gia cầm A/H5N1

Trước nguy cơ xâm nhập của cúm gia cầm A/H5N1 và các loại cúm gia cầm khác thông qua các hoạt động vận chuyển, kinh doanh gia cầm trái phép tại nhiều địa phương, UBND TP.HCM chỉ đạo các sở, ngành triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh.

Hà Tĩnh báo cáo Thủ tướng về cuốn nhật ký được cựu binh Mỹ lưu giữ

Thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Hà Tĩnh cho biết Chủ tịch UBND tỉnh này vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ, báo cáo về kết quả xác minh thông tin liên quan đến cuốn nhật ký của bộ đội Việt Nam được một cựu binh Mỹ gìn giữ suốt 56 năm. Cựu binh Mỹ tên Peter Mathews (77 tuổi, ở thành phố Bergenfield, bang New Jersey của nước Mỹ), theo Báo NorthJersey.

Tác giả ghi trong cuốn nhật ký là Cao Xuan Tuat Tác giả ghi trong cuốn nhật ký là Cao Xuan Tuat

G20 không ra được tuyên bố chung vì bất đồng về vấn đề Ukraine

Hội nghị Bộ trưởng Tài chính nhóm 20 nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu (G20) vừa kết thúc mà không đạt được tuyên bố chung. Việc thiếu sự đồng thuận hoàn toàn giữa các thành viên G20 đồng nghĩa với việc Ấn Độ phải đưa ra một “bản tóm tắt của chủ tọa”, trong đó nước này chỉ đơn giản tóm tắt hai ngày đàm phán và ghi nhận những điểm bất đồng.

Binh sĩ Ukraine đánh giá xe tăng Leopard 2 như thế nào khi được huấn luyện?

Sau khi trải qua khóa huấn luyện tại Đức, một binh sĩ Ukraine đã so sánh xe tăng Leopard 2 của nước này với xe Mercedes, đồng thời bày tỏ hy vọng những phương tiện này sẽ mang lại bước đột phá trong cuộc xung đột. Người lính giấu tên này nằm trong số hàng chục binh sĩ Ukraine đang được Đức huấn luyện sử dụng Leopard 2 tại khu huấn luyện quân sự lớn nhất ở thành phố Munster, trước khi nước này gửi xe tăng Leopard 2 tới Ukraine.

