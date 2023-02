Xem nhanh 12h: Vì sao bà Đặng Thị Hàn Ni, ông Đặng Anh Quân bị bắt

Bà Đặng Thị Hàn Ni, ông Đặng Anh Quân bị khởi tố, bắt giam

Tối hôm qua (24.2) theo thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM, bà Đặng Thị Hàn Ni đã bị tạm giam để điều tra về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo điều 331, Bộ luật Hình sự 2015.

Cùng thời điểm, diễn biến vụ án bà Nguyễn Phương Hằng có thêm diễn biến mới. Sau thời gian điều tra làm rõ hành vi của Tiến sĩ Đặng Anh Quân (là giảng viên Trường đại học Luật TP.HCM), nguồn tin của phóng viên Báo Thanh Niên biết Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt tạm giam đối với người này về hành vi "lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân", với vai trò đồng phạm của bị can Nguyễn Phương Hằng.

Như Báo Thanh Niên đã thông tin, theo kết quả điều tra ban đầu xác định bị can Trương Xuân Đước đã đưa cho ông Đỗ Hữu Ca hàng chục tỉ đồng nhờ "chạy án" trong vụ án xảy ra tại Công ty Nhiệt điện Đông Triều (Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam) ở tỉnh Quảng Ninh.

Mục đích là nhận tiền để chạy án, thế nhưng ông Đỗ Hữu Ca đã giữ lại số tiền này và không đưa cho ai. Sau khi bị Công an tỉnh Quảng Ninh bắt, ông Đỗ Hữu Ca đã nộp lại số tiền này. Nhiều người thắc mắc hàng chục tỉ đồng được nộp lại sẽ được xử lý như thế nào?

Theo thông tin từ cơ quan CSĐT Bộ Công an, cơ quan này đã hoàn tất kết luận điều tra và đề nghị truy tố 15 bị can trong vụ án vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Ninh và một số đơn vị liên quan.

Các bị can Vũ Liên Oanh (trái) và Hoàng Thị Thúy Nga

Trong số các bị can có bà Vũ Liên Oanh (là cựu Giám đốc Sở GD-ĐT), ông Ngô Vui (cựu Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính) và ông Hà Huy Long (cựu Phó trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, thuộc Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Ninh). Ngoài ra, một gương mặt quen thuộc nữa, đó là “bà trùm đấu thầu” Hoàng Thị Thúy Nga (Chủ tịch Hội đồng sáng lập NSJ Group).

Công trình khu nghỉ dưỡng nổi tiếng Ana Mandara ở TP.Nha Trang đã được yêu cầu tháo dỡ từ tháng 6.2022 và cam kết công tác tháo dỡ sẽ hoàn thành trong tháng 12, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, việc tháo dỡ mới được thực hiện. Khu nghỉ dưỡng Ana Mandara có vị trí đắc địa bậc nhất tại TP.Nha Trang (Khánh Hòa).

Vì vị trí khu này nằm chắn phía đông đường xuống biển Nha Trang khoảng 400m nên UBND tỉnh đã yêu cầu tháo dỡ để trả lại không gian thông thoáng bờ biển phục vụ người dân, du khách.

Ngày 24.2, ông Bùi Thành Nhơn (Chủ tịch Hội đồng quản trị Novaland) đã có thư gửi các bên cho vay của Novaland gồm các tổ chức tài chính trong nước và ngoài nước.

Tâm thư nhấn mạnh: Công ty sẵn sàng thảo luận thiện chí với các bên cho vay, trái chủ và các chủ nợ khác bên cạnh việc xem xét thực hiện các khuyến nghị mà các bên có thể đưa ra, bao gồm cả việc thuê bên tư vấn tài chính độc lập để hỗ trợ công ty trong quá trình làm việc để có thể cùng nhau thống nhất các giải pháp hài hòa được lợi ích của các bên liên quan.

Vợ chồng ly hôn đòi bắt hết cá dưới hồ lên chia

Một vụ kiện giữa hai vợ chồng ở tỉnh Hà Tĩnh về tranh chấp ly hôn, chia tài sản chung, nợ chung và giải quyết nuôi con đang khiến dư luận xôn xao. Nguyên nhân là vì người vợ yêu cầu tòa bắt toàn bộ số cá trong hồ tại khu đất mà hai vợ chồng đang thuê lên để chia đôi .

Theo ông Nguyễn Khắc Hoàn, Phó chánh Tòa án nhân dân huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh), là thẩm phán của phiên tòa này, cho biết thì đây là sự việc rất hy hữu, chưa từng có trong lịch sử tố tụng ở tỉnh Hà Tĩnh.

Tình hình cúm gia cầm ‘gây quan ngại’, WHO làm việc với Campuchia

Sau khi Campuchia phát hiện hai thành viên trong cùng một gia đình mắc cúm gia cầm, tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã làm việc với giới hữu trách của nước này. Reuters đưa tin ngày 24.2 tại buổi cung cấp thông tin trực tuyến, tiến sĩ Sylvie Briand, là Giám đốc Phòng chống và Ngăn chặn Dịch tễ và Đại dịch của WHO, nhận xét tình hình dịch cúm gia cầm "gây quan ngại" do số ca cúm gia cầm ở chim chóc, gia cầm và động vật có vú đang gia tăng ở nhiều nơi trên thế giới.

Thế giới đánh dấu 1 năm xung đột Ukraine

Sau 365 ngày xảy ra chiến sự, cả thế giới mấy ngày qua đều nhắc nhiều hơn về Nga và Ukraine, cũng như về những động thái mới của các nước liên quan. Trong bài phát biểu đánh dấu một năm chiến sự, vào ngày 24.2 tại Kyiv, tổng thống Volodymyr Zelensky đã khóc khi trao Huân chương Anh hùng Ukraine cho các quân nhân và cho cha mẹ các liệt sĩ.

Trước cột mốc quan trọng của chiến dịch quân sự đặc biệt này, các nước trên thế giới cũng có những cuộc đấu tranh kêu gọi lập lại hòa bình cho Ukraine trong khi Nga vẫn tiếp tục đẩy mạnh kế hoạch giành kiểm soát thêm lãnh thổ để đánh dấu cột mốc một năm.

